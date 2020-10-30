社評：五中定調未來15年 兼顧發展安全風險

中國每隔5年都要制定一次經濟與社會發展的「五年規劃」，明年將是第14個這類規劃（簡稱十四五規劃），涵蓋時間由2021至2025年。一般的流程是先由執政的中共召開中央全會，通過對該規劃的指導建議，再由國務院根據建議制定規劃綱要草案，在全國人大會議上通過，才付諸實行。今次五中全會通過的建議中，還包括一個15年遠景規劃，時間跨度為2021至2035年。

隻字不提中美角力

外部風險憂患強烈

當全球關注焦點集中於下周的美國總統大選之際，五中全會的6000多字公報，對中美關係卻不置一詞，但字裏行間透露出對中美角力所致外部環境變化的憂患意識。例如會議認為，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，「但機遇和挑戰都有新的發展變化」，當今世界「國際力量對比深刻調整」，「同時國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加」。又稱中國「已轉向高質量發展階段」，惟「發展不平衡不充分問題仍然突出，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱巨，創新能力不適應高質量發展要求，農業基礎還不穩固，城鄉區域發展和收入分配差距較大，生態環保任重道遠，民生保障存在短板，社會治理還有弱項」，呼籲全黨要「深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，增強機遇意識和風險意識，立足社會主義初級階段基本國情，保持戰略定力，辦好自己的事」。這顯示北京對外部風險帶來的挑戰有充分的估計，在凝聚全黨共識的同時，也在安定國內躁動的人心。

正是基於這樣的形勢判斷，公報中十四五規劃的主要目標，未提國內生產總值（GDP）具體指標，因為面對全球經濟在疫情衝擊下的高度不確定性，未來中國經濟增長的不明朗因素也大增，淡化GDP指標，有助於將工作重心轉向推動高質量發展，以利調整優化經濟結構。

五中全會公報以罕見的大篇幅論述安全與國防，強調「把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響我國現代化進程的各種風險」。在國防和軍隊現代化方面，提出「全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」。過去，中國只有2021年中共建黨100周年時實現全面小康、2049年中華人民共和國成立100周年時建成現代化強國的「兩個百年」目標，這是首次提出第三個即2027年建軍百年奮鬥目標，具體內容仍待釐清，但十四五規劃目標中有「國防和軍隊現代化邁出重大步伐」，可略見一斑。

強調備戰對台統一

彰顯習權威地位穩

雖然2017年10月中共十九大報告提出過「加強練兵備戰」，但所指的是「有效遂行海上維權、反恐維穩、搶險救災、國際維和、亞丁灣護航、人道主義救援等」，多屬於邊緣利益；今次五中公報中重提的「加強練兵備戰」，則是要「捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」，其中的發展利益包括海外利益，其意義明顯提升強化。

與此相關聯，公報中關於台灣的雖然只有一句話，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，但「祖國統一」4個字，是5年前的十三五規劃中沒有的，反映了北京眼中台海局勢的嚴峻，以及對台政策的重心調整。至於港澳部分，亦只有「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」一句，詳細內容，須待規劃建議全文公布才見真章。

相對而言，全會提出的2035年遠景目標較為進取，其中包括屆時人均GDP要達到中等發達國家水平，中等收入群體要顯著擴大，碳排放達到最高峰後穩中有降，生態環境根本好轉，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強等，顯示北京判斷外部環境的負面影響不會長期持續。

五中全會的公報再度彰顯了中共總書記習近平的權威地位，公報羅列今年取得的成就，包括預計GDP突破100萬億元人民幣、5575萬農村貧困人口實現脫貧、糧產連續5年穩定在13,000億斤（6.5億噸）以上，更讚揚中央政治局「沉着有力應對各種風險挑戰」，「堅決維護國家主權、安全、發展利益，疫情防控工作取得重大戰略成果」，「經濟增長好於預期」，「中國特色大國外交積極推進」等，並據此得出結論：「有習近平同志作為黨中央的核心、全黨的核心領航掌舵……就一定能夠戰勝前進道路上出現的各種艱難險阻」。這種表述，在毛澤東時代以後，對鄧小平、江澤民、胡錦濤等歷任領袖，都未出現過。

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