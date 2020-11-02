社評：美大選不安瀰漫 黑天鵝不可不防

美國政治兩極化

「紅色假象」添憂患

今次美國大選，從多方面而言都是近百年所未見的。論民情，當前美國社會撕裂和政治兩極化的程度，遠超20世紀以來任何一段時期；論經濟，疫下美國第二季GDP萎縮近一成，超過1930年代大蕭條的紀錄，雖然最新公布的第三季GDP顯著反彈，然而美國經濟規模，實際也只是回到2018年首季的水平。特朗普「先經濟、後抗疫」，全美累計確診人數直撲千萬，單日確診宗數近10萬。若說抗疫是一場衛國衛民的「戰爭」，自二戰以來，美國人從未試過面對如此全面的「戰爭」，遑論在這樣的情况下選總統。

1992年美國大選，「問題在經濟，笨蛋」（It's the economy, stupid）是克林頓的金句。特朗普任內猛谷股市和經濟，連任本錢原本不少，未料疫情重挫其選情，拜登的競選策略，一言蔽之就是「 問題在疫情，笨蛋」。特朗普抗疫一塌糊塗，造就拜登全國民調領先，不過拜登個人魅力不足，不少美國人仍對特朗普谷經濟有信心，加上特朗普善於右翼民粹操作，「美國優先」得到保守白人支持，拜登可勝不穩。特朗普大打反華牌爭勝，其支持者更涉嫌揑造黑材料，抹黑拜登兒子「勾結」中國商人。在香港，不少人關注特朗普能否連任，也有人討論，對北京而言，究竟是拜登還是特朗普當選對中國有利一些，然而中美交惡之局已成，誰人當選，兩國關係也不會顯著改善。

疫下美國民眾郵寄投票者眾，郵遞處理需時，兩黨就截止點票限期等安排激烈爭持。特朗普多次向支持者揚言郵寄投票舞弊嚴重，渲染陰謀論，民主黨則指控共和黨在多州妨礙郵寄投票。倘若選舉無人大捷，一個頗有可能出現的情况，是兩強初步得票相對接近的多個關鍵州，全都鬧出點票爭議要打官司，導致選舉難產。另外，點票過程可能出現「紅色假象」，亦為選後美國增添不安因素。

在美國，紅色代表共和黨，藍色代表民主黨。共和黨選舉專家指出，民主黨人較為擔心疫情，郵寄選票比重較多，相比之下，大選日出來的投票，較多是共和黨人。這一情况意味，大選日初步點票結果，可能顯示特朗普勝出，可是稍後「計埋」郵寄選票後，卻有可能變成拜登反勝。深信特朗普「舞弊論」的支持者，勢必認定民主黨「偷走勝果」，右翼激進組織更有可能訴諸暴力。

過去大半個世紀，美國選舉政治文化出現了很大變化。曾幾何時，中間選民是兩黨候選人爭勝關鍵，然而自1990年代以來，美國政治愈益兩極化，兩黨候選人的策略變成聚焦「基本盤」，設法動員最多支持者投票；踏入特朗普時代，運用公權力遏抑對手支持者投票，更有愈益明顯之勢。特朗普操作「後真相政治」，利用社交媒體宣揚仇恨和陰謀論，網上虛假信息鋪天蓋地，助長右翼暴力集團抬頭，同時又激化極左力量暴力對抗。今年美國黑人弗洛伊德之死，在全美觸發大型反種族主義示威，多市爆發亂事，除了特朗普口中的左翼激進組織，白人極端分子亦伺機活動。今次大選一旦出事，暴力衝突的烈度和廣度，有可能超乎想像。

內亂內戰成熱話

完美風暴形成中

新近民調顯示，五成半美國人預期選後暴力增加，民主共和兩黨各有逾四成支持者認為，倘若己方輸掉大選，有理由訴諸暴力。隨着選舉臨近，加州、芝加哥等地已提高戒備，嚴防爆發暴力衝突，facebook創辦人朱克伯格對「選後全國各地可能出現內亂」深以為憂，零售商沃爾瑪更宣布，暫時限制旗下店舖陳列槍械。最近美國一些輿論，甚至認真討論爆發內戰的可能，美國政治學者Evan Renfro直言，從沒想過最近竟有這麼多人問他這個問題。

誠如一些美國學者所言，只有極小撮人參與極左極右暴力，美國有強大的維穩執法機器，縱使刻下美國社會對立嚴重，也很難想像會出現1860年代南北內戰般局面，然而由點票和平順利完成到爆發內戰這兩端之間，還有很多可能性，現實是當下美國已集齊一場「完美風暴」所需的各種元素。兩黨的選後爭議操作，會否將國家推向死胡同，引發憲制危機？新一輪疫下紓困方案會否因此難產，令經濟民生當災？選舉爭議惡化，會否激起本土恐怖主義活動？各方一念之差，隨時影響事態往後發展。人們習慣低估甚至忽略發生概率很低的事情，可是這些意料之外的事情一旦出現，將帶來巨大衝擊，「黑天鵝效應」所指的就是這類事件。近年「黑天鵝事件」在美國一再出現，由2016年特朗普爆冷當選，到今年疫情肆虐，全都出人意表，影響全球。今次大選會否喚來另一隻更大的「黑天鵝」，需要密切留意。

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