社評：10月驚期未見巨爆 10日直路且看危疑

拜登民調佔上風

特朗普「借子攻父」

特朗普與拜登首場辯論，被視為美國大選史上最糟糕最難看的一次，兩人互嗆互駡，跟小學生吵架沒有兩樣，主辦單位為免事態重演，在第2場辯論引入「熄咪」機制，總算有效控制場面。外交政策原本是第2場辯論的重點，特朗普競選陣營打算趁此機會，大力宣揚他的貿易政策和中東政策「建樹良多」，同時針對拜登兒子收受外國利益指控窮追猛打，可是特朗普的如意算盤未算打得很響，整場辯論的焦點最終還是落在疫情之上。特朗普痛點被戳，只能被動自辯。

近期美國疫情顯著反彈，單日確診人數重回6萬人以上水平，很多衛生專家已警告，入冬後疫情殊不樂觀，可是特朗普在辯論會所說的，依然是疫情正步向尾聲，否認抗疫不力，一切都是中國的錯。特朗普唯一改口的，是新冠疫苗可望「數周內面世」的說法，由之前的信誓旦旦，變成如今的「無法保證」。特朗普抗疫一塌糊塗，早前染疫也不見得為他贏得廣泛同情提振民望，操作「中國牌」推卸抗疫不力責任，是特朗普試圖脫困的方法；拜登兒子在華利益瓜葛，則是刻下特朗普最現成的選舉操作材料。

最近美國右派媒體不斷「爆料」，大談拜登兒子亨特與中俄商人的金錢交易，並將事件稱之為「硬碟門」，自由派媒體則大潑冷水，質疑所謂「硬碟內容」的可信度。無論如何，若說特朗普染疫是「十月驚奇」，在保守派眼中，「硬碟門」也是「十月驚奇」。2016年美國大選，希拉里「電郵門」糾纏不清，成為落敗原因之一，特朗普今回當然也想照辦煮碗，然而拜登亦早料有此一着。第2場辯論上，特朗普質疑拜登收外國金錢，拜登矢口否認，反指特朗普在中國有秘密戶口，在華所交稅款比在美國所納的還多。特朗普不得不就避稅問題招架，未能再就「硬碟門」步步進逼。

總體而言，特朗普拜登第2場辯論相對平淡，沒有明顯勝出一方，對選情相信不會有太大影響。最新民調顯示，拜登不僅全國民望領先，在今屆大選四大關鍵州份，包括賓夕法尼亞、威斯康星、佛羅里達及密歇根州亦有優勢，就連共和黨資深政治顧問亦承認，特朗普處於下風，逆轉選情時間所餘無幾。

當然，4年前希拉里正是在民調佔優下落敗，誰都不敢排除歷史重演，不過今時不同往日，4年前沒有新冠疫情，特朗普作為政治素人參選，亦無任何包袱，今回卻是以在位者身分競逐，由選民評價政績，單是這一點分別，已足以影響「特朗普奇蹟」複製機會。「硬碟門」曝光後，有人分析大數據，發現佛州等多個關鍵州份對親共和黨傳媒的搜索量急升，認為這是特朗普勝出兆頭，然而必須指出是，民調顯示疫情仍是當下美國人最關切的議題，「硬碟門」成為熱門新聞搜尋，能否解讀為美國人焦點有變，值得商榷。特朗普的策略，是設法令選民留下「疫情錯在中國」與「拜登贏中國得益」這兩個印象，同時把兩者緊緊扣連，「硬碟門」文宣操作，需要成功將敵視中國情緒轉化為敵視拜登情緒，方能發揮作用，這個變數目前很難估量。

疫下很多美國民眾郵寄選票，迄今已有超過4000萬人提早投票，相當於上屆總投票人數三成。現時距離大選日只有10天，炮製更多「十月驚奇」的時間已愈來愈少，特朗普會否有更多奇招，固然要拭目以待；投票日過後會否出現重大選舉爭議，同樣叫人關注。

兩陣醞釀官司戰

憲制危機有前科

特朗普一直指控郵寄選票存在「嚴重舞弊」，民主共和兩黨正就一些投票規則和點票安排，在多個關鍵州打官司，倘若拜登或特朗普皆未能清脆大捷，兩人在多州得票接近，隨時引發連場官司，共和黨執意要在大選前填補聯邦最高法院大法官空缺，令人更加懷疑選舉結果最終會否變相由保守派佔多數的最高法院決定，一如2000年佛州點票爭議那樣。當年民主黨的戈爾願意顧全大局，最終認輸，可是特朗普會否輸打贏要，外界一直有很多懷疑。美國一些輿論擔心，今次一旦爆發選舉爭議，事態將糟糕得多，隨時有可能像1876年美國大選那樣，多州均出現爭議，兩黨僵持不下，引爆憲制危機。當年美國人對南北內戰的傷痛仍然記憶猶新，兩黨最終願意妥協。當下美國再陷百多年未見的撕裂，內戰記憶封塵多時，兩黨是否仍有顧全大局之心，將會影響美國局勢走向。

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