社評：疫情復熾響警號 抗疫冷感現隱憂

源頭不明病例增

社會危機感不足

第3波疫情7月初爆發，經過兩個多月艱苦奮戰，上月中開始穩定下來，曾有數日錄得本地零確診，防疫措施終可稍為放寬，中小學亦相繼復課，可惜好景不常，最近疫情又有復熾之勢，先後出現樓上酒吧及泰國人群組感染，過去8天均有源頭不明本地病例，拾級而上勢頭明顯。上周中秋國慶長假期，市面人潮處處，過去兩三天，陸續出現長假期間發病的確診個案，考慮到病毒潛伏期，不排除未來數天會有更多本地確診病例，疫情擴散風險上升，稍有差池隨時再現社區爆發。

過去3個月，本港疫情防控能力整體有所提升，然而仍有很多弱點，追蹤能力不足是其一，病毒檢測方面，處理能力雖見增強，可是其他因素卻在拖後腿。以特定群組檢測為例，當局7月推出的士司機自願檢測，惟反應一般，全港約有3萬至5萬名活躍的士司機，只有1.4萬人參與，佔總數不足一半，不少司機擔心驗出陽性要隔離影響生計；上月社區普及檢測，最終有170萬人次受檢，在找出隱形傳播鏈方面，發揮了積極作用，可是跟專家希望有數百萬人參與，始終有一段距離，有人因為嫌麻煩或疫情放緩而未有參加，也有很多人因為政治原因杯葛檢測。

普及檢測正本清源，講求除惡務盡，香港未能做到，傳播鏈隱伏社區，防疫意識鬆懈下來，疫情就很可能反彈。源頭不明個案趨增、復課後首度有學生確診，疫情反彈警號一再響起，很多人似乎仍未感到危機再度逼近，社會積累多時的抗疫疲勞，有演變為抗疫冷感之勢，有商戶陽奉陰違，不守限聚規定，亦有市民掉以輕心，參與高危群聚，將防疫拋諸腦後。

防疫專家一再呼籲食肆加強防疫措施，諸如安排人手分開傳菜和收拾桌面，然而切實執行的食肆不多，更甚的是，一些食肆連一枱最多四人等基本規定也沒有遵守。除了食肆，酒吧也是傳染風險高的場所，最近一間樓上酒吧出現群組感染，當局資料顯示，涉事酒吧很可能沒有遵守兩人一枱規定。業界強調害群之馬只屬少數，外界不應一竹篙打一船人，可是如果違規問題持續、一再出現群組感染，當局除了重新收緊防疫限制甚或勒令停業，恐怕也沒有其他選擇。

與疫共存需節制

商戶市民同有責

業界有責任遵守防疫規定，不能心存僥幸，與此同時，公眾亦要重新抖擻精神，對病毒傳播時刻保持警惕。近期不少迹象顯示，部分市民防疫意識變得相當鬆懈，有感染者出現發燒症狀，仍然四出活動，3、4天後才去求醫，亦有人低估染疫風險，與大批親朋聚餐。疫情曠日持久，市民未能外遊，入住本地酒店「宅度假」（Staycation），近期成了熱門選擇。疫下很多處所都有人數限制，限聚令是否適用於已租出的酒店客房，似乎存在灰色地帶，不少人改在酒店客房開派對，甚至出現廿多人群聚一室的「盛况」，萬一當中有人染疫，大規模爆疫風險很高。

新冠病毒防不勝防，上至總統權貴，下至草根庶民，一旦鬆懈就很易中招。疫下新常態，日常生活多了很多掣肘，與疫共存必須克己忍耐，懂得節制。針對酒店客房派對漏洞，防疫專家提出，酒店可以考慮設定人數上限並加強巡查，又或由政府將酒店客房列入限聚處所。當局應該盡快落實相關建議，堵塞漏洞，不過話說回來，如果一些人不調整心態，掉以輕心看待疫情威脅，即使沒有酒店客房，仍會設法找其他場所開大型派對。

最近不時有人希望，當局可以進一步鬆綁防疫措施，觀乎疫情發展，看不到短期內有空間再作放寬，倘若源頭不明病例升勢持續，出現社區爆發，甚至還要重新收緊。近日有多宗泰籍人士確診個案，當局應加強與泰國駐港總領事館溝通，找出隱形患者，同時亦應調查是否有人滯港後非法工作。疫情復熾風險上升，當局應及早採取行動，盡快落實特定高危群組恒常化檢測，同時加強巡查各類受規管處所，嚴懲違規商戶，公眾亦要盡快收拾心情防疫。

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