社評：刺激本土經濟撐就業 本地遊鬆綁順水推舟

本地感染未能清零

旅業求存適度豁免

第三波疫情打擊本港經濟，失業率升至6.4%，大多數行業的就業狀况均見惡化，旅遊相關行業是重災區之一，失業率急升近1個百分點，達到11.7%，是SARS後最高。疫情爆發以來，當局推出兩輪「保就業」計劃，雖有一定作用，然而政府不可能無止境動用財政儲備津貼出糧，撐就業要可持續，離不開以嚴控疫情為前提，適度多讓經濟活動恢復。

第三波疫情從未真正斷尾，一些正本清源的做法和主張，又因為種種政治阻力，難以貫徹執行。本地感染無法「清零」，踏入10月，不明源頭個案仍然斷斷續續出現，疫情一度有反覆之虞，過去3周確診病例未有急增，實屬萬幸。經濟活動待本地感染「基本清零」後重開，乃是最理想做法，內地是成功例子，香港應朝這方向繼續努力；萬一香港未來一段時間，只能把疫情壓制在低水平，無法「基本清零」，必須長時間維持較嚴厲的社交距離限制，各方亦得退而求其次，思考如何適應這個「無法清零」的疫下新常態，嘗試讓一些經濟活動有條件、有限度復常。

社區存在隱形傳播鏈，本港疫情如履薄冰，很難大舉放寬社交距離限制。對飲食業來說，4人限聚令規定雖嚴，仍有生意可做，可是對旅遊業而言，外地遊客早已歸零，4人限聚長期持續，連本地遊也開不了，實在很難生存下去。昨天政府宣布給本地遊「鬆綁」，容許符合防疫要求的旅行團豁免4人限聚規定，對於業界「疫境求存」，總算多了一條生路可走，即使實際幫助有限，始終比什麼都不做好。從市民角度，參與本地遊亦可滿足一下「旅遊癮」，彌補暫時無法外遊的遺憾。

港人熱愛旅遊，疫下無法出行，部分人心癢難耐。近期本港疫情略為緩和，商場人潮復現，郊遊熱點同樣熙來攘往，假日行山成為不少人鍾情的活動，有人則喜歡到離島度周末。有些人不介意多付點錢，入住本地酒店度假，追求出外旅遊感覺，「staycation」一詞成為潮語；航空公司推出「香港飛香港」的數小時「飛機河」行程，機票同樣迅速搶購一空。凡此種種俱顯示，本地遊若能提供高質素、有深度的旅遊服務，應有一定市場，旅行社、酒店和航空公司甚至可以發揮創意，合作推出套餐服務，為市民提供有趣獨特的「仿外遊體驗」。

本港旅遊資源比很多人想像中豐富，由世界地質公園、海岸公園到一些有歷史文化內涵的景點，全都可以成為本地遊賣點。從疫情防控和管理角度，由符合防疫要求的旅行社出團，帶市民到各區欣賞特色景點，也可以起到分散人流作用，總好過大批市民假日「迫爆」長洲或一些熱門景點，既為當地居民帶來不便，亦容易增加病毒傳播風險。對旅遊業而言，有工開有生意做，就是最實際的幫忙。政府預留1億元給旅行社，以每名旅客200元的資助來舉辦本地團，旅發局亦配合本地遊新安排，推出資助計劃，市民在指定地方消費滿800元，即可換取一個本地遊名額。這些計劃可以鼓勵消費並吸引更多市民參團，除了有助本土經濟，公帑資助的感覺也較為直接實在，勝過由政府津貼出糧。

順應民生需要做實事

不損防疫大局是前提

疫下經濟疲憊民情疲累，政府需要適當照顧，只要不損防疫大局，順應民生需要的事情應該多做；與此同時，當局亦要密切留意具體執行情况，嚴防荒腔走板，形成防疫漏洞。疫下4人限聚對很多公眾活動構成限制，本地遊獲得豁免，原因是旅行社和旅遊業議會答應做足防疫把關，確保風險可控，旅行社組團要簽署承諾書，在行程和膳食方面嚴格遵守衛生措施，旅遊業議會則負責監控旅行社，違反防疫規定者可被取消登記。理論上，旅行社若發現團友有病徵，可以拒絕出團，可是現實中總有個別客人不合作，正如酒店「staycation」盛行，亦衍生了20多人群聚客房等亂象。旅行社為了生意，會否對不合作團友隻眼開隻眼閉？防疫措施會否流於門面工夫？這些都是必須密切關注的問題，倘若發現害群之馬，當局必須嚴肅懲處，以收阻嚇作用。

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