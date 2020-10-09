社評：強制檢測助抗疫 具體執行求精準

自律不足唯有他律

善用胡蘿蔔與大棒

國慶中秋長假過後，本地感染個案持續增加，單是過去一周已有十多宗源頭不明病例， 部分個案病毒量甚高。根據港大專家推算，病毒即時有效繁殖率，已升至超過1的水平，意即一個病人可傳染超過一人，顯示病毒社區蔓延情况惡化，疫情反彈紅燈已經亮起。多位防疫專家警告，必須及早行動加強防疫，否則確診數字可能急升，比之前第三波疫情更嚴重。各方均要為防疫措施再度收緊做好準備，市民必須盡快重拾心情抗疫，不能掉以輕心，食肆等行業亦必須做好防疫本分，不容馬虎懈怠。

全民抗疫需要上下齊心克盡己責，不過理想還理想，現實歸現實，總有人敷衍了事，防疫流於形式，沒有認真看待專家呼籲，對政府防疫規定陽奉陰違。部分人自律不足，唯有加強他律。政府疫情防控硬件已見改善，下一步必然是加強執行力，適當運用胡蘿蔔與大棒。

近日旅發局公布，為餐飲、酒店等提供衛生防疫指引，商戶通過審核，將獲發健康優質標誌，盼可鼓勵業界在防疫方面做得更好，不過面對疫情威脅，除了賞善，更要罰惡。一些酒吧食肆沒有做足防疫要求，甚至違反限聚要求，亦有感染者或密切接觸者提供不實資料隱瞞行蹤，凡此種種皆有損社會整體利益，當局有必要加強執法、加重罰則，一旦發現有商戶違規，必須嚴懲，倘若情節嚴重，更應以停牌作為懲罰，光靠罰款未必起到阻嚇作用。

疫情爆發以來，政府防疫措施先後三度收緊三度放寬，然而就像大多數國家及地區，每次放寬不久，疫情便反彈，需要再度收緊，部分行業時停時開，很難經營下去；停課復課反反覆覆，對學生影響也很大。香港一日無法走出這個疫情迴圈，社會經濟活動就無法可持續復常，人人都受折騰，若不想繼續如此，就必須採取更有力更高效的防疫措施，掙脫迴圈束縛。根據疫情針對高危群組強制檢測，是其中一項值得考慮的做法。

疫情防控離不開早發現、早隔離、早治療，病毒檢測有助找出社區傳播鏈，對及早發現並阻止疫情擴散非常重要。今年初本港病毒檢測能力不足，就算想擴大檢測規模亦有心無力，經過第三波疫情洗禮，檢測瓶頸已打破，好應該善用現有能力。第三波疫情爆發後，當局針對的士司機、院舍等特定行業和群組，進行大規模檢測，涉及數十萬人，之後又在中央協助下，推出社區普及檢測計劃，兩者均屬自願性質。社區普及檢測開放給全港所有人，原則是「願檢盡檢」，相比之下，特定群組檢測，針對的是高危行業及人士，若檢測沒有強制性，容易出現漏網之魚。

強制檢測考分寸

合理合度免擾民

的士司機是疫下其中一個高危行業，東京和韓國都有的士司機疑為超級傳播者。港府7月推出的士司機自願免費檢測，惟反應平平，全港3萬至5萬名活躍的士司機，最終只有1.4萬人參與，不少司機擔心驗出陽性後要隔離，影響生計，導致檢測率偏低。不少人主張，當局應將特定高危群組檢測恒常化，定期為的士司機、食肆酒店職員、院舍員工以至院友等做檢測，可是如果檢測缺不是強制，即使費用全免甚或提供一些誘因，也未必足以令相關人士參與。

香港社會對立嚴重，很多實務事情都被政治化，社區普及檢測即屬一例。政府推動特定群組強制檢測，不排除有人抗拒，當局有責任向社會說清楚利害所在，至於具體做法亦要合理合度，落刀精準。強制檢測對象，除了針對特定高危行業，亦應包括一些發現不明源頭病例、疑有隱形傳播鏈的處所，例如街市、屋邨等，可是如果將強制檢測涵蓋範圍定得太闊，必然有人質疑是否有此需要、會否太過擾民。若有公屋居民染疫，如何決定是否對整幢大廈住戶進行檢測、會否有可能要全邨強制檢測、違反強制檢測有何罰則，相信都是不少市民關心的問題。

強制檢測定得太闊太嚴，容易招來反彈，定得太窄太鬆，作用又可能大打折扣，分寸拿揑並不容易，然而疫情再起風險與日俱增，防疫工作爭分奪秒，落實強制檢測宜早不宜遲，當局不能歎慢板。除了病毒檢測問題，追蹤能力不足，仍是本港抗疫一個死穴。港人重視私隱，部分市民對政府亦有很多懷疑，然而當香港不斷在疫情迴圈打轉，社會經濟遲遲無法可持續復常，各方亦需面對現實，思考如何在保障私隱和防疫需要之間，尋求合適平衡。

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