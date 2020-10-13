社評：疫境前行向北望 施政須謀破困局

外圍環境難依靠

借助內地振香港

行政長官在立法會年度首次會議發表《施政報告》，雖是較為常見的情况，惟並非法律規定，前特首董建華及梁振英便分別有3份及5份《施政報告》在1月發表。本年度立法會首次會議周三召開，押後宣讀《施政報告》消息來得倉卒，林鄭表示，早前她向中央提出一系列涉及內地合作的振興措施，希望有助香港擺脱困境，她在周末收到通知，本月下旬赴京，參與內地部委協調會議，倘若中央支持，相關措施便可納入《施政報告》，在11月底之前一併公布。

2003年SARS重挫香港，疫後中央的支援措施，為本港經濟復蘇注入強大動力。當然，現在本港民情、社會狀况以至外圍環境，跟17年前很不一樣，事情一旦涉及內地或中央，往往引起政治牴觸情緒，然而新冠病毒對本港經濟民生的衝擊，比SARS來得更深更廣更久，目前香港身處的時空，亦比當年更為艱難，若有中央支援，總比香港「單打獨鬥」好。

內地疫情受控，經濟V形反彈，放眼全球主要經濟體，只有中國可望今年錄得經濟增長，相比之下，香港與新冠病毒搏鬥大半年，至今仍在泥沼中苦苦掙扎，既未能走出疫情反反覆覆的迴圈，經濟亦沒有起色，未來數年港府預料都會出現赤字預算，原本過萬億元的財政儲備，亦因為需要疫下紓困而大減3000億元。背靠內地面向世界，多年來都是香港發展之道，刻下歐美疫情嚴重，世界經濟疲不能興，香港作為高度開放小型經濟體，疫境前行本已相當困難，何况香港還身處大國博弈之中，角色尷尬，不易左右逢源。振興經濟要有着力點，現在的問題，不是爭論背靠內地或大灣區是否「唯一選擇」，而是眼前既然有現成選擇，為何不去把握機會，尋求互利共贏。

國家主席習近平正在廣東視察，明天將出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，港澳兩地行政長官及多名高官均將赴會，有人懷疑押後宣讀《施政報告》是因為「撞期」，並將事情提升至「兩制遷就一國」的高度。香港瀰漫政治不信任氣氛，不同陣營對押後《施政報告》各有看法，信者恒信、不信者恒不信，糾纏下去也不會有結論，還不如多談實事，聚焦振興經濟改善民生。

金融服務、旅遊、貿易物流以及專業服務，長期是香港支柱產業，不僅帶動其他行業發展，也是創造就業的重要力量，然而經歷了社會動盪及疫情打擊，旅遊相關行業可見未來難復舊觀，若要為經濟發展注入新動力，有必要加快創科發展、善用大灣區機遇，同時發揮金融業等傳統行業競爭優勢。疫下全球航空業蒙難，香港作為國際航空及物流中心，亦受疫情嚴重影響，必須設法穩住陣腳。

根據林鄭說法，港府爭取中央支持的振興措施，大多涉及經濟，諸如有關大灣區的商貿及專業服務事宜、擴大金融領域互聯互通、推動香港深圳創科合作，以及鞏固疫下本港航運中心地位，特別是涉及空運方面的問題。倘若港府向中央提出的具體振興措施，真的切實可行、到位有效，對於香港應付眼前困難，應有一定幫助。當然，《施政報告》是否一定要「等埋」中央拍板這些措施才一併發表，各方看法不一，不過話說回來，如果新一份《施政報告》平淡如水，對於疫下本港面對的經濟民生挑戰，什麼都說留待稍後與中央磋商後再公布，似乎亦說不過去，從這一角度看，「等埋」亦無可厚非。

民生經濟實事求是

放下政治有色眼鏡

新一份《施政報告》，是林鄭上台以來的第四份。林鄭在開局兩年提出了不少長遠宏圖，然而由覓地建屋到創科發展，很多工作仍缺乏明顯進展，需要加快執行。一些談論多時的民生工作，諸如取消強積金對冲、勞工假與銀行假看齊等，應該做的便應加快做，不應再拖拖拉拉。與此同時，《施政報告》亦應針對疫下新常態新形勢，拿出應對藥方。香港發展內生動力不足，就要借助外力，涉及內地合作的經濟民生措施，無可避免要跟內地當局商討、尋求中央支持，不應用政治有色眼鏡看待。

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