社評：深圳要聚天下英才 港需爭氣投入灣區

灣區建設「重要引擎」

深圳角色呼之欲出

短短40年，深圳由窮鄉僻壤成為現代化、國際化大都市，習近平出席慶祝大會發言，提出「十項總結」、「六項使命」，前者回顧經驗，後者展望未來，勾勒深圳、大灣區以至國家的發展方向。習近平的十項經驗總結，主要是從國家治理和發展層面，以中央的視角看待經濟特區建設，談的是大原則大方向，着眼的是「全國一盤棋」，自然不會細數深圳具體發展歷程並就各方參與逐一鳴謝。十項總結其中一條，提到「必須全面準確貫徹一國兩制基本方針，促進內地與香港澳門融合發展，相互促進」，當然亦要放在此框架理解。

港深為鄰，深圳的發展必然影響香港。十項總結提到，必須更好發揮經濟特區的輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。從地理角度，深圳輻射帶動作用最強的地區，當然是大灣區。國家發展進入新階段，重質多於求量，習近平談到深圳在新時代的六項歷史使命，除了要求深圳秉持「闖」的精神、「創」的勁頭、「幹」的作風，在各方面全力自我提升、為全國摸索一套可以複製的發展經驗，同時亦要積極作為，深入推進粵港澳大灣區建設。

大灣區建設是國家重大發展戰略，然而這一宏圖大計在香港並未得到應有重視，一些人至今仍認定這是「假大空」的倡議；部分人留意到這兩年廣深等地有很多大灣區發展項目，諸如城際鐵路等基礎建設，意識到大灣區建設並非空話，萌生各種各樣念頭。去年初，中央公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港、澳門、深圳和廣州並列為4個核心引擎，有人關注誰是大灣區「龍頭」，有人則質疑香港「被規劃」。歷經過去一年多的巨變，香港莫說牽頭大灣區建設，就連參與步伐也極為緩慢。港深一沉一浮已是不爭事實，中央可以預留「駁位」，讓日後香港銜接，然而推動大灣區建設刻不容緩，中央顯然已將這個重任，交予深圳。

根據習近平說法，深圳的定位是大灣區「重要引擎」，要推動粵港澳三地經濟運行的規則銜接、機制對接，同時亦要加快大灣區城際鐵路建設，促進人流物流等各類生產要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。深圳未來在區內的角色和作用，已是清楚不過。《綱要》提出要將大灣區建設成為「國際科技創新中心」，深圳長於科技產業化，香港則有高水平科研，可以優勢互補，可是很多港人並不知道，廣深科技創新走廊建設正如火如荼。今年8月國務院提出以深圳為主陣地，建設全國第四個「綜合性國家科學中心」，習近平提到，深圳要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合，另外亦要求深圳規劃建設好河套深港科技創新合作區。如果香港仍然歎慢板，只會愈發被動。

市場無形之手起作用

糾結「被規劃」於事無補

曾幾何時，香港常以新加坡作為競爭對手和比較對象，不過深圳現已從後追上，未來既是香港合作伙伴，同時亦是強大競爭對手。香港有積累多年的底子，金融和專業服務仍是強項，然而若不努力振作，早晚會被他人超越。深圳六項使命，追求的不止是科技創新、培育未來產業、發展數碼經濟，還包括治理水平的提升，建設市場化、法治化、國際化營商環境，在各方面均要「對標國際一流水平」，倘若深圳真能一一做到，這已經是足以跟其他世界級大都會並肩。六項使命提到深圳要大力發展金融、會計、法律、會展等現代服務業，這些無疑是目前香港的強項，然而深圳可不是以龜速從後追趕，數碼貨幣、數據交易市場等，全是新生事物，每一樣都可以成為彎道超車的契機，倘若香港繼續當自滿的兔子，早晚會被人追上。

深圳有望成為大灣區領頭羊，總有人關注香港會否「被規劃」，然而這某程度是一個偽命題。大灣區發展全力開動，深圳不止是引擎，更會成為一塊大磁鐵，習近平亦提到深圳要聚天下英才而用之，香港位處大灣區內，就算不參與建設，一樣會受到其發展影響。市場無形之手，決定了人才與資金永遠流向機會更多的地方，這跟「被規劃」全無關係，香港與其為此糾結，不如積極參與其中，爭取發言權，確保大灣區發展為香港帶來積極而非消極的影響。

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