社評：雙城故事四十載 深港浮沉啟示錄

港失內生動力

深圳愈戰愈勇

深圳特區成立時，不過是窮鄉僻壤，當時根本無人想過，深圳發展速度竟會如此迅猛，成為「中國矽谷」。10年前，深圳的GDP仍然只及香港一半，現在經濟規模總量已超過香港，世界銀行前首席經濟師林毅夫形容，深圳是「全球最年輕的現代化國際化大都市」，若說中國發展是一個奇蹟，深圳的發展則是「奇蹟中的奇蹟」。

有人認為深圳成功靠地利，多得毗鄰的香港「帶挈」；有人認為1990年代以來的高速全球化，為深圳發展提供了天時；有人則認為官民合力求發展的向心力，造就了現在的深圳。一個城市能夠急速崛起，天時地利人和缺一不可。內地改革開放為1980、90年代香港發展注入強大動力，與深圳形成「前舖後廠」合作關係，然而深圳其後升級轉型，蛻變為創科重鎮，已跟香港沒有太大關係。世紀之交的高速全球化，為世界不少國家及城市帶來重大機遇，然而輸家和停滯不前者同樣為數眾多，能夠像深圳以至整個中國般空前成功的，屈指可數。

1991年蘇聯解體，西方學者認為東歐共產主義陣營的敗亡，根本原因是制度僵化思想教條，缺乏自我完善更新能力，然而中國的發展軌迹卻成為異例，深圳的崛起，正正展現了強大的自我完善內生動力。深圳發展由早期聚焦解放生產力，到後來強調市場經濟建設，借助市場機制提高效率競爭力，再到近10多年的高新科技發展，過程並非一帆風順，深圳不僅克服了1997年亞洲金融風暴和2008年金融海嘯，還成功化危為機，不斷升級自己，引用林毅夫的說法，深圳的成功是中國發展理念的成功，體現的是「解放思想、實事求是、與時俱進」，深圳的發展經驗，是「有效市場」跟「有為政府」兩隻手共同使用，企業家能做的，放手讓企業家去做，企業家不能做的，就由政府幫助解決。

香港奉行資本主義制度，發展模式跟深圳迥然不同，兩地各有獨特制度和競爭優勢，近年深港雙城一浮一沉，內生動力是關鍵所在。曾幾何時，實事求是、務實靈活、善於因應時勢把握機會，正是香港之長。時至今日，香港卻失去發展所需的內生動力，意識形態束縛、既得利益作梗、鬥爭內耗不休，令香港社會種種深層次矛盾難以化解；面對全球激烈競爭，很多地方的人都在思考如何做大做強，在香港，不少人似乎更加樂於追求小確幸，很多人政治掛帥，忘記了實用主義是昔日香港成功之道。香港創科發展追落後，港深合作潛力巨大，有科技界人士認為，香港應放眼「更大」的世界市場，這可能只適用於本地個別具實力的創科領域。有雄心進軍世界是好事，可是亦毋須自絕於深圳河以北。

平等尊重合作

港需調整心態

香港身處大國博弈，承受不少壓力，有人擔心國際金融中心地位不保。一河之隔的深圳，其實亦受中美角力衝擊，美國遏制中國高科技發展，以深圳為基地的華為，成為狙擊重點，可是深圳整體發展方向和勢頭未見有變，兩地內生動力差別可見一斑。經過40年努力，無論深圳還是全國，大抵已找到通往先進現代化之路，華府打壓也許會拖慢發展步伐，然而深圳和中國的內生動力不會輕易消失。

中央最新公布的深圳改革試點實施方案，授予深圳更多權力，在科技創新、營商環境、對外開放、生態環境和城市治理等方面先行先試。「方案」為深圳長遠發展注入更多動力，着眼的不止是加快金融或創科發展，又或單單增強深圳在大灣區中的核心引擎功能，而是希望深圳躋身世界大都會前列，同時為國家深化改革、成為先進現代化強國探索經驗，現在再談論誰是大灣區龍頭、香港是否再非中央「掌上明珠」，已無多大意義，香港社會需要的是調整心態，設法保持既有制度和傳統優勢，發揮金融和專業服務等強項，同時亦要放下「高人一等」心態，以平等尊重原則與深圳合作，不能再一廂情願視自己為中心。

世事變幻無常，比起客觀環境變遷，人心變化往往最慢，容易導致認知與現實脫節，可是當兩者落差愈來愈大，最終仍得面對現實。中央將深圳定為建設中國特色社會主義先行示範區，在香港，很多人都對這類內地官方語言「無感」，無論如何，現實是深圳全速發展，不會「等埋」香港。故步自封不應該是香港社會的特質，拒絕認識深圳河之北，無視其發展，對香港並無好處。

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