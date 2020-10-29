社評：強制檢測防微杜漸 具體安排合理合度

跳出疫情迴圈

社會須作取捨

本港疫情反反覆覆，最近單日確診病例雖然處於低水平，然而一日無法做到14天甚至28天本地零感染，實際仍是如履薄冰。過去8天本港有4宗源頭不明病例，病人的地域、職業等都很分散，反映社區仍有隱形傳播鏈，沒有條件大幅放寬社交距離措施，當局充其量只能作一些微調。當然，對於食肆和旅行社而言，一枱食客由最多4人改為6人，本地團豁免限聚以30人為限，還有港星合組旅遊氣泡等，總算聊勝於無，惟實際幫助很有限。

本港疫情目前得以壓制在低水平，靠的是嚴厲社交距離限制和入境檢疫規定，可是疫情曠日持久，長期保持這樣的防疫狀態，社會經濟活動很難全面復常。一些人寄望疫苗扭轉乾坤，就算一切順利，真的有疫苗趕及年底面世，估計明年中才有機會普及接種，兼且還可能只限於少數國家，若有人堅持只用歐美疫苗，隨時要等到明年尾甚至後年初，始能在港普及接種。疫情對本港民生經濟打擊不斷擴大，失業率惡化加快，商舖空置變本加厲，全是具體證明，受影響行業和市民不可能再捱多一年，若不想「陰乾」，必須另闢蹊徑加強防控能力，力爭疫情「清零」，為可持續復常創造條件。

疫情不斷尾，香港難復常。應付新冠病毒疫情，離不開早發現、早隔離、早治療，為了走出疫情迴圈，不再受防控措施時收時放之苦，社會需要認真考慮強制病毒檢測。單講控疫效果不談其他，內地經驗證明，無論是武漢、青島還是最近的喀什，大規模強制檢測可以迅速「清毒」。當然，各地社會形態有別，內地的一套，其他地方未必行得通，不過香港仍可因應「港情」，針對適度範圍，以恰當力度推行強制檢測。

回顧第三波疫情，有的士司機播毒，亦有外傭宿舍爆疫，當局為相關行業或群體提供自願檢測，參與度頗低，有司機擔心檢測陽性無法開工，寧可不驗，亦有外傭憂慮飯碗不保不肯檢測，這些經驗清楚顯示，若不因應疫情向特定群組強制檢測，容易出現重大防疫漏洞。港大專家袁國勇更提倡，有輕微病徵者亦應強制檢測，若病人向私家醫生求醫時拒驗病毒，可將個案轉交衛生署及執法人員跟進。袁國勇表示，若能做到這一點，加上全民戴口罩，香港疫情有望「清零」，否則本港不宜進一步放寬社交距離措施。

強制檢測不應政治化

政府有責任說服公眾

同心抗疫講求大局意識，自願參與檢測，一定比強制為佳，只是現實跟理想必有落差，總有很多人出於各種原因拒絕檢測。香港重視個人權利和自由，有人質疑強制檢測違反人權，可是自由從來不是絕對的，面對疫情威脅，必須在社會整體利益和個人權利之間，求取合理平衡。有論者認為，不應基於「擔憂疫情大爆發」而預先限制自由，應該等到疫情急升至每天數十宗、醫院瀕臨迫爆，才要求強制檢測。有關說法根本無視疫情規律。看看本港第二、第三波疫情已知，社區一旦爆發，確診病例隨時幾何級數上升，今天數十宗，過兩天可能已是上百宗。強制檢測為的是防微杜漸，一見爆疫苗頭即採取行動，阻止社區爆發，等到一天確診數十宗才行動恐怕已經太遲。

醫生業界有意見認為，若要求私家醫生舉報不願檢測的病人，會破壞醫患關係，亦有人擔心輕微病徵定義不清，惟正如中大專家許樹昌所言，醫生有能力判斷病人是否疑似染疫，袁國勇亦指出，現在醫生若遇到疑似肺癆個案，也要通報衛生署並為患者檢測，只要做好公眾教育宣傳，相信不會引起太大醫患摩擦。有私家醫生提到，過去甚少疑似肺癆患者拒驗。倘若病人意識到感染新冠病毒隨時傳染身邊人，連累家人好友，相信也會明白強制檢測的必要。過去一段時間，偶有新冠病毒感染者向私家醫生求醫，卻未獲安排檢測，有人關注個別醫生會否怕麻煩憂風險不檢測，強制檢測可以避免這類情况。

疫情防控不應攙雜政治考慮。有人將強制檢測扯上「擴大警權」並提出質疑，明顯是將事情政治化，若用同一邏輯，任何強制防疫措施都不用做，因為任何違規行為，執法者理論上都要介入。當然，刻下香港很多人不信任政府和警方，亦是客觀政治現實，當局推動強制檢測，具體安排必須合理合度，同時亦有責任設法說服公眾，令市民明白香港若要跳出疫情迴圈，社會必須取捨。

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