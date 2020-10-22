社評：國泰裁員無可奈何 絕境求生須覓出路

被裁員工前路茫茫

國泰港府須予支援

國泰在全球僱用逾3萬名員工，當中約2.76萬人為香港員工，今次裁員的規模，接近總員工兩成。疫情爆發以來，國泰採取了一系列應對措施，包括大幅削減航班、暫停非必要開支、安排員工自願申請無薪假，以及管理層減薪等，及至今年6月更獲得港府破天荒注資或借出近300億元「吊鹽水」，可是最終仍然無法避免要裁員重組。國泰表示，雖然公司已設法節流，然而每月消耗的現金仍高達15億至20億元，長此下去無以為繼，若不裁員把每月現金淨流出降低至可持續水平，公司未必可以撐很久。

疫下國際航空業冰封，很多航空公司收入近乎零，迄至本月初，全球已有至少43間航空公司倒閉。一些人寄望疫苗面世後，疫情明年中漸受控制，航空業就可重見光明，然而英國政府首席科學顧問本周才表示，不要指望疫苗根絕新冠病毒，科學家若能有效降低COVID-19感染機率、減輕其傷殺力，令它最終變得好像流感那樣，已是不錯結局。國泰預測明年客運力「低於50%正常水平」，背後假設是明年夏季全球主要市場都廣泛有高效疫苗可用，現實會否如此理想，仍是一大疑問。

航空業身陷絕境，各地裁員哀歌不絕。在美國，200億美元拯救航空業新方案遲遲未落實，最近美國航空、聯合航空等已紛紛宣布裁員上萬人；在新加坡，新航早前雖獲約620億港元公帑補助，仍要裁員兩成節流。港星同為國際航空樞紐，今次國泰裁員規模，比率跟新航相近。從員工的角度，安排放無薪假或停薪留職，當然比裁員好，不過全球疫情隨時數以年計，一個沒有時限的停薪留職安排，跟裁員的分別其實不大。上月港府推出第二期「保就業」計劃，國泰未有申請，已被視為裁員在即的先兆，然而裁員數千人的消息，無論對員工以至整個社會，仍是一個非常震撼的噩耗；有35年歷史的港龍停止營運，一個屬於香港的國際品牌就此消失，同樣令人傷感遺憾。

國泰聲稱已向被裁員工「慷慨」補償，提供遠高於法定要求的離職方案，同時亦會延長醫療福利的期限，員工的遣散費也不會用強積金對冲，然而對被裁員工來說，再「慷慨」的補償方案，亦不可能代替被砸碎的飯碗。疫下市道低迷，失業者本已不易「搵工」，何况航空業流動性低，以當下市道，被裁員工很難在本地找到相同工種，若要轉行，職業生涯幾乎就是要從頭來過。本港最新失業率升至6.4%，是SARS後新高，有學者估計，單是國泰這次裁員，已足以推高香港失業率 0.1個百分點。國泰這次裁員，會否引起骨牌效應，揭開本地大規模裁員潮的序幕，需要密切留意。

失業率和裁員人數絕不止是一個數字，背後牽涉很多個人和家庭的福祉。航空業是本港經濟支柱，政府和國泰需要着眼大局，同時亦有責任向被裁員工提供適切支援。疫下本港失業惡化，國泰大裁員，再度引發有關失業救濟的討論，可是放眼西方，但凡設有失業救濟制度的國家，基本上都要靠高稅率支持，以本港現行的低稅率制度和經濟結構，支撐不了這一成本高昂的措施，支援航空業界和從業員，需要另闢蹊徑。

內地航運反彈迅速

挽救業界要向北望

全球航空業委靡不振，唯有內地一枝獨秀。內地疫情得到有效控制，航空業亦迅速反彈，8月底，中國國內航班已恢復到疫前近九成水平。倘若歐美等地疫情遲遲不受控制，客運長時間無法恢復暢通，本港航空業界要找生路，不可能不向北望。近年內地航空業發展迅速，很多航空公司求才若渴，粵港澳大灣區建設，亦相當重視航空業發展，港府可以跟內地當局和航空業代表商量，看看是否可以幫被裁國泰員工提供多一條出路。

本港航空業絕境求生，不應有任何政治包袱。香港與內地若能盡快實現正常通關，航空公司很多往來內地的航線都能恢復，有助改善營運狀况，行政長官林鄭月娥稍後赴京，尋求中央支持本港航空業，與此同時，港府也必須加緊做好本地疫情防控，為恢復與內地正常往來創造條件，早日落實香港與內地以健康碼通關。

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