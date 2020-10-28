社評：金融中心靠一國兩制 香港創新求進學螞蟻

螞蟻上市掀認購熱潮

香港金融中心未動搖

螞蟻作為全球最大金融科技「獨角獸」，發展歷史可追溯到2004年阿里巴巴設立支付寶。支付寶的出現，最初只為淘寶網上買賣雙方提供擔保交易機制，其後業務不斷發展，公司易名螞蟻金服，今年再改名為螞蟻集團。短短10多年，螞蟻發展成為一間營收突破千億元大關的巨頭，一年淨利潤率高達三成，既是企業史上的一個奇蹟，同時亦見證了內地新經濟的茁壯成長。

螞蟻以電子支付起家，近年則以數碼金融業務為發展重點，今年上半年，相關收入佔比已升到超過六成。螞蟻涉足數碼金融三大業務，包括信貸、理財及保險，每一範疇都有可觀增長，當中以微貸科技增長最快，過去3年收入勁升1.58倍。螞蟻是內地最大網上消費信貸和小微經營者信貸平台，服務對象不是傳統銀行着眼的企業大額借貸，而是專注提供小額貸款，滿足消費者及小微企的資金需要；螞蟻同時亦是內地最大線上理財及保險平台，以人工智能技術，按財力等為消費者配對產品。時至今日，螞蟻已成為中國電子支付和數碼金融平台龍頭，服務涵蓋用戶日常生活各方各面，成為一個超級混合體，簡單視之為「中國PayPal」，乃是嚴重低估公司的業務和實力，並對內地新經濟缺乏了解。

螞蟻上市千呼萬喚，阿里巴巴創辦人馬雲曾形容，這將會是「人類有史以來最大規模融資」，國際投資者趨之若鶩，亦說明了螞蟻的吸引力。螞蟻在滬港同步招股上市，除了母公司阿里巴巴，社保基金、新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、加拿大養老基金等均是A股戰略配售投資者。香港方面，螞蟻招股亦掀起熱潮。螞蟻刻意降低入場門檻，更有本地銀行預留逾千億元孖展額以極低息「搶客」，散戶認購反應熱烈，外圍資金亦持續流入香港，投資者的認購意欲，並未受到華府威脅制裁螞蟻所影響。

螞蟻業務九成在內地，即使未來要在海外開拓微貸款等業務，主要市場也是在發展中國家，早前美國政府揚言，螞蟻業務「有利中國政府獲得大量美國用戶敏感數據」，威脅要將螞蟻列入貿易黑名單，邏輯本來就相當牽強。美國打壓中國科技產業發展， 擔心螞蟻未來將主導全球電子支付平台市場，華府鷹派想方設法遏阻美國投資者參與螞蟻IPO，參議員魯比奧呼籲特朗普阻止螞蟻港滬兩地上市，算是說得最白，然而國際資本逐利無疆界，哪裏有利可圖，資金自然流過去。美國大行分析報告，認為螞蟻估值介乎2.6萬億至3.6萬億港元，原因不僅是集團近年表現強勁，更因為看好未來業務前景，投資者當然不會放過賺錢機會。

香港獨特性要守護

發展新經濟勿蹉跎

過去一年，香港內外政治環境急劇變化，反修例風暴、港區國安法、美國取消對港「特殊待遇政策」，以及連串制裁措施接踵而至，香港人心浮動，國際金融中心地位會否動搖，惹來不少議論。螞蟻上市掀起熱潮，大量資本流入香港，某程度說明，香港國際金融中心地位仍然鞏固，作為國家對外窗口的角色仍然明顯。

背靠內地面向國際，一直是香港發展之道，從未改變。香港作為國家對外窗口，不同時期有不同作用。新中國成立後，長期面對西方孤立，香港是國家取得所需物資的重要管道；改革開放早期，內地需要資金、人才和先進管理知識，香港再度發揮了窗口作用。時移世易，隨着中國崛起，香港的角色，除了協助「引進來」，更要協助「走出去」。內地金融市場對外開放程度，遠遠未及香港，對內地企業而言，香港有一國兩制優勢，比起內地其他城市，更能與國際接軌，螞蟻同步在滬港上市招股，突顯香港仍具有不可替代的角色和作用，只要內地持續興旺發展，香港又能繼續保持一國兩制這個優勢，仍然可以廣納四方財。

一國兩制是香港唯一活路，中央和香港都要堅持；與此同時，香港亦要努力求進，不能一味吃老本。香港發展受一系列政治、社會、經濟矛盾影響，內生動力近年愈來愈疲弱，內地發展強勁，雖可從外部發揮帶動作用，然而香港重拾發展動力，始終要靠自己。螞蟻的成功，見證了新經濟的潛力，香港在這方面明顯落後。螞蟻強調創新業務是未來發展重點，早前推出的區塊鏈解決方案平台螞蟻鏈，正是最新例子，集團相信，內地推出數碼貨幣，將為集團帶來更多業務創新機會。香港需要像螞蟻般不斷創新求進，努力追上時勢，推動社會經濟轉型，趕上內地新經濟發展步伐。

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