社評：口風突變揭美底牌 台海紅線取代中線

美不想捲入台海戰爭

台北付代價一無所獲

今年以來，美國打台灣牌力度加大，雙邊關係空前熱絡，美國國會接連通過挺台議案，衛生部長、國務院次卿相繼訪台，駐聯合國大使約會台灣駐紐約代表，揚言要協助台灣參與聯合國組織，台灣駐美代表蕭美琴甚至將自己的社交媒體帳戶標註為「台灣駐美大使」，一時間，台美將恢復邦交，美國將改變對台戰略模糊、明確出兵協防台灣等傳言甚囂塵上。台灣民意基金會的民調顯示，高達六成台灣民眾相信，美國會在大陸武力攻台時出兵護台。

但是，就在克拉奇抵台當日，國務院亞太事務助卿史達偉在參議院外交委員會作證時稱，「對於台灣主權問題，美國不持立場」，並稱這個問題「應由兩岸自行解決」。對華態度強硬的聯邦參議員盧比奧9月23日在一場研討會上，針對台灣問題的「紅線」表示，大陸「遲早會用武力解決，美方支持台灣打這場戰爭，是不切實際的」。他還說，美國需要小心應對，不能太過挑釁。一天後，就有吳釗燮關於不尋求與美建立全面外交關係、開戰不依賴美國的表態。

吳釗燮自潑的這盆「冷水」，背後壓力顯然來自美國。據台灣傳媒報道，大陸軍機9月18、19日兩天大舉進入台灣航空識別區，台灣空軍在驅離時，曾廣播要其「後果自行負責」，令美國擔心台灣會「自衛還擊」。而解放軍機師和中國外交部發言人都宣示「沒有海峽中線」，更令華府擔心會被台灣拖下水，打一場美國暫時還不想打的戰爭，才有了後來美台高官的口風轉變。

所謂台海中線，又稱「戴維斯線」，是1954年12月美方以時任美軍第13航空特遣隊司令之名劃定的一條界線，要求台灣軍機、軍艦勿越過中線以西，否則不獲美軍保障，作用其實是明確駐台美軍的交戰規則。但長期以來，台軍憑藉空中優勢，視「戴維斯線」為無物，頻繁滋擾大陸。而因實力所限，解放軍海空軍長期無法抵達台海中線。直到1999年7月，李登輝拋出「兩國論」後，大陸軍機才頻繁逼近台海中線。而且金門、馬祖等台方離島靠近大陸海岸線，處於台海中線西側，但台灣飛金馬的軍民用航線，70年來也基本未受大陸騷擾。相反，大陸中國民航局5年前為紓緩空中航路擁擠，擬新設4條台海航線，惟因距中線太近，遭台方反對，新航線被迫延期及調整。

台海中線建基雙方默契

踩台獨紅線即不復存在

可見，所謂台海中線，在兩岸關係良好時是雙方的默契，但因美國與台灣頻頻逼近大陸所言的台獨紅線，默契已不復存在。北京公開否定台海中線的存在，標誌台灣海峽原有的軍事格局已被打破，意味踐踏台獨紅線，就沒有台海中線。

美台政要的口風突變，對台灣的啟示是，在特朗普政府與北京激烈對抗之際，任何沒有白紙黑字的「友誼進展」，即使是政治人物的口頭宣示，都只能視為政治操作而非外交突破。特朗普政府大打台灣牌，是為牽制大陸發展，使美國利益「最大化」，但華府深知，挑起熱戰衝突，「踩紅線」並不符合美國利益，因此，才會出現懸崖勒馬的現象。

北京並不急於武統台灣，但如若台灣獨立、與美國建交或讓美軍進駐，中共只能別無選擇地動武。問題是美國要不要把台灣變成戰場，讓這顆棋子成為棄子。顯然美國現在還不想放棄台灣，也不想捲入台海戰爭，所以，吳釗燮說出了美國的底牌：不想為了台灣與大陸一戰。

可悲的是，台灣在充當美國抗中的馬前卒和棋子之餘，付出了明年元旦起允許含瘦肉精的美國豬肉進口、大量購買美國軍備等代價，但從重返世貿、獲取新冠疫苗，到參與聯合國、與美國自貿談判，乃至改變美國對台戰略模糊，均一無所獲。

《遠見》雜誌最新的民調顯示，假若兩岸爆發戰爭，54.2%台灣民眾希望與對岸和談，至於戰爭的最終結果，44.8%的人認為雙方會和談。這說明台灣民心嚮往和平，不願見到戰爭。問題是，一旦戰爭開打再要求和談，台灣還剩下多少籌碼？

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