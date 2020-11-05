社評：大選爭議陰霾籠罩 考驗美國民主韌度

鐵鏽三州主浮沉

拜登特朗普拉鋸

過去數十年的美國大選，鮮有投票翌日仍未知道結果，今次很可能是繼2000年小布殊戰戈爾後，再度出現選舉爭議。當年戈爾與小布殊在佛羅里達得票接近，兩陣就如何點算有效選票打官司，纏訟近一個月，最終戈爾放棄訴訟認輸，小布殊在佛州險勝537票，入主白宮。今次大選的決勝關鍵，則在五大湖地區的密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星州。

選前民調顯示，拜登領先特朗普近10個百分點，然而不少分析都相信，特朗普有很多「隱形擁躉」，這些「害羞選民」嘴巴不說，私下卻認同白人至上等觀點，投票一刻才真正表態。初步開票情况證明，就像上屆大選一樣，民調未能反映特朗普真正支持度。特朗普不僅守住佛州得州，在多個游離州也表現強勁。民主共和兩黨，分別以藍和紅作象徵，特朗普抗疫一塌糊塗，並未造就「藍潮」，民主黨雖然保住眾議院控制權，可是重奪參議院的願望卻頗有可能落空，拜登亦陷入苦戰。

票站調查顯示，擔心疫情的人，大多傾向拜登，渴望重開經濟的人，則傾向特朗普。美國中部傳統工業州份走下坡，被稱為「鐵鏽帶」，2008年金融海嘯後，當地白人藍領處境更糟，上屆大選特朗普勝出，全賴他們支持。拜登年初參選，強調只要重奪「鐵鏽三州」（即密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星），就能入主白宮，事實證明這一評估相當準確。全美尚有7州未有最終結果，截稿時拜登有238張選舉人票，特朗普有213票，兩人俱未達當選門檻的270票。倘若特朗普在喬治亞及北卡羅萊納小勝，奪下兩州31票，「鐵鏽三州」合計46票將決定未來4年誰主美國浮沉。

今屆大選有近億人提前投票，「鐵鏽三州」郵寄選票很多仍未點算。雖然即日投票點算結果，顯示特朗普在賓夕法尼亞領先11個百分點，可是觀乎該州已點算的郵寄選票，拜登與特朗普得票成「八二」之比，拜登有力後來居上；在密歇根和威斯康星，拜登亦有反勝之勢。選舉專家早前預測，開票初期會出現特朗普勝出的「紅色假象」，在「計埋」郵寄選票後卻可能變成拜登當選，現在頗有可能成真。特朗普揚言選舉出現舞弊，準備入稟阻止點算郵寄票，民主黨表明奉陪到底，官司戰一旦開打，隨時纏訟多時，鬧上聯邦最高法院。美國選後局勢不明朗，選舉爭議持續愈久，出現社會動盪和憲制危機的風險愈高。

20年前小布殊與戈爾之爭，戈爾一直處於下風，留下「輸家死纏爛打」印象，民意壓力令戈爾很難纏訟下去，唯有顧全大局認輸。可是今時不同往日，刻下美國政治兩極化，遠甚於當年，「君子之爭」早已不復存在。今次大選投票率之高，勢破百年紀錄，無論特朗普還是拜登支持者，都認定這是關乎個人和國運的存亡之戰，許勝不許敗，如此氛圍下，不會有人輕易認輸，外界尤其擔心特朗普輸打贏要，不僅發動官司戰死纏爛打，甚至還會鼓動右翼組織及其支持者暴力抗爭。美國憲法和《總統繼任法》列明多種可能情况，確保1月20日總統就職日不會出現權力真空、不知誰當總統的情况，不過制度設計再周全，都要各方配合，尊重和信守遊戲規則，今次選舉對美國民主將是百多年來最大考驗。

輸打贏要破壞制度

不擇手段易生動盪

根據選舉安排，大選決定所有選舉人票花落誰家後，全國所有選舉人將於12月14日正式投票，推舉正副總統。倘若特朗普靠打官司勝出，拜登支持者肯定質疑聯邦最高法院偏向共和黨；如果官司戰不休，屆時仍未能解決點票爭議，便要由國會介入，由民主黨控制的眾議院，以及可能續由共和黨控制的參議院，分別選出正副總統。拜登若以這種方式當選總統，特朗普鐵桿支持者肯定不服。倘若選舉爭議延續到1月20日仍未完，按法例眾議院議長佩洛西將入主白宮，共和黨更難接受。

上次美國大選引發憲制危機，已是1876年的事，當時美國內戰結束不久，兩黨就20張選舉人票誰屬激烈爭拗，無法透過既有機制解決，最終兩黨達成政治交易，勉強化解危機。今屆大選會否走到這一步，現在言之尚早，如果兩強任何一方輸打贏要，堅拒妥協，無人知道局勢會朝什麼方向發展。小布殊時代的司法部長穆凱西，與奧巴馬的司法部長霍爾德，最近破天荒聯署發表文章，表達對當前局勢的憂慮。兩人強調候選人不能輸打贏要，更不可以煽動暴力，以制度外的手段去達到政治目的，將對社會構成深遠傷害，即使打官司也要合理合度，真有問題需要入稟是一回事，有系統發動官司戰破壞選舉制度正常運作又是另一回事。穆凱西和霍爾德強調，他們很多觀點南轅北轍，可是仍可和而不同，希望各方以大局為重。倘若有人為求勝利不擇手段，將二人的忠告拋諸腦後，美國恐有大麻煩。

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