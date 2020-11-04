社評：記者查冊找真相 警方拘捕須解釋

維護公眾知情權

偵查報道需查冊

今年7月，《鏗鏘集》播出有關去年元朗7．21事件的專題報道，節目提到當日在鳳攸北街出現過一些接載白衣人的車輛，《鏗鏘集》透過車牌查冊，追查其中數輛汽車的持有人，並根據車牌登記地址，逐一接觸車主。節目播出涉事私家車片段時，有模糊遮掩車牌。有份製作專題報道的編導蔡玉玲昨天被捕。有指蔡玉玲涉嫌違反《道路交通條例》，以不正當資料做車輛查冊，作出虛假陳述。警方未有公開交代具體案情，事件中有沒有人行為不當，現階段無法評論，對新聞界而言，當下最需要關注的問題，是記者會否因為查冊尋找新聞線索，身陷縲絏。

全港可供查閱的註冊資料有過百種，由公司董事到公職人員的個人資料，都可讓公眾查閱。車輛查冊方面，市民只需付款45元，便可根據車牌號碼，查出車輛資料及車主身分，包括名字、身分證號碼與登記地址。相關資料主要供汽車買賣之用，方便準車主查閱上手車主資料，不過車輛查冊也是記者偵查報道的重要工具。由政府高官僭建到選舉種票，很多重要新聞均是透過查冊方式揭露，查車牌正是記者常用的調查方法之一，倘若失去了這一渠道，將影響記者追查事實真相。

根據車輛查冊程序，申請者需要剔選查閱目的，當中並無「新聞採訪」這一選項，另外申請人亦需剔選聲明，「明白車輛登記細節證明書提供的個人資料，應用作與交通及運輸事宜有關的事務上」。理論上，申請人若故意提供失實資料，可判罰款及監禁，現實是過去從未有記者因此受罰，一直相安無事，皆因各方都明白，記者查冊目的是為了公眾利益。現在忽然有新聞工作者，疑因查冊作偵查報道之用，遭警方拘捕，多年來約定俗成的遊戲規則突被打破，所有記者難免擔心，現在查冊找新聞線索可能惹禍上身，出現寒蟬效應。

平常心看平常事

記者查冊非「起底」

去年反修例風暴爆發，惡意「起底」活動猖獗。昨天一名電訊公司前職員，便因為利用公司電腦取得並公開警員家屬資料，判監兩年。反修例風暴高峰期，社交媒體不時見到有人上載警員車輛或警車車牌號碼，警隊中人質疑上載者目的是為了「起底」，認為只需填表申請便可獲得登記車主個人資料，做法太過寬鬆，要求當局正視，甚至就「查車牌」設限。惡意「起底」不管對象是誰，目的都是傷害他人，絕不可取，必須打擊；與此同時，香港是資訊自由社會，記者查冊尋找線索，順藤摸瓜揭露事實，跟惡意起底、濫用公開資訊，乃是兩碼子的事，不能相提並論。

數年前，政府修訂《公司條例》，限制公眾可查閱的公司董事個人資料，包括不能再看到董事的完整住宅地址和身分證號碼，新聞界認為有關修訂不僅影響傳媒偵查報道，更會收窄資訊自由，勞工界和中小企亦擔心，相關資料不再公開，將令他們追討欠薪欠款難上加難，最終當局宣布暫緩相關安排。近年入境處收緊結婚紀錄查冊規定，選民登記冊查閱亦增加了很多限制，從保障私隱反「起底」的角度，不能說毫無理由，可是如果連記者平常查冊做新聞也犯禁，則大有問題，日後很多偵查報道工作都可能做不了。

公眾利益包羅很多方面，需要妥善兼顧，尋求平衡，不以平常心看待平常事，很容易出問題。個人私隱需要維護，惡意起底歪風需要打擊，可是公眾知情權亦要捍衛。《鏗鏘集》編導被捕，具體案情尚不清楚，無論如何，事件對新聞界正常工作已構成即時影響，警方需要說清楚，究竟事件有何不平常、不正常的地方，導致當局要採取如此不尋常兼罕見的行動。

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