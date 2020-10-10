社評：中國成就億萬富豪 還要實現共同富裕

國際財富大轉移，往往是發生世界級重大事件的結果，二次世界大戰、石油危機、金融風暴等等，這份調查的時間緊貼新冠病毒疫情，發現從疫情開始到7月底，中國的億萬富豪從389名增加到415名，很明顯反映中國最早跳出疫情打擊經濟的泥沼，當很多歐美國家還在疫情漩渦中掙扎，更有此消彼長的效果。

億萬富豪從事行業

最多來自科技醫藥

疫情只是偶然因素，實際上，中國富豪的財富迅速增長的原因遠非偶發。2009年，內地億萬富豪的總財富僅為1349億美元，10年後增加到1.19萬億美元，而在一年內，又增加到1.68萬億美元，短短10餘年時間，中國的億萬富豪人數僅次於美國，佔全球38%。究竟是什麼因素可以造就這麼多的億萬富豪，不但其他國家會感興趣，也值得國人認真研究。

從全球的情况看，財富增長最大的行業，是科技和醫療健康，而在中國，從事科技行業的富豪由10年前的68名，急升到今年的234名，醫藥健康行業從48名增加到167名，是億萬富豪總人數的絕大部分，說明中國的發展跟世界潮流同一方向與步伐。當今的科學家，他們的發明與創新，無論是在研發新產品，還是對原有的生產方式改革，為整個工業體系帶來翻天覆地的改變，其幅度與速度，都是人類歷史上從未出現過的。中國能夠把握住這個浪潮走在國際前端，值得驕傲，但不能自滿。

中國實行改革開放之初，財政極度緊絀，但仍堅持大力發展科技和教育，經過幾十年的不懈努力，而今在航天科技、通訊科技等等領域已躋身全球前列，帶動其他領域的科技，以及為商品製造業和服務業鋪墊。提出並切實執行這個高瞻遠矚政策的幾代領導人，功不可沒。這個政策至今沒有改變，而且還重提重視基礎學科，國家投放在科研的資金，有增無減，問題是能否做到用得其所的高效率。有一點要注意的是，過去有科學家濫用科研經費，而今的杜絕貪污浪費政策，則變成矯枉過正，對每一筆費用的開支，沒有半點靈活性，使得科學家在應付政府審計時疲於奔命，浪費精力。

中國是全球每年培養最多工程師的國家，高中畢業生也能迅速掌握生產技能而成為熟練工人，這些因素成就中國的製造業一枝獨秀，一度成為世界工廠。而今電子商貿、社交媒體、通訊科技造就服務業成長，而教育體制是否跟得上這個轉變，事關重大。教育部最近宣布改革碩士生和博士生的培養制度，區分為就業與學術研究做準備的不同課程，並且對大學教授的行為規範提出更為嚴格的要求，方向值得肯定。但如何具體落實，還有待觀之，特別是美國開始限制從中國招收高端科技的研究生，內地大學要自力更生，改革研究生學制和改善科研氛圍，更是刻不容緩。

營商環境可能受挫

行善積德不能或缺

自從中國加入世貿組織後，內地的經營環境更加制度化，對適應國際經營環境也更加規範，這些都是讓中國商人在國內與國際市場上大量迅速積累財富的原因，而今美歐國家抵制中國企業，中國商品與服務的擴展空間將會受到限制，將來的國際經營環境將不如從前。

然而，電子商務、金融科技和社交媒體等等科技與創新，是互惠的，金融科技協助融資支持研發，科研成果可以創新產品，社交媒體幫助促銷，電子商貿將貿易伸展到更遠的市場，這些因素不但沒有改變，還在愈趨成熟，將會為更多中國人帶來更多的財富。

中國是過去10年製造億萬富豪最多的國家，鄧小平說過，希望有些人先富起來，先富帶動後富，最終實現共同富裕，這個遠大的目標，起碼第一步已經實現了。但先富如何帶動後富，讓沒有機會先富的人得到生活和學習機會的保障，僅僅依靠政府設計的稅制進行二次分配是不足夠的，中國歷史上提倡積德行善，現代的西方國家提倡慈善，其實都是希望富起來的不要逃避幫助弱勢社群的責任，但慈善不是制度性的，現代企業應為有志向和能力但因為各種原因不具備機會的人，提供獎學金和實習機會，讓他們實現夢想，這樣才能從機制上做到先富帶動後富，如果大家都對社會責任有承擔，最終共同富裕也不是空中樓閣。中國能夠製造億萬富豪，也應該成為全體國民可持續發展的地方。

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