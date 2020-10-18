社評：重提自力更生 繼續改革開放

最近幾年，美國全方位遏制中國，隨着新冠病毒疫情形成的亂局，以及美國大選的激烈競爭，中美關係陷入幾十年來的谷底，影響到國際局勢風起雲湧。總的來說，就是因為中國崛起，「破壞」了原來由美國獨攬大權主導的國際秩序，美國要遏制中國參與訂定國際新秩序的能力，這就是「百年未有之大變局」。

頂層設計服膺戰略大局

全國各地執行無一例外

深圳在短短40年從滄海桑田蛻變成國際大都市，成就無需贅言，但在國際大變局的當前，前路如何走下去，值得關注，因為深圳的發展，得益於國家的改革開放政策，今後的路向自然成為國家改革開放政策的風向標。

習近平在深圳特區成立40周年慶祝大會上的講話，開宗明義表示，深圳特區在成立時，鄧小平給的指示是，「中央可以給些政策，你們自己去搞，殺出一條血路來」，意思是在改革開放之初，沒有人能夠清晰預見到深圳特區發展的具體方略，只是按照不斷改革的方向一步一腳印的走過來，而今深圳已經發展到一個重要的轉折點，特別是在國際大變局的關頭，習近平給出的指示，是既要堅持摸着石頭過河，也要加強頂層設計。所謂頂層設計，就是由中央謀略，服從全國戰略佈局的方針，即使已經取得豐碩成果的深圳，也要從大局出發，不能獨善其身。這個中央的戰略意圖，既是對深圳的要求，也是對全國所有地方政府包括對香港的要求，在即將實行的第十四個五年規劃如是，中長期的戰略佈局亦如是。

按照這個戰略佈局的要求，深圳不但要搞好經濟發展、民主法治和改善民生，為全國做示範，還要積極推進粵港澳大灣區的建設，深圳成功其中之一的寶貴經驗，是全面準確貫徹一國兩制基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、互相促進。這是中央對深圳今後發展的要求，相信深圳特區政府會繼續發揮其應有的作用，因為國家的區域發展佈局，有京津冀首都經濟圈、長三角經濟圈，剛剛又頒布了成渝雙城經濟圈的發展規劃，粵港澳大灣區不但面對國內區域發展的競爭，同時要在國際上爭一席之地。

深圳已經躋身亞洲第五大城市，習近平要求深圳今後着眼於戰略新興產業，以及培養具有國際水平的戰略科技人才，這些措施，都必須進一步改革開放。而習近平在潮州表示，中國正在經歷百年未見之變局，要走更高水平的自力更生之路。乍聽好像有矛盾，實際上都是服膺改革開放政策。

自力更生是被迫出招

自主創新是主動謀略

自力更生從字面上看是不依靠外來因素，這個口號文革期間在大街小巷的標語上都看到，不禁令人聯想中國今後是否會排斥外來因素。其實，自力更生這個口號，毛澤東早在1945年8月13日的一篇文章就有提及，當時的背景是抗日戰爭即將結束，在國民政府得到美國撐腰的前提下，中共在抗日戰爭期間所取得的成果，不但得不到應有的保障，而且還存在全面爆發內戰的可能，強調自力更生，因為「我們能夠依靠自己組織的力量，打敗一切中外反動派」。

習近平在一間電子工廠講到自力更生的前提是，「企業要發展，產業要升級，經濟要高質量發展，都要靠自主創新」，而不是在論述中美對抗或者中國在國際關係上的處境，况且文革時期使用這個口號，是因為當時中國被資本主義的美國和西方圍堵封鎖，這跟當前中國的建交國遍及全球、出口貿易無遠弗屆的處境也有天壤之別。

習近平對深圳特區的期許，是要在更高的起點上推進改革開放。所謂更高起點，是相對於40年前實施改革開放時一窮二白的經濟狀况，以及當時既不懂經營管理，技術水平也相對落後的情况，而今在各方面都有長足發展，但在面對國際上一些國家在科技和經貿上抵制和遏制中國，更加需要依靠自主創新的精神和本領。這個要求，不但對於要更上層樓的深圳而言有效，對於至今仍然沒有找到自主創新以及經濟轉型的地方政府而言，更加有恨鐵不成鋼的期盼。

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