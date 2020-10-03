社評：特朗普染疫「十月驚奇」 滾雪球效應影響難測

疫苗未成「十月驚奇」

總統確診選情現變數

疫情肆虐美國，超過700萬人確診，死亡人數突破20萬。特朗普一直淡化疫情，由早期再三聲稱新冠病毒跟流感差不多，到後來要求各州盡快重啟經濟，未理疫情風險。白宮水門案名記者伍德沃德的新書更顯示，特朗普有隱瞞疫情誤導公眾之嫌。特朗普不時質疑口罩防疫作用，與支持者經常不戴口罩出席集會。首場總統大選辯論，民主黨候選人拜登批評他抗疫不力，疫情爆發之初，要麼慌張發呆，要麼只顧緊盯股市，特朗普則反指拜登「誇張」，嘲諷他在競選集會戴「超大碼」口罩，豈料數天後卻驚傳特朗普確診，未知拜登有否擔心或後悔辯論期間沒有戴口罩。

今年2月以來，特朗普經常與世衛及防疫專家唱反調，聲言疫情很快過去，某個時刻「將如奇蹟般自行消失」，本周初他仍堅持「疫情終結在望」。疫苗趕及大選前在美國面世，廣被視為特朗普最希望見到的「十月驚奇」，然而這個可能性正變得愈來愈渺茫。美國疫苗研發公司Moderna，以及英國牛津—阿斯特捷利康團隊均表示，不可能在11月中之前有疫苗使用，另一美國藥廠輝瑞曾表示，本月內會有第3階段臨牀測試結果，可是不少專家都認為必須等到下月底才有較穩妥的數據。特朗普好夢難圓，現在反而要面對自己染疫這個「十月驚奇」。

白宮醫生強調特朗普情况良好，目前正接受隔離觀察，然而新冠病毒對特朗普和拜登這些年逾七旬的長者，殺傷力尤大，即使初期病徵輕微，一旦出現肺炎症狀，病情可以數天內急速惡化。56 歲的英國首相約翰遜早前染疫，疫情也一度惡化，需要用呼吸機，特朗普病情未來一周起落可以很大。疫情初期約翰遜提出「群體免疫」惹來狠批，其後他改弦易轍，重獲公眾認同。約翰遜染疫入院，令他得到不少國民同情，民望不跌反升，類似情况會否出現在特朗普身上，卻是一大疑問。

特朗普抗疫不靠譜，民調顯示大多數美國人認為他處理疫情不當，近期他的競選策略，是引導選民聚焦法治與秩序，質疑拜登縱容示威暴力，以及針對郵寄投票，揚言會有「嚴重舞弊」。首場大選辯論，特朗普不斷搶白插嘴，表現不成體統，惹來廣泛批評，輿論反應對他頗為不利，染疫消息轉移了公眾視線，似乎幫了特朗普一把，可是公眾重新聚焦疫情，對特朗普選情也未必是好事。

受疫情影響，美國很多州都提早在這一、兩周開始接受郵寄選票，特朗普偏偏在此關鍵時刻染疫，巧合有如荷李活電影，很多人關注一旦有候選人或當選人不幸病重身故，下任總統如何產生，最極端情况是當選人猝逝，要由所屬政黨另舉人選，甚或由眾議院另行選出總統，惟平情而論，出現這些情况的機會率頗低。特朗普染疫對選情的具體影響，一方面看病情，另一方面亦要看兩黨如何借事件「搶分」。

特朗普以往經常表示，民眾毋須懼怕疫情，如果他很快康復，不僅可以趁機形容自己老當益壯，還可振振有辭說自己「看法正確」，對選情有正面作用；可是如果他病情惡化，選情亦可能急轉直下，一些選民必然會問，是否還適合選一位健康堪憂、抗疫不力的人連任總統。拜登病毒檢測結果呈陰性，設若特朗普病重，民主黨當然要小心行事，避免過度操作特朗普染疫惹人反感；倘若特朗普無大礙，民主黨肯定會加緊抨擊他抗疫不力，至於特朗普則可能強調，隔離安排嚴重妨礙他到各州造勢拉票，日後若要投訴選舉結果「不公」，可能又多一個理由。

地緣衝突風險恐增

更多驚奇或在後頭

美國總統是全球最有權力的人，特朗普健康狀况不僅事關美國，全世界也在密切關注。特朗普染疫，也許只是「十月驚奇」的序幕，由此觸發的雪球效應，牽連可以很廣很大，現階段難以估計雪球會滾向何方，也不知道它的影響力和破壞力有多大。在美國，有市場人士便關注，地緣政治衝突風險有可能上升，倘若染疫一事嚴重打擊特朗普勝望，不排除他會採取其他行動轉移視線，由南海、台海到中東，全是可以出大事的熱點，這個十月，也許沒有最驚奇，只有更驚奇。

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