社評：空置稅無疾而終 囤積惜售易加劇

發展商疫下拒劈價

惜售情况變本加厲

本港樓價高企，主因是土地房屋供應不足，部分發展商眼見樓價「長升長有」，即使新樓落成，也不願大舉出售單位。2018年初，政府官員提出引入空置稅，釋放空置單位，增加房屋供應，然而立法進度緩慢，今年7月立法年度結束，仍然未能完成，審議工作被迫中止，意味法案胎死腹中，就算交由新一屆立法會處理，亦得推倒重來。未料疫下現屆立法會延任一年，一手樓空置稅立法原本有望「死而復生」，可是政府卻有意打退堂鼓。

運房局表示，因應最新經濟情况及社會意見，考慮暫時不再推動立法工作。空置稅大有可能成為政府「議而不決、決而不行」最新例子。地產業界一直否認囤積惜售，強調他們也想貨如輪轉，旗下樓盤只要獲批預售或「時機成熟」，都會盡快推出市場發售，特別是需求殷切的中小型單位，不過一些豪宅盤客源有限，未必可以迅速售罄，開徵一手樓空置稅對他們不公，云云，然而政府資料卻清楚顯示，一手空置單位數目持續上升，情况也不獨出現在豪宅新盤。

去年中以來，香港先後受反修例風暴和疫情衝擊，經濟每况愈下，可是政府數據卻反映，過去數年不管經濟好壞，一手空置單位都在增加。2018年空置稅提出時，政府表示已落成但未出售的一手私樓單位約有9000個，較2015年激增八成；去年初夏，相關數字突破1萬，及至今年6月，一手空置單位更升至11,200個。市道好的時候，發展商期望樓價水漲船高，惜售成為抬價策略；市道差的時候，發展商不願劈價求售，寧可單位空置。

近3年獲批入伙紙的樓盤，部分閒置一至兩年仍未推售。一些位於市區的海景豪宅，發展商銷售策略一直是「先求價、後求量」，現樓餘貨佔比高近七成，屋苑入夜烏燈黑火；新界一些主力中產市場的新樓盤，亦有很多現樓餘貨，比率高達三至四成。香港經濟雖然陷入深度衰退，然而過去一年樓價未見明顯下跌，比起之前的歷史高位，跌幅僅約5%，究其原因是土地房屋供應嚴重不足，市民置業需求殷切，各國「印鈔」抗疫、環球熱錢氾濫，同樣支撐着樓市。港府造地困難重重，發展商明知當局「無麵粉」，當然也不用心急賣出手上的麵包，等到「時機成熟」價錢理想才會收割。

放棄立法自廢武功

遏抑樓價決心惹疑

上月本港疫情有所放緩，樓價似有見底迹象，之前滯銷的豪宅，樓價也開始反彈，發展商憧憬後市，期望疫情出現曙光、樓市「報復式反彈」，惜售情况隨時變本加厲。本港房屋供求嚴重失衡，平情而論，即使政府落實一手樓空置稅，亦難望大增市場供應，惟至少可以向地產界和市場發出清晰信息，政府不希望發展商惜售，更不想見到有人囤積居奇。現在港府打算叫停立法，手持大量貴價豪宅的發展商，毋須急於割價求售，當然非常高興，其他發展商亦可能傾向觀望疫情和市况，調整開盤時機和策略。新樓囤積惜售問題會否加劇、「擠牙膏」式賣樓等情况會否復熾，需要密切留意。

空置稅立法叫停，有人估計庫房損失最少20億元，亦有人聲稱發展商賣樓掣肘減少，未來買地出價可能會較為進取，庫房未必有損失，然而回歸初心，引入空置稅，最大目標從來不是增加庫房進帳，而是釋出更多空置單位、增加市場供應、打擊囤積居奇。引入一手樓空置稅，看的是長遠，不應只着眼於目前，政府應該繼續立法，確保手上有靈活政策工具可用，倘若當局認為疫下開徵空置稅未必是好時機，大可選擇把稅率暫時定為零，日後視乎情况再作調節，現在放棄立法不僅是自廢武功，同時還可能向市場釋出錯誤信息。

疫境下樓價未見大跌，業界卻有聲音要求政府「全方位」給樓市減辣。政府放棄空置稅立法，除了助長要求減辣的呼聲，同時亦令有意置業的市民懷疑當局是否仍有決心遏抑樓價。本港樓價易升難跌，房屋供求嚴重失衡一日未見改善，一日都不應貿然給樓市大舉「減辣」，政府必須避免讓業界和市民覺得當局有意在這方面重大讓步。

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