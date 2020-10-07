社評：港獨「釘牌」開首例 教師專業須恪守

教案設計要合理

偏頗失實違專業

被指涉及宣揚港獨的教案教材，出現於一間小學的小五「生活教育科」。事件發生於去年3月，即反修例風暴之前，根據教育局說法，教案有計劃地以50分鐘的課堂時間，由《社團條例》帶出已被取締的香港民族黨，詳細介紹該黨宗旨及政綱，包括播放召集人陳浩天接受訪問的影片，隨後35分鐘的教學時間，繼續談論香港民族黨，並觸及藏獨、疆獨、台獨及分裂國土的議題，教師準備的工作紙，亦有向學生提問為何有人提出「港獨」等。

校方表示涉事課堂主題為「言論自由」， 播放涉及「港獨」內容的時事節目只是切入點，相關工作紙亦不設參考答案，學校內部調查結論是沒有教職員宣揚港獨；教育局則認為，有關教案教材實際是以「港獨」為主題，負責教案設計的教師並非「一時疏忽」，而是「有計劃」地宣揚港獨，因而遭局方「釘牌」，校長和沿用同一教案照本宣科的教師，亦被指未有好好把關，分別遭譴責及警告。以往教師被「釘牌」，大多與風化案有關，今次事件前所未有，有人認為是「政治打壓」，亦有人認為是「撥亂反正」。

本港中小學奉行校本原則，學校水平有高有低，課堂設計各有不同。這次涉事的小學，會在高小的「生活教育科」，談及國際時事議題，諸如英國脫歐、伊斯蘭國等，然而小學環境是否適合討論複雜政治議題，的確值得商榷。高中和大學教育着重獨立思考，相比之下，小學生尚在吸收基本知識階段，莫說批判能力，就連認知了解能力，也很難與高中生或大學生相提並論，小學生課堂上如何掌握複雜概念，無可避免由教師主導。涉事教案的工作紙，其中一條問題是根據影片內容，回答提出港獨原因是什麼，學生並無表達個人意見空間，只能記住影片內容作答，正好說明了問題。

小學生不易掌握抽象概念，教師若想高小學生認識言論自由，理應先讓學童對此概念有較為全面的認知，取材亦應盡量「貼身」，聚焦日常生活處境。「言論自由」不是四個字說了便完的概念，有很多地方可以討論，例如法院裁決一再提到，言論自由並非全無限制，至於具體界線如何劃定，則要視乎法律和道德規範，單是要講透這些，可能就要花上課堂大部分時間，並非說說《基本法》及《世界人權宣言》有關言論自由的條文便足夠。如果教案的設計，大部分時間都是談論港獨，以及香港民族黨這個非法組織，明顯是錯了重點，偏離了講解言論自由的原本教育目的。

教育界有困惑不安

按機制上訴求明白

除了大方向，教案一些細節內容設計亦確有問題。教案叫學生想像，與同學分組活動有可能是「非法社團」，明顯有失偏頗；教案請學生就是否贊成香港民族黨政綱舉手，一句「師生互動」是否合理充分解釋，恐怕也有極大爭議。教案、教材和工作紙，都是教師要花心思設計的教學工具，每一細節都反映了教師的想法，任何明顯失實扭曲的說法都不應該出現。

2016年，現已解散的「學生動源」號召在校園宣揚港獨，當時教育局強調，校園若談及港獨議題，應以基本法為基礎，教師應引領學生清楚明白，港獨不符合特區的憲制及法律地位，若有教師在校園鼓吹港獨，須承擔後果，包括有可能被「釘牌」。今次是教育局首度付諸行動，沒有先例可援，無論是判斷憑據、判罰準則還是程序處理，無可避免有爭議。舉例說，教育局稱涉事教師在調查期間有足夠申述機會，亦有尋求法律顧問的協助，可是亦有教育界人士稱，局方未有經過口頭聆訊，單憑教案內容便取消教師註冊，質疑當局「黑箱作業」及處罰過重。

當局認為涉事教師「有計劃」宣揚港獨，理據是否充分、程序上有沒有問題、對涉事教師及同儕的懲處是否合理，不同人各有看法；教育局形容今次事件是個別個案，局方信任絕大部分教師，然而有教育界人士不清楚當局處理準則，感到困惑不安，同樣可以理解。教育局對教師職業生涯有生殺大權，今次事件將成為日後重要案例，局方做法是否合理合度，需要弄個明白；現行制度有沒有漏洞、透明度是否足夠，同樣值得檢視。教育局有上訴機制，若當事人質疑不公道，也可訴諸司法覆核，要求法庭跟進。與此同時，教育界亦應堅持專業，即使社會撕裂對立嚴重，也不能因為個人政見立場，影響教育工作。

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