社評：美國政治劣質化 下屆總統路艱難

官司戰不易翻盤

舞弊論加深對立

拜登累計已取得253張選舉人票，入主白宮機會看漲，反觀特朗普只有214票，就算他能盡攬目前點票領先州份所有選舉人票，也無法達到270票門檻，必須「撬走」拜登一些勝果。拜登在威斯康星小勝2萬票，兩人得票差距不足1個百分點，選舉規例容許特朗普要求重新點票。2000年大選佛州點票爭議，戈爾最初落後小布殊千多票，重新點票也無法扭轉乾坤，特朗普除了要求重點，還要打官司，將一些他認為「不合法」的拜登得票剔走，又或設法增加自己得票。

特朗普陣營在喬治亞、密歇根和賓夕法尼亞入稟法院，要求暫停點票工作，質疑有舞弊行為，諸如票站「突然多了十萬計可疑選票」、共和黨人監票受阻，云云，卻未見有何真憑實據，支持舞弊之說。一些阻撓監票的指控，疑涉誤會；點票中心將投給特朗普的選票作廢等傳聞，當局亦迅即澄清，嚴正否認。

後真相時代，陰謀論被當成事實，特朗普的舞弊指控，很多都是基於揣測，可是法庭只講事實，美國聯邦檢察官兼法律學者Caroline Polisi指出，特朗普陣營在3個關鍵州提出的指控，缺乏法律理據。特朗普即使纏訟下去，也未必能夠翻盤，可是他的後真相政治操作，對於不願面對現實的支持者，可以發揮很大作用。一批特朗普支持者便因為聽信社交媒體流言，持槍在亞利桑那州一個點票中心外聚集，質疑有人舞弊。「選舉舞弊」指控極具煽動性，一旦支持者作出失控行為，後果不堪設想。

大選翌日，拜登和特朗普所得的選舉人票數字，固然是各方焦點，其實同日還有另一個重要數字，就是美國單日確診病例突破10萬宗，無論誰是下任總統，都要設法控制疫情。今次大選，疫情和經濟是影響選民抉擇的兩大因素，很多人擔心疫情，寧可郵寄投票，如果特朗普最終真是輸在郵寄票，實際就是敗了給疫情。特朗普經濟先行抗疫為後，除了坐等疫苗，看不到有何板斧，反觀拜登提出一系列計劃，加強病毒檢測和治療，同時強調一定重返世衛，跟包括中國在內的其他國家合作抗疫，然而當下美國民情撕裂對立，就算拜登接任總統，能否團結國民齊心抗疫，實是一大疑問。

美國政治兩極化，冰封三尺非一日之寒，惟特朗普的所作所為，肯定加劇了兩極化的問題。特朗普上台4年，留下的最深遠影響，就是後真相政治，以及加深民眾對立分化。由處理無證移民、白人至上組織到抗疫，特朗普的作為無一不是分化美國。特朗普一再淡化疫情、諉過中國，未有大力鼓勵民眾戴口罩，宣揚反科學主張，不過他的右翼民粹操作，政治層面卻相當奏效，支持者不信口罩、不信防疫專家福奇，只信特朗普拯救國家。大選結果顯示，多數美國人寧可換總統應對眼前難關，可是相信特朗普一套的美國選民，數目也多得驚人。

特朗普得票史上第3多

美國社會撕裂難管治

今屆大選拜登得票逾7200萬，是美國史上最多，然而頗多人忽略了，特朗普即使落敗，也是美國史上得票最多的輸家。特朗普得票超過6800萬，是歷屆大選得票第3多的人，屈居2008年奧巴馬之後。即使拜登上台，也要面對一個高度分化的美國，若特朗普支持者拒絕配合，抗疫工作肯定事倍功半，甚至舉步維艱。

美國文化強調自由主義和個人主義，不信任權威，對精英多疑，各式陰謀論都有人聽信，這些都不是新鮮事，可是過去數年的情况，明顯已出現了質的變化。上屆大選，美國右翼流傳所謂「披薩門」，即民主黨高層跟美國餐廳串謀，涉嫌販賣人口，勾搭兒童色情團體。儘管有關陰謀論全無憑據，然而卻不斷發酵演化，催生出一個稱為「匿名者Q」（QAnon）的右翼組織，堅信一群民主黨精英與達官顯貴暗中控制美國，他們都是「崇拜撒旦的戀童癖」，美國需要一場「大覺醒」，對這些罪人「大審判」，始能得救。「匿名者Q」被列為本土恐怖主義組織，可是一名支持者卻剛剛當選聯邦眾議員。特朗普治下，美國政治劣質化，荒誕陰謀論由網上都市傳說走進現實主流政治，美國緩緩滑向難以管治狀態，不再是危言聳聽，而是真實問題，疫情失控是一個表徵，下任總統若未能修補社會撕裂、重建政治信任，很難有效管治。

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