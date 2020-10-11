社評：國民黨飲鴆止渴 蔡英文不勞而獲

對於國民黨此舉，國台辦發言人警告說，國民黨有關人要明辨是非，「不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事」。民進黨籍總統蔡英文昨日在雙十節慶典上演講中則予盛讚，稱之為「跨黨派合作，團結表達立場的表現」。

立法院提兩項議案

促台美復交美派兵

有論者辯稱，在兩蔣時代國民黨本就是親美反共，現在不過是延續相關脈絡而已。但回顧歷史，兩蔣雖然反共，卻堅定不移堅持一個中國原則，即中華民國憲法下兩岸同屬中國。在此原則下，只要美國與中華人民共和國有外交關係，中華民國就不能與美國建立外交關係，即所謂「漢賊不兩立」。國民黨今次提出與美復交，不僅犯了兩蔣與北京都反對的「兩個中國」大忌，更公然違反中華民國憲法精神，與其宣稱的兩岸主張自相矛盾。

若以為兩項提案能博得美國的好感，恐怕也是自作多情。台美復交和美國派兵保台，從政治現實看皆無可操作性。台灣外長吳釗燮日前不尋求與美「建立全面外交關係」、兩岸開戰「不依靠美國」等言論，都是在美方壓力下作出的，而國民黨卻還在沾沾自喜以為這種「激將法」能逼綠營表態，實際是既激怒北京，也會被華府看作麻煩製造者，更難為其民望加分，反讓綠營竊喜，如獲至寶，正如蔡英文在雙十節演講中向北京喊話所言，「台灣人民在對外關係以及國家安全的議題上，彼此的距離正在拉近」，「這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識」，國民黨成了綠營兩岸政策的尷尬背書人。

無論是台美復交，還是美國派兵協防台灣，都踩踏了大陸的紅線。國民黨的兩項議案，不僅將進一步破壞與北京的關係，更加劇了台灣海峽的戰爭風險。2005年，時任國民黨主席連戰訪京，與時任中共總書記胡錦濤確立了兩岸和平發展的五點共識，兩岸和平發展共同願景被列入國民黨黨綱。因此，兩項提案不僅背離15年來國共和解的政治路線，也違背了2008年後馬英九執政8年來所推行的兩岸政策綱領，更違背了上月國民黨全代會兩岸新論述中堅持「九二共識」「反對台獨」等主張。

踩一中紅線與綠鬥獨

激兩岸矛盾自掘陷阱

國民黨政治路線的這種重大調整，與明年黨主席改選、黨內2024大選攝位戰亦有關係。黨主席江啟臣作為立委，是兩項提案的真正推手，除明年尋求連任黨魁，他已有放眼2024、競逐總統寶座的強烈企圖心。兩項提案與其說是要令綠營難堪，不如說是江要藉宣示「親美反共」，切割與大陸關係，甩掉朱立倫、韓國瑜等黨內競爭者的手段。雖然以中南部為主的國民黨本土派、青壯派，早已逐漸綠化，但江啟臣今次出手摧毀國共關係，把他自己也把國民黨推入險境。畢竟，兩岸交流才是國民黨相對於民進黨的一大優勢，而現在國民黨主動拋棄這一優勢，無異於飲鴆止渴，自毀長城。

國民黨在選舉中失利，並未檢討根本原因，反而斷錯症，歸咎於與大陸的關係，於是，黨內高層在兩岸政策上追隨民進黨，拾人牙慧。除了兩項提案，最近連串事件都體現了國民黨放棄原則、甘做「小綠」的心態，如杯葛廈門海峽論壇、在立法院對民進黨立委提議的台獨修憲不表反對，甚至派員參與等等，難怪有人說，今後若國民黨倡議台獨公投，都不會令人驚訝。

國民黨這一出招，令民進黨確立了抗中正當性。兩項決議通過後，獨派組織「台灣國」立刻肯定，更建議國民黨應該推動台灣正名；蔡英文的言論也狀甚滿意。可見，國民黨看似設下陷阱要讓民進黨現原形，卻可能反而掉進自己的陷阱裏，成為台獨推手，這應該不是藍營支持者願意看到的。

國民黨公開主張兩個中國、一邊一國，與民進黨展開「台獨競賽」，已嚴重破壞國共兩黨互信，當北京將國民黨也視為島內的負面勢力後，勢將影響大陸對和平統一的信心，對武力解決台灣問題更少了幾分顧忌，很可能激化兩岸敵對情緒。黨名仍冠有「中國」字樣的中國國民黨，在中華民族的危急關頭如何自處，值得這個百年老黨一眾高層深切反思。

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