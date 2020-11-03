社評：中美角力兵來將擋 誰主白宮大局不變

台港「撐特」者眾

歐洲鍾情拜登

一場疫情重挫特朗普連任機會，「中國牌」成為他絕地求勝的希望。雖然美國全國廣播公司（NBC）偵查報道揭露，美國右翼媒體大肆宣揚的「拜登兒子收受華商利益」黑材料，涉嫌虛構揑造報料人身分，不過特朗普在大選前夕仍然加緊指控拜登「被中國收買」，云云。過去兩年中美關係丕變，民調機構YouGov做了一項國際調查，了解各地民眾對這次大選的看法，結果顯示西歐各國都是希望拜登勝出者佔壓倒多數，亞太區情况亦類似，只有台灣和香港並非如此。在台灣，盼望特朗普勝出的有42%，比拜登的 30%高出一截；香港則是特朗普擁躉第二多的地方，支持他連任的有36%，僅比支持拜登的42%略低。

YouGov的民調結果，折射了目前台港兩地民情，然而敵人的敵人，不等於是可以信賴的朋友。雖然美國加緊向台售武，亦有鷹派參議員推動法案授權總統「動武護台」，可是美國國家安全顧問奧布賴恩談的仍是「戰略模糊」，對軍事介入台海戰爭不置可否；在香港，有關「尋求美國領事館庇護卻不得其門而入」之說，最近亦甚囂塵上。近年特朗普對華愈益強硬，滿足了一些人的情緒，亦有人覺得美國右翼「敢作敢為」，押注特朗普連任，然而當下美國政治高度兩極化，萬一押錯寶，選後想「華麗轉身」，並非人人有本錢做得到。在台灣，有人便批評民進黨一注獨押特朗普，倘若拜登勝出，恐有麻煩。對於已給特朗普押重注的人，現在也只能期盼特朗普絕地勝出。

尼克遜時代以來美國對華的交往政策，在特朗普任內出現重大轉化，由貿易戰、科技戰、外交戰到意識形態戰，中美全方位走向對抗，支持者認為特朗普敢於向中國說「不」，然而中美交惡墮入修昔底德陷阱，有其客觀結構因素，不因個人主觀意志轉移。西方主導全球秩序逾百載，冷戰後的經濟全球化，本是美國以至西方強化自身利益、延續主導全球秩序的手段，未料結果反而是中國乘勢崛起，動搖西方主導世界格局。近年很多人談論「去全球化」，其實美國和西方所追求的，並非真是去全球化，而是一個不容中國取得話事權的全球化。世界格局發展來到十字路口，不管誰當美國總統，也會設法遏制中國崛起，特朗普不過用他嘩眾取寵的一套，加快了中美對抗步伐。

特朗普傷害美國更大

拜登當對手或更難纏

特朗普奉行「美國優先」，加上美國右翼主導了對華政策，確給北京製造了不少麻煩，卻談不上有重大斬獲。中美貿易戰無助扭轉美中貿易逆差，北京亦沒有在經濟發展模式等問題讓步；科技戰方面，美國接連出招，對華為等企業打擊不輕，可是內地勝在市場夠大，美方招數不足以一擊必殺，中國科技興國步伐亦未見放慢。更甚的是，特朗普的單邊主義利己政策，得罪了很多盟友，即使視中國為競爭對手的歐盟，也不願跟特朗普共舞。

中國成為經濟全球化大贏家，美國以至西方應對方向，離不開試圖踢中國出局（即脫鈎），又或在現有秩序下，修改遊戲規則，確保自己才是贏家。特朗普和美國右翼傾向前者，拜登和民主黨似乎傾向後者。倘若拜登當選，未必再搞加徵關稅打貿易戰這種損己傷敵的策略，由抗疫到氣候變化問題上亦會尋求國際合作，包括中國在內，可不代表他會對北京客氣。說到底，美國兩黨政客以至民間，對於遏制中國已有高度共識，拜登不會像特朗普般，經常說反華民粹言論取悅支持者，可是由跨太平自由貿易協議（TPP）到香港問題，還是會招招針對中國。拜登已表明，上台後一定會全面執行《香港人權與民主法案》。 美國視香港為遏制中國的棋子，同樣不會因為誰主白宮而有變。

拜登過去對華相對友好，時移世易，即使拜登當選，中美科技戰、外交戰、經濟戰仍會繼續打下去，甚至更加激烈。特朗普國外人望低，國內抗疫一塌糊塗，不斷給種族矛盾煽風點火，令美國「五勞七傷」。內地國際關係學者閻學通認為，從中方利益角度，寧可特朗普勝出，原因不是特朗普對中國的傷害會比拜登小，而是特朗普對美國的傷害絕對比拜登大。拜登在歐洲的形象較佳，日後要爭取盟友支持對付中國，也可能較為容易。對北京來說，拜登這個對手，可能比特朗普更難纏。當然，中美鬥爭格局已成，就算白宮易主，對北京也只是習慣的問題，還是繼續兵來將擋、水來土掩。

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