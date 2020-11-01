社評：螞蟻上巿受追捧 科技興國見未來

螞蟻集團分別在香港和上海公開招股，香港有155萬人認購，超額認購389倍，上海則有515.5萬人認購，超額認購872倍，刷新歷史紀錄。股民追捧某隻股票，可能是純粹從盈利角度考慮，而且招股定價和發行配售比例等等做法，很大程度是財技使然，未必代表社會大眾對某個行業和某家公司的實力，或者發展前景有確切的認識，但螞蟻集團受到如此大比例的追捧，無疑顯示股民普遍對高科技和創新科技企業代表未來的認同，而且也相信這些行業與企業將會受惠於國家的支持政策。

事實上，從世界潮流的角度看，高新科技成為盈利潛力最大的行業，趨勢愈來愈明顯，美國上市公司市值最高的10間企業，前5間都是從事高新科技；盈利能力最強的10間企業，也有5間是高新科技。過去30年，最大宗的收購案例，愈來愈多的也是醫療健康與高新科技行業。

茅台酒成市值最高

貪污腐敗風氣未減

反觀中國，上海交易所市值最高的10間企業，排在首位的是貴州茅台，緊隨其後的6間是國企銀行和能源公司，最後一位的才是跟高科技搭上邊的醫藥健康行業。深圳交易所的情况稍微多元化，前十位中，4間是金融銀行類，1間是地產行業，其餘5間屬於高新科技。

同樣道理，股民追捧某隻股票，並非完全表示他們認同某一企業的性質，對於酒業公司的追捧亦然。可是，眾多股民認為酒業的盈利能力前景超乎其他企業，必然跟他們在日常生活的認知有關。三五知己把酒言歡，家庭團聚小酌幾杯，生意伙伴醉生夢死，或許是無可厚非的生活作風，而且也只是社會風氣的一個側面，而送禮講究名牌高價酒，也可能只是禮尚往來的習俗，但名牌酒愈賣愈貴，跟貪污腐敗的風氣肯定有必然的關係。而這些種種風氣加起來，就是一種不健康的現象，移風易俗刻不容緩。

要改變股民對最有前途行業的觀感，政府的作用至關重要，剛剛舉行的中共最高層決策會議，通過第十四個五年規劃的建議中表示，由於錯綜複雜的國際環境可能為經濟增長帶來不可預測的因素，放在應對措施首位的是，「把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，國家的重視程度，可見一斑。雖然如何落實的具體條文還沒有公布，但觀乎美國及其盟友對中國的科技發展窮追猛打，斷絕中國發展後路的招數層出不窮，要擺脫落後就要捱打的局面，中國官方與民間企業要走科技強國的決心，從來沒有如此堅定過。

高新科技企業研發

依靠自身也靠政府

中國與美國，近年投放在科研的資源，從絕對數字看，叮噹馬頭，換句話說，是你追我趕。然而，從企業投放在科研上的經費，前50間國際企業中，中國只有華為技術公司上榜，而美國則有21間。民營企業有沒有足夠的資源投放在研發方面，取決於企業的實力，而具備足夠資金但是否選擇重視研發，則取決於研發的結果能夠給企業帶來相應的回報。過去在「造船不如買船」的短視策略中，確實有很多企業將核心技術依賴外國供應，現在認識到企業的命運跟國家命運綁在一起，幡然醒悟投放更多資源在研發，未為晚也。

更加值得討論的是國家行為，既然中國總體上投放在研發的經費跟美國相若，而中國企業的投資遠不如美國，這就說明，研發的大部分經費是由政府運作的，而中國近年在科技創新方面確實有很大的進步，在某些領域甚至超越美國，但在大部分領域的基礎研究，卻遠遠落後於美國，則說明經費的分配出了問題，起碼沒有用在「迫在眉睫」的方面去，比如芯片的研發，成為美國遏制中國通訊科技咽喉的殺手鐧。

中國企業在股票市場融資獲得佳績，這是天大的好事，希望今後還有更多從事高新科技的企業，也會獲得股民同樣熱情的追捧，但這只是萬里長征第一步，科技研發與創新，更需要人才，教育部最近頒布研究生培養方法改革的措施，對於培養人才的機制，有了很大的進步，各個地方政府在吸引人才方面也下了不少功夫，但要跟美國搶人才，最起碼把中國留學生的人才「搶」回來，還有很大一段路。政府鼓勵研發和創新，在稅率方面如何扶持企業，還有很多空間，政府投放在研發的經費，如何惠及企業，更需要大力改革。科技強國的目標，民眾可以參與，企業需要出力，歸根究柢還是政府的政策。

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