社評：陳同佳案再起波瀾 台方政治操作不休

台方要求「官方對官方」

陳同佳自首阻滯多多

兩岸四地關係特殊，為免觸及複雜的主權問題，以及「一個中國」原則，港府與台北當局從來沒有正式官方關係或交往，然而在實務層面，雙方都有默契，一邊將事情辦妥，一邊避開主權爭議等政治地雷，由港英時代到回歸後的特區政府，多年來台港兩地都是以此原則辦事。

香港與台灣雖無司法互助協議，不過兩地警方在實務層面一直有合作機制。陳同佳因洗黑錢等罪名在港入獄，去年10月刑滿獲釋，他願意就殺人案赴台自首，當時港府也希望以2016年荃灣石棺案疑犯移交方式，由台方警員低調陪同登機赴台，然而台方未有配合，反而設下諸多障礙，將事情由實務層面提升至政治層面，甚至要求港府先與台灣簽訂司法互助協議，令事件陷入膠着狀態。兇案死者家屬最近開腔，要求陳同佳盡快赴台自首，事件再度發酵，陳同佳重申自首意願，希望本月成行，代表律師已就案件與台北相關單位會面，然而導致事件膠着的政治因素和操作並未消失。

去年陳同佳表達赴台自首意願，正值台灣總統競選如火如荼之時，香港反修例風暴成為蔡英文爭勝王牌，有關陳同佳的問題，在台灣引起政治攻防戰，民進黨再三質疑投案背後「另有陰謀」。一年過去，選舉早已告一段落，陳同佳案亦淡出台灣公眾視線，上周他重申準備自首，台灣輿論亦未有太大迴響，然而選舉操作不復存在，一樣可以有其他政治操作。陳同佳能否順利赴台自首，仍是一個疑問。

陳同佳在港刑滿獲釋，法律上是自由的人，他想赴台灣自首，屬於個人決定，投案事宜理應由陳同佳代表律師與台方磋商，雙方有了共識，再由港府提供一些技術協助，可是台北當局堅持事件要在「政府對政府」層面處理。港府再三表示，現行的「刑事事宜相互法律協助條例」並不適用於台灣，陳同佳自首與否，法律並未授權港府干預，然而台方一再強調，「香港官方」沒有就投案一事跟台方聯繫，行政院長蘇貞昌更表明，港府及台灣政府應就事件「好好的談」，令人關注台方是否不想從實務層面，簡單解決事情。

顧全一國港府有責

台方妨礙法治伸張

在台北，監察院早前提交調查報告，提到法務部2018年三度透過陸委會，就陳同佳案向港府提出「司法互助」無果，雖然港府四度發信予負責案件的檢察官，但台方認為這只屬「非正式」的司法互助，只是「偵查人員情資交換」。有關說法某程度折射了台北當局的立場和要求。台灣陸委會多番表示，台港兩地已就陳同佳歸案建立「單一聯繫窗口」，港府矢口否認，強調這只是台方單方面的描述。台方想將單方面的要求加諸港府，「窗口」爭議反映雙方正作政治拉鋸。疫下台灣嚴限外地人士入境，落地簽證暫停，港人亦無法持觀光簽證赴台，可是早在疫情爆發前，陳同佳赴台自首已有諸多困難，台北當局揚言「沒有管制陳同佳不得入境」，卻以其他手段妨礙他自行赴台，諸如禁止他申請網上簽證等，某程度也是逼港府介入與台灣官方對話的操作。

台獨力量從不放過任何機會操作「主權」或「正名」一類議題。國際刑事司法互助，指的是兩地「官方對官方」的協商互助，前提是雙邊須建立對話窗口，相比之下，過去台港的司法互助，走的是枱面下的管道。民進黨政府想改變以往台港處理實務事宜的模式，然而任何涉台問題，港府都一定要顧全「一國」，不能接受任何帶有台獨色彩的操作。如果台北當局執意朝這方向走，陳同佳投案之路恐怕還會有很多波折。台灣當局一直說香港手握陳同佳殺人案「重要」證據，又表示擔心陳同佳赴台後卻拒絕認罪，云云，現實是兇案在台灣發生，台警手握所有關鍵物證，只差陳同佳投案。台北當局與其為政治操作找藉口，不如積極方便陳同佳自首受審，讓法治得到彰顯。

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