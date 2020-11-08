社評：拜登擊倒特朗普 台站隊進退失據

對美兩黨致賀處理大細超

民進黨與拜登陣營聯繫弱

2016年特朗普剛當選，就打破慣例，致電台灣的蔡英文總統。從此他就成為歷來最親台的美國總統，台北當局對其戰略方針也全力配合，從各層面對大陸強硬以對，大手筆採購美國軍備，批准美國豬肉進口……民進黨當局將美台關係的突破提升歸功於特朗普政府，在美國政治中愈來愈傾向共和黨。

今年5月20日，民進黨製作的蔡英文就職影片中，美國國會議員致賀部分，民主黨籍議員僅有3人，共和黨籍議員卻多達11人，篇幅較長者均是共和黨籍議員，很難令人相信不是落注押寶之舉；特朗普感染新冠病毒後，民進黨籍立法院長游錫堃在表示慰問時，更希望特朗普「繼續領導美國」對抗北京；台灣駐美代表處在社交媒體竟轉貼特朗普夫人為夫助選的帖文，事後的解釋是相關人員「誤觸」鍵盤。更明顯的是，島內親綠政客和傳媒在美國大選期間不斷唱好特朗普，唱衰拜登，更大肆炒作拜登之子的「醜聞」，不遺餘力。在美國開票過程中，當特朗普得票領先時，許多民進黨政客都在社交媒體表現雀躍，高呼「天佑台灣」；民進黨中常委開會時，竟有與會者戴著繪有支持特朗普圖案的口罩；民進黨主席特別助理洪耀南更在社交媒體表示，特朗普如果獲勝，海外謝票第一站應該要訪問台灣。

正是在這種輿論氛圍誤導下，很多民眾也把特朗普連任當成台灣命運安危所繫。上月公布的YouGov一項全球民調結果顯示，台灣是全球唯一特朗普支持度超越拜登的地方，受訪者中42%支持特朗普，支持拜登的僅30%多。59%的台灣受訪者認為特朗普表現「優秀或不錯」，只有30%的人說他「糟糕」，42%的台灣人認為特朗普較能改善美台關係，相較之下，僅有14%的人認為拜登較能改善美台關係。難怪在美國選情膠著時，島內有人開玩笑說，若讓台灣變成美國的「第51州」，可能「立刻改變現在美國大選的局面」，「Taiwan can help」。

民進黨當局雖然否認在美國大選中有落注押寶，蔡英文表示，有信心支持台灣已經成為美國主流民意和跨黨派的共識。駐美代表蕭美琴則自稱「20多年來一直跟民主共和兩黨的朋友互動交流……無論誰勝選，台美間都會基於共同的利益與價值繼續深化關係」。但據報道，蔡政府與拜登陣營的聯繫比較弱，民進黨元老、前立委林濁水披露，台灣駐美代表甚至見不到拜登的重要幕僚。

蔣介石押錯寶挺杜威失利

政治投機風險高代價重大

在美國選舉政治中看走眼、押錯寶，歷史上早有先例，1948年的美國總統選舉，由民主黨時任總統杜魯門（Harry Truman）對陣共和黨的杜威（Thomas Dewey），當時後者的獲勝呼聲遠高於前者。在中國內戰中陷於困境的國府總統蔣介石為獲美國援助，落重注買杜威贏，派員赴美向其作巨額捐輸，還在國內組織支持杜威的民眾遊行。結果大選反轉，杜威落敗，蔣介石政權也失去杜魯門政府支持，終於在內戰中敗走台灣。

事實證明，把自身命運寄託於個別外國候選人，孤注一擲地搞政治投機，風險極高，也極不負責任。雖然拜登當選，對台政策也未必會有大幅度轉變，但始終有調整的風險。尤其是美國的對台政策與對華外交密切相關，預料拜登在對北京持續強硬之餘，戰略重點可能有所調整，或會重開美中戰略與經濟對話，在氣候變化、疫情問題上與北京合作。儘管民主黨政綱中刪除了「一個中國」的表述，但不等於在台灣問題上全盤繼承特朗普路線。即使中美博弈的棋局依舊，但換了操盤手，棋子的作用亦隨之改變。

台灣面對的最大問題，是海峽兩岸關係經過4年的折騰，互信蕩然無存，氣氛嚴重毒化，台灣在扮演抗中馬前卒的角色中，已經入戲太深，衝得太前，迴旋空間很小。另一方面，對美國依賴極深，難以自拔，毫無討價還價籌碼，一旦華府有風吹草動，台北就會風聲鶴唳。在這樣的夾縫中，蔡英文政府若還想如過去4年般撿到槍炮、躺着贏，台灣恐怕要付出更大的代價。而與其想方設法修補與拜登陣營的關係，還不如在緩和兩岸關係中採取主動更為實際。

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