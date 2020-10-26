社評：亞洲版北約現雛形 美日印澳各有打算

東京會議戰略協調

軍事合作日趨緊密

「四方安全對話」機制（QUAD）是2007年由時任日本首相安倍晉三倡議發起，13年來一直是一個鬆散和不定期的對話機制，主要是印度反應較審慎。2017年後，在特朗普政府大力推動下，QUAD漸趨活躍；隨着中印邊境衝突加劇，印度對QUAD的熱情也陡升。本月初在東京會議上，4國決定今後每年定期開一次外長會議，會後雖未發表聯合聲明，但據透露主要是出於保密和避免刺激第三方的考慮。惟4國的戰略協調是實質的，印度重邀澳洲參與軍演，就是這種協調的結果。

馬拉巴爾海上軍演是印度在1992年發起舉辦，先後參與的國家也不限美日印澳4國，而從2015年起，軍演的海域就從印度洋，改成輪流在印度洋和西太平洋，美日成為固定參與者，顯示出針對中國的戰略企圖。澳洲重返馬拉巴爾軍演，證明QUAD機制是認真的。

美國國務卿蓬佩奧月初在東京會議後表示，美國希望將4國的合作制度化後，將其進一步擴大到周邊其他國家，從而建立印太地區的多邊安保框架，強化具有共同價值觀和戰略的國家間凝聚力，建立對抗中國的「統一戰線」。

蓬佩奧與國防部長埃斯珀連袂赴印，與印度外長、防長出席本周一、二舉行的「美印2+2對話」，預料雙方屆時將簽署《地理空間合作基本交流與合作協議》，該協議允許印度使用美國提供的全球地理空間數據，提高巡航和彈道導彈的準確度。這是美印4項軍事通訊基礎協議的最新一項，在短短3年內，號稱不結盟國家的印度，已經與美軍實現了軍事基地、通訊系統和情報共享，成了美國名副其實的軍事盟友。

同時，4國之間的軍事互助也在不斷加強，6月，印度和澳洲簽署《相互後勤支持協定》，允許兩國軍艦和戰機使用彼此的基地，加上印度和日本已經簽署的《軍事後勤與服務互助協定》，4國間已經構建了一個相互支持的防務體系，令QUAD的軍事色彩更形突出。

不過，與北約形成的地緣政治和歷史淵源不同，美日印澳4國雖然都對中國抱持敵視或警惕態度，但對結盟立場不盡相同，各有盤算。4國在應對中國方面雖有共同利益，但在地緣戰略、文化背景，乃至與中國經貿關係方面，都差異很大，「亞洲版北約」或具雛形，但離真正運作尚遠。

在遏制中國方面，美國的取態無疑最為積極，特朗普政府推出印太戰略之初，就包含了組建亞洲版北約對付中國的計劃。美國防長埃斯珀近期亦積極爭取各盟國結成聯盟，他形容印太地區的盟國是美國應對大國競爭的「不對稱優勢」。澳洲雖與中國最無利害衝突，卻因追隨美國而表現積極，惟國力及影響力稍遜，只能扮演配角。

美澳積極日印謹慎

區內國家不願落疊

日本的表現則較為謹慎，它既要與美國結盟，亦不願與中國公開撕破臉。還在競選辯論時，菅義偉就曾批評石破茂組建「亞洲版北約」的倡議，指此舉「可能在亞洲製造敵人，變成反華包圍網。從有助於日本外交的戰略及國家利益的角度來看，這是不正確的」。他上周到訪印尼時更公開表示，日本提倡的「自由開放的印太構想」，並不針對任何特定國家，日本完全沒有考慮構建所謂的「印太版北約」。

印度一直珍惜自己的不結盟形象，與美俄兩國都保持友好，對華關係一度也有改善。但近年中印邊界衝突加劇，加上今年新冠疫情衝擊，令莫迪政府很難抵禦操弄民族主義思潮的誘惑，將全情投身QUAD機制，作為向中國發出的威懾信號。但新德里這種戰略豪賭並非毫無保留，莫迪近日在疫情方面公開嘲笑美國，似有意在大選前與特朗普割席。而馬拉巴爾軍演明年是否繼續邀請澳洲，4國軍演會否機制化，仍是未知之數。

正如美國亞太事務助理國務卿史達偉所言，QUAD各成員國因共同利益走到一起，並非受義務約束行事，對於針對的特定目標，「大家有共同的擔憂，但卻有不同的看問題角度」。

所以說，QUAD真正成為亞洲版北約尚需時日，至於華府想擴充對華統一戰線，難度更高。最近，韓國就婉拒加入由美國主導的「四方加安全對話」（Quad-Plus）。東盟最大的國家印尼近日也拒絕了美國P-8「海神」海上反潛巡邏機在當地降落、加油的請求，說明區內國家對在中美角力中選邊站，都取態審慎，不會輕易落疊。

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