社評：商業地皮一再流標 折射香港內外交困

新區用地「先天不足」

大氣候非港能控制

香港商廈市道和商業地皮招標情况，短短數年間出現了深刻變化。3年多前，中環美利道停車場商業用地招標，當局接獲多達9份標書，最終這幅地王以市場上限估價232.8億元成交，每方呎樓面地價高見5萬元，不僅創下官地歷史新高，比當時全港甲級商廈成交呎價最高紀錄3.98萬元，更要高出一截，「麵粉」比「麵包」還貴。時移世易，香港經歷連番衝擊，商廈市道不如前，發展商入標亦遠比之前審慎。

去年初起，政府先後推出6幅商業地皮，成功售出者僅得兩幅，位於啟德的一幅，成交價為24.4億元，至於備受注目的西九高鐵上蓋商業地王，去年底發展商雖以破官地紀錄的422.32億元投得，惟每方呎樓面地價只為13,345元，中標價接近市場下限。踏入2020年，疫情爆發重挫香港經濟，各區甲級商廈空置率，由年初約6%升至超過8%，中環甲廈空置率升見近15年新高。現時港島區甲廈的租金水平，較2018年高峰期回落三、四成，商廈市道疲弱，當然影響發展商入標意欲。

今年5月，東九啟德逾200萬方呎商業地流標；不足半年，位於東涌的一幅百萬方呎新填海區大型商業地，亦以流標收場，當局僅收到3份標書，反映發展商興趣不大。疫情曠日持久，經濟陰霾重重，難言何時見底，政府不想賤賣土地，發展商則等好價才撈底，兩幅招標地皮，本身亦有先天不足之處。啟德新核心商業區和東涌新填海區，目前仍在起步階段，建築成本高，投資金額大，地皮回報期又非常長，發展商考慮投資風險，出價必然傾向保守，入標價未能達到政府底價，並不叫人意外。

大型商廈發展項目，由地皮招標到落成啟用，一般需要5、6年時間。發展商入標策略，除了考慮眼前市道，同時也折射了對香港前景的看法。啟德東涌大型商業地相繼流標，不止因為發展商對投資非核心區商業地皮有戒心，還反映了更深層的問題。現今香港的內部和外部形勢，跟3年前有天淵之別。香港經濟定位一直是背靠內地、接軌國際，隨着中美關係急劇惡化，香港夾處其中，不僅難再左右逢源，還成為華府打擊對象，至於去年的反修例風暴，則徹底改變了政治、社會和民情面貌，香港跟內地關係亦出現了深刻變化。香港內外環境失去了以往的穩定性和可測性，無論在大灣區以至國際商貿中的角色位置，均面對很多不確定因素，營商環境無可避免受到影響。

東涌新商業區鄰近機場和珠港澳大橋，從大灣區建設角度，理應有很大發展潛力，然而觀乎本地民情和政治形勢，香港要積極投入大灣區建設，面對不少阻力。大灣區力谷創新科技，未來將猶如一塊大磁鐵，成為各方人才和企業落戶之地，「總部經濟」為一個城市帶來的發展動力不容小覷，至於能否吸引企業落戶，則取決於營商環境。

香港是國際金融中心，不少內地企業仍然樂意在港設立據點，惟規模大小必受香港政治社會環境影響，一個對內地人充滿敵視的社會，必然削弱營商吸引力。對於外資而言，現時香港的營商環境，顯然也不如從前。反修例風暴令中央視香港為國家安全缺口，促成《港區國安法》的實施。當局再三強調立法目的是打擊港獨和外部勢力干預，惟無可否認是，部分外資對香港政治環境有了更多憂慮。有調查顯示，過去一年商廈退租個案持續上升，若以公司背景劃分，跨國公司佔比較重。當然，有關變化是否長期趨勢，現在言之尚早，更不能簡單歸因於港區國安法實施，可是未來情况仍需密切留意。

盡力改善營商環境

因時制宜改劃用地

香港長遠營商環境，面對諸多不明朗因素，部分並非港人控制得了，然而仍有一些因素是香港可以控制和改善的，當局應該盡力而為，爭取局部破局，隨着時日更迭形勢變化，或許可以迎來全局順轉之機。以目前香港的經濟環境，部分大型商業地皮發展項目，未必能吸引發展商參與，當局應該因時制宜作出調節。香港缺地建屋，數據中心工業用地近年也頗為渴市，當局可以考慮將部分商業地改劃作住宅地，又或改作辦公室及數據中心混合用途，吸引發展商入標。

■歡迎回應editorial@mingpao.com