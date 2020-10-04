社評：疫情催生「斜槓」經濟 政府個人應未雨綢繆

斜槓經濟普及化

個人企業都受惠

一名中年人說：我父親一生人只在一個單位做一份工作，我已經轉職6個單位，而我兒子現在則同時為6個單位做6份不同的工作。這是現下「斜槓族」的最佳寫照。現代年輕人沒有一份「正式」職業，但同時有幾份「非正式」工作的情况，的確愈來愈普遍。在疫情下，只要工種許可，愈來愈多公司將工作外判，這種新型的生產方式，令勞資雙方都更靈活，企業毋須承擔固定的職工隊伍，開支減少，個人可以彈性安排工作時間，毋須到指定辦公室上班，在科技協助下，連外地和國外的工作都可以承接。

企業將工作化整為零外判，自由職業者不再只為一家公司服務，將會成為新型經濟的一個形態，而通訊科技如5G愈加發達，還會不斷催生新的工種，比如遠程醫療、遠程心理輔導，通訊平台可以讓醫生或輔導員相距千里外提供服務。大城市寸金尺土，租金昂貴，將工作外判，僱主可以省下一些租、買辦公室的支出，僱員的職業保障也可以省下。在內地，企業要為職工提供五險一金（勞動、養老、醫療和工傷等保險和住房公積金），這筆開支相當於工資近四成。自僱者方面，如果選擇不購買社保，也可以節省一大筆負擔。

以往，年輕人擇業一般是進入大企業，等待機會逐級晉升，近年新興行業增多，年輕人對留在一個固定崗位和行業感到不耐煩。更大的問題是，傳統的人力資源管理模式缺乏彈性，現代年輕人講究生活質素，重視個人興趣，不會接受過量的加班，要取捨，年輕人極可能選擇不太辛勞的生活模式。

這種僱傭的新模式，政府、企業與個人都需要調整。以個人入息稅為例，目前內地政府依賴企業代繳，外判工作以商業服務形式交易，企業可以作為成本開支，如果承接的是個人，如果他或她不如實報稅，政府的稅收將會減少，企業和個人都可以合法逃稅，然而，自僱者的勞動權益就不能獲得保障。目前社保制度允許自僱者以個人身分繳交各類保險，到達退休年齡可以獲得保障，但這畢竟是自願性質，年輕自僱者一般會認為居家工作發生工傷意外的風險甚微，醫療服務也沒有迫切而選擇不購買保險，長遠而言，退休後的生活和醫療負擔，則難以為繼。在老齡化日趨嚴重的情况下，一旦缺乏退休保障的人員數目大幅增加，到頭來需要承擔責任的還是政府。

政府企業缺改革誘因

自僱者需要積穀防饑

所以，政府不但要為穩定的稅收來源而調整徵收個人入息稅的稅制，更加需要修訂《勞動法》，將自僱者的勞動權益和退休保障納入嚴格的涵蓋範圍。國家發改委近月發布政策，因應疫情出現經濟萎縮而鼓勵網上消費，從大力發展微經濟至「副業創新，打造兼職就業、副業創業等多種形式蓬勃發展格局」，不少自僱者為此歡呼，認為國家文件首次出現副業、兼職等字眼，是對斜槓族的承認，不過，暫時仍未見勞動保障等配套政策，國家對自僱者的總體政策還是不完整和不協調的。

對企業而言，毋須維持一支固定的職工團隊，可以省卻辦公場所和培訓費用的開支，如何保證外包工作的質量，可以依賴市場供求關係調節，但整套管理制度也必須跟上。網約車公司與司機之間並非勞動關係，網約車只為司機與乘客提供聯繫平台，卻出現司機或者乘客被殺的治安事件；按件計酬的送貨員嚴重超時工作，但因為沒有簽訂勞動合同而不獲保障等等，到頭來聲譽受損的還是企業本身。

年輕人兼職，或者根本沒有一份「正規」職業，以多份副業作為收入來源，可以享受靈活的上下班時間，以及兼顧工作與優質生活的平衡等好處，但忽略了長遠的退休以及醫療保險保障，實質上是寅吃卯糧，而且個人在終身學習以追上時代需求等方面，自我激勵和自我提升的能力如何養成，都需認真思考，未雨綢繆。

斜槓經濟是大勢所趨，相信科技發達會愈加普遍，在政府、企業都未做好準備，斜槓族就更加需要有積穀防饑的意識。

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