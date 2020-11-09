社評：特朗普留爛攤子 拜登須煉石補天

特朗普分化美國社會

拜登團結國民不容易

經過5天漫長點票，賓夕法尼亞州周末終有點票結果，拜登以超過3萬票勝出，跨過270選舉人票的取勝門檻。拜登成為美國史上最年長的總統當選人，副手賀錦麗則成為歷來最有政治權力的美國女性。特朗普向來以人生贏家自居，「人如其姓」永遠是「王牌」，現在卻成為1992年老布殊以來首名未能連任總統的輸家，歷史也將以「抗疫失敗」4字，作為他輸掉大選的總結。

今次大選，拜登普選票超過7400萬，是歷史之最，然而特朗普作為輸家，得票超過7000萬，同樣是一項紀錄，選舉結果突顯了美國撕裂分化之嚴重。拜登勝利演說強調團結，承諾做「代表所有美國人的總統」，呼籲各方放下黨派紛爭，「我們是對手但不是敵人」；特朗普拒絕承認落敗，堅稱選舉「舞弊」，聲言要在多州打官司。拜登有白宮經驗，人脈也廣，即使特朗普不合作，對政府過渡影響預料有限。參議院有兩席需要重選，控制權未知花落誰家，共和黨為免影響選情，相信也會盡快跟民主黨洽商萬億美元救市新方案。未來數天，共和黨資深參議員料將敦促特朗普面對現實承認落敗，不會「死攬」特朗普。

特朗普在任4年，行事隨心所欲，美國內政外交「特朗普化」，「美國優先」變成美國凌駕國際社會、無視盟友，美國並未變得「再度偉大」，反而因為特朗普一己之私凌駕國家利益，變得委靡不振，陷入前所未有的撕裂分化。2017年，特朗普發表就職演說，形容美國陷入一場「浩劫」，他會拯救國家，4年快將過去，美國確是陷入了一場百年不遇的疫情浩劫，看不到他有何應對板斧，反而因為他一再淡化疫情、為保選情堅持經濟優先抗疫為後，害苦數以千萬計的美國人。

特朗普上台以來，從未嘗試團結國家，只關心自己的支持者，趨炎附勢者投其所好，有心做事者鬱鬱不得志，抗疫專家福奇便被投閒置散。拜登宣布勝選，支持者歡天喜地，紛紛以昔日特朗普主持真人騷的口頭禪「你已被炒」贈興，民主黨人形容「美國的黑夜結束」，特朗普「粉絲」則悲憤莫名。這次大選是否美國民主的勝利，留待歷史來說，然而論管治表現，特朗普相信將以「史上其中一名最差總統」，載入美國史冊。

拜登接手特朗普的爛攤子，首要工作當然是處理疫情，這相信亦是朝野共識，問題是他能否重新團結國家、邁步向前。特朗普抗疫政治化，數以千萬計支持者不願戴口罩、拒絕社交限制、視疫情如流感，齊心抗疫談何容易。特朗普的後真相政治，煽動排外、偏見與仇恨，人心被染污，淨化復元之路漫長。美國政治高度兩極化，中庸之道幾乎不復存在，即使民主黨內部，也有路線分歧，拜登能否顯現出包容、團結的力量，向全世界展示美國可以放下選舉分歧及不同主張，處理好疫情、處理好經濟，將是各方關注重點。

特朗普治下中美關係急轉直下波濤洶湧，拜登上台後的對華政策，成為兩岸四地最關心的問題。中美陷入「修昔底德陷阱」，有其客觀結構因素，並非個人主觀意志所能轉移，即使換了拜登，中美關係大局難有大變。當然，拜登作為傳統國際主義者，重視盟友關係，肯定不會再走特朗普單邊主義之路，外交作風也不會像特朗普般「拍拍腦袋」率性而為，美國外交重拾可預測性，無論對北京還是西方盟友均很重要。

美國外交重拾預測性

中美軍事衝突風險降

特朗普對華強硬「無底線」，取悅了一些人，然而美國從中得益不多，外界甚至擔心兩國擦槍走火，拜登上台減少了這方面風險。拜登看待中美爭雄，重點放在壯大美國自身，而非「但求傷敵不惜損己」。拜登無意打貿易戰，不是為了討好中國，而是這樣做根本不符美國利益。拜登強調國際合作應對疫情和全球暖化，中美在這些領域將有務實合作，兩國可望恢復高層溝通，有利國際穩定，然而拜登必會尋求遊戲規則主導權，同時也會設法聯同盟友，加強牽制中國。拜登表明上台首年將會召開「全球民主峰會」，一大目的就是重振美國的領導角色，外交上向華施壓。香港問題方面，拜登操作人權民主牌也不會少。

拜登當選後，特朗普理論上已成為跛腳鴨總統，不過他始終有一批右翼死忠粉絲，社交媒體圍爐取暖的「洗腦」效應，令他們對「舞弊論」深信不疑。過去數天美國社會氣氛雖見緊張，未生亂事，一大原因是選舉結果尚有懸念。隨着選舉結果塵埃落定，特朗普無望打官司翻盤，不排除一些極右團體訴諸武力對抗，現在仍不能說「選舉危機」已成過去。另外，美國右翼媒體一直炒作「中國助拜登當選」，儘管無憑無據，卻有政治市場。特朗普任期尚餘兩月，以其行事作風，不能排除他為了報復選舉落敗，會有出乎意料之舉，各方不能不防。

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