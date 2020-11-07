社評：拜登當選半步之遙 舞弊謠言無憑無據

賓夕法尼亞決定勝負

特朗普官司難挽敗局

全美尚有6州未有點票結果，其中喬治亞州預料今天完成點票，截至昨晚，拜登在當地的得票已反超特朗普。另一關鍵州賓夕法尼亞，周五是「等埋」郵寄選票的最後期限。州務卿表示，「絕大多數」點票工作可望今天完成。截至昨晚，拜登已經反先近萬票。賓夕法尼亞共有20張選舉人票，倘若拜登奪下，已可即時稱勝。當然，如果點票結果顯示兩人得票很近，相信仍要重新點算，然而特朗普連任機會愈來愈渺茫，已是不爭事實。選前兩黨選舉專家早已提到，疫下郵寄投票者多為民主黨支持者，隨着郵寄選票陸續點算，拜登有機會後上，不能因此說點票有問題。過去數天，特朗普陣營一再指控拜登反先全靠舞弊，在多個關鍵州入稟，投訴選舉不公，可是細察指控，要麼雞毛蒜皮無關痛癢，要麼純屬一面之辭全無憑據。

舉例說，特朗普陣營在喬治亞州入稟，宣稱有過了截止期限才抵達的無效選票未獲妥善存放，有目擊者見到有53張這樣的無效票，與準時送達的選票混在一起，云云。可是細問之下，共和黨「目擊者」承認，無法肯定該53張選票，是否真的「遲到」無效，反而票站人員作供，確認有關選票及時送抵，最終法官駁回投訴。在密歇根州，特朗普陣營投訴點票中心安排不周，影響他們監票，企圖以此為由阻止郵寄選票點算，惟遭法院駁回。法官明言特朗普陣營沒有提供證據，顯示任何人違法。

2000年美國大選，戈爾跟小布殊在佛州打官司，爭議點是應否重新點票，重新計算「被錯當廢票的有效票」，訴訟戰有明確兼可爭拗的焦點。相比之下，特朗普陣營的舞弊投訴，基本都是捕風捉影，又或一些每屆選舉均有的小「蝦碌」。這些「舞弊官司」作為後真相政治文宣操作，可以煽動鐵桿支持者怒憤，可是拿上法庭，根本不值一哂。特朗普陣營根本拿不出任何證據，支持存在有組織、有系統的大規模舞弊。

特朗普千方百計趕在大選前填補聯邦最高法院大法官空缺，確保由保守派主導，可是能夠當上聯邦最高法院大法官的，全是司法界有名望之人，他們對社會議題、政府角色的看法傾向保守，不代表會不講法理和證據判案、純為黨派政治服務。特朗普官司戰死纏爛打，只能拖延選舉結果正式公布，很難扭轉敗局，共和黨部分高層已開始跟他保持距離。參議院多數黨領袖麥康奈爾便避談特朗普的「舞弊」指控，僅說在一場得票接近的選舉中，一些州要打官司不足為奇。連日來不斷渲染「舞弊」的，主要是特朗普親信和大右派人士，諸如朱利亞尼和眾院前議長金里奇等。

白宮成舞弊謠言源頭

特朗普要民主「陪葬」

上屆大選，俄羅斯被指在網上散播大量謠言，暗助特朗普當選，引發「通俄門」爭議。今屆大選前，美國情報部門亦關注，俄羅斯「網軍」會否干預美國選舉、四出造謠，然而現實似乎顯示，白宮才是今屆大選虛假信息最大源頭。特朗普由2016年參選至今，對美國主流傳媒一大影響，就是促成了事實核查（fact check）報道的興旺，有美國評論提到，根據《華盛頓郵報》的事實核查資料庫，特朗普上台以來，作過逾2萬項失實或誤導陳述，近日更是變本加厲。

美國總統是全球最有權力的人，每次公開說話例必成為傳媒廣泛報道對象，然而特朗普卻利用這個平台不斷散播謊言，有時傳媒機構明知內容失實，也不得不引述和報道，可是現在特朗普的所作所為，乃是將一己之私凌駕國家利益，以謊言破壞美國選舉制度公信力。特朗普周四在白宮發表演說，無憑無據指控民主黨「舞弊竊取勝果」，全美三大電視台忍無可忍，迅即中斷直播並向觀眾解釋，特朗普講話有很多錯誤陳述，又或需要查證。

三大電視台做法雖有爭議，惟亦反映美國主流傳媒認為，不能任由特朗普濫用總統這個身分，發布虛假信息荼毒人心。特朗普大勢已去，還想輸打贏要，散播舞弊流言，實際是要美國民主「陪葬」。倘若賓夕法尼亞、喬治亞等早日完成點票確認拜登勝出，美國主流社會相信將逐步形成特朗普應該認輸的氛圍，迫使共和黨高層要求他知難而退，對於阻止右翼激進分子訴諸暴力，亦有一定作用。

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