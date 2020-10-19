社評：福島核污水為患 排放海洋爭議大

環團批卸責為省錢

日本「放水」不易服眾

2011年，日本3．11大地震，東電福島第一核電廠遭海嘯侵襲，反應堆爐心熔毁，成為自1985年蘇聯切爾諾貝爾核災以來，全球最嚴重的核事故，多年來當局不斷用水冷卻已損毁的反應堆，核污水的問題由此而來。由於這些冷卻用水已染污，當局一貫做法是將它們儲存在核電站範圍，迄今累計有超過120萬噸，現時核污水仍以每天大約170噸的速度增加。理論上，只有取走反應堆內的核燃料殘餘物，才能一勞永逸解決問題，可是何時方能走到這一步，仍是未知數。

東電聲稱，廠房儲存核廢水容量，將於2022年夏天達到「極限」，若讓核污水繼續積累，可能影響反應堆廢棄作業。日本官員則一再表示，為免耽誤廢爐工作，必須盡快決定如何處置核污水。根據日本傳媒最新說法，日本政府已大體敲定將核污水「淨化」再排入海，最快本月底公布。日方人士透露，由政府拍板到2022年正式排放尚有一年多時間，當局會盡力向國內外解釋，然而這是否足以釋除周邊國家及日本漁業界的憂慮，卻是另一回事。

日本官方專家認為，核污水經東電採用的過濾系統處理後，所有危險輻射物已去除，至於未能去除的放射性物質氚，日方堅稱「無害於人」，又說國際原子能機構（IAEA）認為日方氚水處理方式，「符合國際專業要求」，排放入海是「傷害最小兼最符合成本效益」，比起另一方案，即透過蒸發排放入大氣「更安全」，云云。氚對人類是否有害存在爭議，有科學家認為，氚所釋出的放射能較弱，無法穿透皮膚，沒有確鑿證據顯示氚會損害人體健康，不過亦有論者認為，透過呼吸、食物或食水吸收氚會有害人體。無論如何，如果日方認為這百多萬噸核污水過濾後已非常安全，不會對人體有害，大可在國內作其他用途，沒必要排入大海，給外界留下「己所不欲施予人」的觀感。

數十年來，歐美以至很多國家都將海洋當作放射物質棄置場。日本官方專家提到，世上很多核電站均有將含有氚的污水排入海，歐洲議會一項研究正正發現，法國拉阿格一間核電站常將核污水排入海，數據顯示該區附近民眾患癌率明顯較高。除了排入大海或大氣，日方其實還有別的方案可以考慮，例如運用先進技術，進一步將廢水過濾及濃縮，又或將廢水集中儲藏於較安全地方，有外國核專家更指出，東電承認仍有地方可以興建更多廢水儲存庫。環保組織質疑，當局選擇排放入海，只是為了省錢方便減成本，日本漁民則擔心，此舉將影響外界對當地魚獲安全的風評，嚴重打擊漁業。日本政府面對諸多質疑，「放水」決定不易服眾。

隱瞞核災損信心

水產安全多關注

福島核災發生後，日本當局和東電被指隱瞞災情、應變不力，其後又被指早知核電站抵禦海嘯能力不足，相繼官司至今仍在持續。過濾核污水問題，東電同樣招人詬病。東電曾聲稱，過濾系統能將水中可致癌輻射物質降至無法偵測水平，可是2018年東電卻承認，檢測結果顯示，有數萬噸已過濾的水，鍶-90含量超標百倍。誠如德國綠色和平高級核專家貝奈恩（Shaun Burnie）所說，福島核災及善後處理，有太多不盡不實之言和謊話，很難相信東電或日本官方。倘若日本當局一意孤行排放核污水入海，有可能惹來強烈反彈。

核災發生近10年，外界對福島魚獲是否安全，尚有很多疑慮，多國對福島及鄰近一些縣區的農林水產進口管制也未解除。今年初日本官方專家公開支持「放水」後，韓國政府已啟動跨部門應對機制，密切關注日方如何處理核污水。在日本，有意見質疑韓國堅持「封殺」福島縣農林水產，背後「另有居心」，可是易地而處，日方亦要想想，為何外界會有那麼多疑慮，以為一句「不會對臨海或鄰國海域造成影響」，便可了結爭議，隨時引發嚴重外交風波。倘若日本政府不理鄰國反應，執意為之，港府亦需重新審視有關福島及鄰近縣區農林水產輸入的問題。

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