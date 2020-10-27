社評：富國疫苗民族主義 造就中國疫苗外交

西方質疑內地疫苗

多國測試未見異樣

專家再三指出，「疫苗一出疫情速平」是不切實際想法，可是對很多疫情失控國家來說，疫苗已成扭轉乾坤的希望。目前全球約有10款新冠疫苗進入第三期臨牀試驗階段，當中4款來自中國，包括北京科興生物的滅活疫苗、國藥旗下兩款滅活疫苗，以及解放軍軍事科學院與中國康希諾生物合研的基因重組新冠疫苗。國家科技局上周表示，4款新冠疫苗在多國做3期臨牀試驗，已有6萬人接種，迄今沒收到嚴重不良反應報告，證明安全度良好，倘若一切順利，年底前將有疫苗完成測試。當局預計疫苗接種效用可達一年，日後定價會以成本為基礎，全國新冠疫苗產能，年底將達到6.1億劑水平，明年更可提升至年產10億劑以上。

各國新冠疫苗研究如火如荼，從3期臨牀測試進度來看，中國跑在國際前列。疫情加深國與國的成見分歧，中國與西方關係緊張，發展國與發達國矛盾重重，疫苗則成為一系列矛盾的交匯點。疫苗民族主義體現在兩個層面，一是自私自利囤積、懶理他國死活；二是疫苗都是自家的好，別人的都是次貨。西方對中國新冠疫苗有很多懷疑，當中既有科學水平的質疑，亦有政治動機的猜度；富國財雄勢大，紛紛與跨國藥廠簽下巨額疫苗訂購協議，窮國能有多少疫苗可用，亦令不少人關注。

中國疫情緩和，所有3期臨牀試驗，都要在外國高發疫區進行。西方質疑中國疫苗研發欠透明，數據交代不充分，然而中國3期疫苗臨牀試驗有否大問題，外國合作伙伴一定了解，由印尼、土耳其到阿根廷和巴西，未聞有異常狀况。巴西聖保羅布坦坦研究所本月中才表示，與科興生物合作的後期臨牀實驗，初步結果顯示安全。聖保羅州長多里亞還表示，正在巴西做測試的所有疫苗中，科興滅活疫苗的不良反應率最低，是最有希望成功的疫苗。最近巴西對是否採購中國疫苗態度反覆，一大原因是多里亞與總統博索納羅屬政敵，無論如何，巴西國家衛生監督局上周五已批准聖保羅州進口600萬劑科興與布坦坦合作的疫苗。

中國研發的新冠疫苗有10多款，包括最傳統的滅活疫苗、病毒載體類疫苗，以至基因重組疫苗、核酸疫苗。有人質疑中國幾款領先的滅活疫苗，科技含量不及西方的基因重組或核酸疫苗，然而正如一些西方疫苗專家所言，傳統方法有其好處，疫苗有效才是關鍵，不在於趕時麾。中國以緊急接種計劃方式，在3期臨牀試驗未完下，為逾35萬高風險人士，包括需要出國的民眾接種，惹來西方質疑，然而這其實是世衛一向允許的做法，中國亦有徵得世衛同意。

富國搶購疫苗窮國愁

中國擴產能顧己及人

除了中國，阿聯酋、俄羅斯等均有類似緊急接種計劃，印尼還打算以這種方式，年底開始為數百萬人接種中國新冠疫苗。如此緊急接種規模，聽起來的確很大，可是放在印尼近3億人口，比例並不高。在美國，華府其實也想引入緊急接種計劃，只是西方發達國家在藥物註冊及應用規則方面向有自己一套，比世衛要求的限制多，所以才未能推行。平情而論，若說緊急接種計劃有爭議，英國為了加快疫苗研究，找健康者接種再刻意安排他們感染病毒，道德爭議也不見得小。

全球疫苗產能有限，樂施會研究顯示，發達國家佔全球人口13%，卻已優先預購全球過半數的新冠疫苗。世衛等牽頭COVAX全球新冠疫苗計劃，盼助疫苗公平分配，然而富國參與未算積極，法德等都只是有限度參與，美國更杯葛計劃，反觀中國已決定參與COVAX，非西方國家及地區若想早日為民眾大規模接種，很難不依靠中國疫苗。最近西方關注中國向東南亞、非洲及拉丁美洲推動「疫苗外交」，質疑北京施援「動機不純」，可是若非西方富國自利為先，中國也不會有多少「疫苗外交」空間，西方富國應反問自己，願意為窮國做多少事。

以往中國內地疫苗亂象多，一大原因是很多中小疫苗商未達安全標準，濫竽充數。新冠疫苗由幾間大藥廠牽頭研發生產，亦要通過世衛獨立檢測，符合各種指定要求，方能取得世衛「Ｑ嘜」認證，對北京而言，這正是整頓內地疫苗產業、提升水平的機會。當然，中國疫苗產能雖大，是否足以滿足全球龐大需要，仍是一大疑問，中國不能打腫臉充胖子，不顧自身需要，不過內地疫情受控，己欲達而達人，迴旋空間始終較大。

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