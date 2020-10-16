社評：旅遊氣泡易戳破 港星試行須謹慎

市民業界渴望重開

疫情反覆不能低估

香港與鄰近地區組建旅遊氣泡恢復旅客往來，數月來一直只聞樓梯響，今次港星兩地達成原則協議，總算有望踏出第一步。根據協議，旅客必須符合多項條件，才可豁免抵埗後14天強制檢疫隔離，包括出發前72小時接受兩地互認的病毒檢測並呈陰性、14天內沒有到過其他國家及地區等，兩地政府將於未來數周敲定各項細節安排。

香港與新加坡都是區內重要金融和商業樞紐，疫下人員往來長期受阻，對經濟影響很大；兩地民眾熱愛旅遊，疫下遲遲無法出行，部分市民也確是心癢難耐。早前新加坡有航空公司率先推出「星洲起飛星洲降落」的「飛機河」旅程，本港亦有航空公司仿效，機票迅即售罄，反映很多人真的「出行心切」。聖誕新年假期臨近，港星旅遊氣泡若能率先成事，對渴望外遊的市民固然是好消息，對兩地奄奄一息的旅遊業和航空業而言，也是久旱逢甘露，然而這是否極泰來的徵兆，還是海市蜃樓的假象，仍得走着瞧，過度樂觀以為鴻鵠將至，有可能換來更大的失望。

旅遊氣泡的概念，是以互相承認的病毒檢測結果，換除豁免14天隔離。港星兩地在多方面的水平都較為接近，檢測互認較易水到渠成，不過旅客出行前，仍要花一筆錢做病毒檢測，航空公司「專機接送」又要做足社交距離措施，載客量有限，機票很可能比疫前為貴。可以想像，港星旅遊氣泡即使成事，主要也是以商務客和有必要往來的乘客為主，對復蘇旅遊業幫助有限，何况現在港星達成的也不過是「原則性」協議，未有具體落實時間，一旦疫情有變，計劃隨時叫停。

北半球踏入秋季，歐美疫情又見惡化，美國半數州份確診病例顯著反彈，上周歐洲錄得超過7萬宗新增病例，更是破紀錄數字，荷蘭、捷克要局部封城，法國多市也要宵禁抗疫。相比之下，港星兩地疫情無疑是「相對受控」，惟遠遠談不上理想。4月初新加坡外勞宿舍疫情大爆發，經過半年奮戰，直至本周二，當地才首度錄得本地零感染，星洲官員承認，社區仍有隱形傳播鏈，未來一段時間，相信將持續有新增病例。本港抗疫形勢其實也差不多，第三波疫情從未真正斷尾，即使近期試過有些日子錄得本地零確診，可是病毒明顯仍然潛伏社區，疫情隨時可能復熾，入冬後才是真正考驗。

疫情曠日持久，與疫共存是客觀需要，然而不同地方與疫共存的具體形態，可以有很大差別，控疫能力和疫情輕重是決定因素。以內地為例，當局已建立起一套高效強力的控疫機制，過去半年，全國大多數地區都能長時間保持「本地清零」，即使偶有一些城市出現零星個案，疫情不出數周也能迅速撲滅。內地某程度已形成了一個涵蓋全國14億人的超大旅遊氣泡，剛過去的十一國慶長假，內地數以億計民眾跨市跨省出遊，全國疫情未見重大反覆，青島零星個案並無大礙。相比之下，現在港星締結的旅遊氣泡，乃是建基於「同等風險」，性質跟內地的「零星個案、基本清零」不一樣。

港星暫時成功將本地感染壓在低水平，然而兩地是否有能力做到「基本清零」，仍是一個疑問。病毒防不勝防，即使只有小量傳播鏈隱伏社區，稍一鬆懈疫情就可能大反彈，不能將本地感染「水平低」跟爆疫「風險低」直接畫上等號，韓國疫情再三反覆正是一例。旅遊氣泡概念今年初夏提出，成為不少國家及地區拯救旅遊業和航空業的希望，東歐波羅的海三國5月率先試行，澳紐亦提出要組建旅遊氣泡，歐盟更於今年7月大舉開放旅遊，然而這些嘗試全都以失敗收場。

「基本清零」未做到

旅遊氣泡失敗多

波羅的海三國旅遊氣泡試行不久，便因疫情反覆而叫停，至今仍無法恢復；澳紐氣泡則因為澳洲疫情持續，一直未能成事。歐盟以「同等風險」為基礎開放旅遊，結果一敗塗地，多國疫情急轉直下，英國政府更因為倉卒下令恢復14天隔離要求，與法國發生摩擦，10多萬身在法國的英國旅客要急急趕在隔離令實施前歸國。當然，別人失敗不代表港星旅遊氣泡無可能成功，然而兩地政府摸着石頭過河，必須汲取他人失敗教訓，小心謹慎行事，市民和業界也要警惕疫情反彈風險，防疫意識不能鬆懈。

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