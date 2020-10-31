社評：旅業臨疫下寒冬 打工仔景况堪憐

全體職員停薪留職

旅社裁員壓力山大

今年全港已有逾70間中小型旅行社結業，至於一些較具規模、底子較厚的旅行社，處境也相當嚴峻。為了節省開支，一些旅行社自從農曆年起已要求導遊、領隊經常放無薪假，每個月返工時間減半，變相五折支薪。早前國泰航空宣布裁員數千人，外界擔心只是一個開始，估計將有更多大公司要裁員減薪開源節流。言猶在耳，旅遊業界本周又傳出壞消息。新華旅遊要求全體職員停薪留職，業界人士相信，短期陸續會有其他大型旅行社作出類似宣布，受影響僱員預料數以千計。

全員停薪留職，聽起來總比裁員倒閉要好一些，嚴格來說公司並無結業，員工們仍有復職機會，可是對受影響的打工仔來說，一個不設時限的停薪留職安排，跟打爛飯碗並無太大分別，必須設法「疫境搵工」維持生計。一些入行不久的新人，選擇轉行從頭來過，尚算相對容易，可是要從事旅遊業多年的僱員轉行，難度和代價實在太大，現在擺在他們眼前的，不管是停薪留職、大幅減薪還是裁員遣散，每一項都是極其痛苦的選擇。

疫下百業艱難，莫說搵工轉行，就連兼職「炒散」也未必容易，停薪留職對於有一定積蓄、沒有太大供樓壓力的旅遊業僱員，還未至於太傷，可是如果受影響者不幸是家庭經濟支柱，需要養家供樓，難免感到徬徨。疫情不知何時方休，部分人也許覺得長痛不如短痛，與其無了期等待復職，寧可裁員遣散，至少可以穩袋一筆錢「過冬」，可是遣散費仍要被強積金對冲，其實僱員也要蒙受很大損失。對冲強積金制度，本來就對打工仔很不公平，現屆政府提出取消強積金對冲，至今仍然只聞樓梯響，疫情所帶來的衝擊，正正突顯了本港勞工保障不足。

疫下旅遊業掙扎求存，有大型旅行社轉做網購生意、出售防疫用品，惟收入相當有限，不及疫前業務一成。近期本港疫情放緩，政府放寬本地遊出團限制，豁免限聚要求，以30人為限，同時又率先跟新加坡組建旅遊氣泡，不過這些措施對業界的幫助同樣有限。雖然當局已出錢補貼本地遊，可是舉辦零星本地團收益微薄，很難支持旅行社可持續營運；港星合組旅遊氣泡，最大作用是方便商務客往來，對兩地遊客吸引力其實始終有限。

放眼全球，港人鍾情的很多旅遊熱點，目前疫情都很嚴重。歐美疫情大爆發，美國單日確診直逼10萬宗，英法德西四國合計更超過10萬，至於日本方面，最近單日確診也超過700宗，這個冬季「疫路漫漫」，看不到恢復旅遊的可能。早前國泰表示，疫苗出現後，希望航空業明年中可以逐步復蘇，旅遊業界亦有類似期望，可是這其實是很樂觀的假設。就算短期內疫苗面世，也不代表明年夏天疫苗可以在全球多國廣泛接種。觀乎各地疫情走勢，香港旅遊業要找活路，無可避免要向北望。內地有效控制疫情，航空業旅遊業都得到恢復，現在問題反而是香港疫情遲遲無法「清零」，成為恢復兩地正常通關最大障礙。

銀彈有限長貧難顧

還須恢復內地通關

疫情爆發以來，政府先後推出兩輪「保就業」計劃，投入數以百億元計公帑，補貼企業出糧，減輕裁員倒閉壓力，旅遊業是主要受惠者，然而隨着「保就業」計劃下月底結束，旅行社再無「鹽水」可吊，進一步節省開支亦是迫於無奈。業界希望延長「保就業」計劃，可是公共財政負擔亦是不得不考慮的問題。政府銀彈並非無窮無盡，長貧難顧，當局也很難無了期補貼出糧直至旅遊業脫困，以目前本港的財政狀况和狹窄稅基，也很難支持大規模失業救濟。

旅遊從業員無工開零收入，現在更面臨裁員，政府當然有需要提供援手，避免失業顯著惡化，不過救助疫下旅遊業，單靠公帑銀彈難以持續，最實際還是讓業界有足夠生意可做，盡快恢復內地與香港旅客往來，有其必要。如果香港社會肯下決心，聽取防疫專家建議，盡快落實強制病毒檢測力求清零，說不定復活節甚或農曆年假還有恢復兩地旅遊往來的機會。事事政治化，糾纏於意識形態和仇恨情緒，對香港疫下求活並無好處。

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