社評：白宮真人騷峰迴路轉 高風險大選考驗美國

特朗普選情現暗湧

反覆無常變本加厲

現時距離美國大選，只餘大約3星期。本月初特朗普確診，揭開今屆大選「十月驚奇」序幕，為選情帶來重大變數。10天過去，多項民調顯示，拜登整體領先優勢擴大，在多個決勝關鍵州份都佔上風，至於國會選舉，民主黨原先認為機會不大的掌控兩院，似乎也有望成真，倘若拜登當選，眾議院優勢保持，民主黨只要多奪3席就能重奪參議院，包攬府會（行政機關與國會）全面執政。有市場人士最近已開始押注「藍潮」，當然，上屆特朗普「爆冷」前車可鑑，大選民調未必可以盡信，未來3周，特朗普會否炮製更多驚奇，仍是未知之數。

特朗普確診以來，幾乎每天都有出人意料的話題舉措，由接受前所未試的藥物混合治療，到疫下座駕「出巡」、入院不足4天便火速重返白宮，以至周末重新參與選舉造勢活動，種種不太可能、不太應該出現的情况陸續發生，白宮成為真人騷舞台，情節峰迴路轉尤甚於肥皂劇。迄今白宮群組有介乎20至30人染疫，根據一般隔離安排，很難想像特朗普確診數天後即可重返白宮。白宮醫生談論總統病情，說法一再出現混亂，特朗普則自言健康狀况良好，「沒有傳染力」，可以出席公開活動，就連主診醫生亦開綠燈，不少人嘖嘖稱奇；特朗普染疫後行事愈見反覆無常、隨心所欲，同樣令人側目。

特朗普信口開河行事難測，各方「領教」不少，然而就算以特朗普的標準，近日他的一些言行，也着實叫人錯愕。3場辯論是美國大選近年慣例，辯論委員會上周提議，本周第二場辯論改採視像形式，特朗普斷然拒絕，抨擊委員會「偏袒拜登」，之後兩場辯論會否無疾而終，惹人關注。上周聯儲局主席呼籲盡快推出刺激經濟新方案，言猶在耳，特朗普卻突然宣布，中止與民主黨的紓困方案談判，留待大選後再談，市場大為震驚。疫下美國百業凋敝面臨倒閉壓力，不少失業者花光積蓄，負債纍纍，紓困方案一拖再拖，將把百萬計美國民眾推向絕境，有共和黨參議員形容，中止談判是重大錯誤，結果特朗普不足一天便改口風，先談願救航空業，之後又重提大規模紓困。

特朗普拒絕視像辯論，也許認為有關安排突顯了他染疫一事，不過特朗普確診人盡皆知，視像辯論是最安全最合理的安排。紓困方案談判，特朗普認定民主黨2.2萬億美元方案，當中數千億美元救助地方政府，乃是為了幫助「藍州」而設，堅持刪走，導致談判一度破裂，不過市場分析指出，其實「紅州」也受惠不少，紓困談判「攬炒」打擊股市經濟民生，對特朗普爭取連任有害無利。民主黨領袖佩洛西質疑，特朗普服用的抗病類固醇有情緒不穩副作用，認為要審視他的精神及健康狀况，是否能夠履行總統職務，有關建議當然是政治操作，然而兩黨對立已到水火不容地步，政治兩極化變本加厲，加上積累多年的社會經濟矛盾、疫情衝擊，以及一個反覆無常、極度惹火的總統，一場完美風暴似乎正在醞釀，今屆大選有可能成為導火線。

金融海嘯後，美國靠量化寬鬆印鈔挽救經濟，然而財富不均、貧富懸殊問題卻愈發嚴重，中產白人的不滿，促成特朗普上台，可是特朗普實際並無良方，疫情更成了催化劑，進一步擴大貧富差距。美國社會種族歧視根深柢固，特朗普被指鼓吹白人極右思想，令問題變得更為複雜，連月來不滿種族歧視的示威和暴力活動未嘗止息。特朗普一再揚言大選將有大規模舞弊，拒絕承諾接受選舉結果，自由派擔心他會輸打贏要，發動極右組織挑戰選舉結果，令美國民主陷入危機；另一邊廂，保守派同樣認為美國正面對「憲制危機」，共和黨參議員約翰遜最近投書《華爾街日報》，抨擊自由派和非民選官僚，4年來不斷破壞特朗普施政，甚至企圖拉他下馬，形同「政變」。

美國猶如壓力鍋

鹵莽操作可惹禍

山雨欲來風滿樓，當前美國猶如一個壓力鍋，政治、社會和經濟張力持續上升，危機交錯不斷升溫，大有走向沸點之勢。今屆大選被視為數十年來美國政治風險最高的選舉，特朗普和拜登作為台前主角，誰主白宮固然是重點，然而這次大選更是美國社會和民主政治的一次重大考驗，任何不顧後果的鹵莽操作和煽風點火，都有可能引起大禍。

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