社評：黃金周港難分杯羹 抗疫基建正本清源

數據顯示，與五一假期民眾熱中短線遊不同，今個黃金周長假，由於內地疫情受控，人們更熱中於跨省長線旅遊。美團研究院的黃金周旅遊消費預測報告預期，旅遊消費可能恢復至去年的九成左右，有望達到疫情後新高點。攜程旅遊研究院的報告則預測，8天內遊客人次或可達6億之多。

經濟疲弱防疫常態

未必有報復式消費

黃金周歷來是內需消費集中爆發的時間點，今年在疫情受控和構建「內循環」新格局的雙重背景下，對於刺激消費、拉動內需的意義更多了一分。據報道，全國有逾1500個旅遊景區免費或打折收費，20多個省市政府發放旅遊優惠券，各大旅遊平台也有促銷補貼，令這個黃金周成為近年最划算的旅遊長假期。

內地旅遊業界也將今個黃金周視作疫後復蘇的黃金機會，根據文化和旅遊部數字，今年首季，無論是全國旅行社國內旅遊組織人次，還是接待遊客數量，按年比都大跌八成以上。但到7至8月，全國旅遊度假區全部恢復開放，接待人次和收入恢復到去年九成左右。為迎接今個黃金周，文旅部已將景區遊客量上限由總容量的50%上調至75%。

不過，指望這個黃金周會出現「報復式消費」，補償疫情的損失，恐怕為時尚早。首先，疫情對經濟的影響遠未消除，雖然8月社會消費品零售總額按年比增長0.5%，是今年內首次轉正，但1至8月累計按年仍跌8.6%，且回升勢頭正在趨緩。此外，上半年全國居民人均可支配收入減少1.3%，顯示受疫情衝擊，消費成為經濟恢復的最薄弱環節。

其次，疫情防控常態化，亦令旅遊出現了新模式，給經營增加了新的難度。撇除75%的容量上限不說，全國很多城市仍以防疫「外防輸入、內防反彈」作為最高目標，如北京市要求酒店、賓館落實入住人員健康監測制度，全市學校師生員工「堅持非必要不離京」，確需離京的，嚴格履行報備程序等等，對長途旅遊都不無窒礙。據統計，全國94%的5A級旅遊景區實施實名分時段預約制度，遊客必須用身分證和健康碼登記，依時進入遊玩。這些新的「玩法」，遊客和業者都需時適應。

對遊客來說，要告別以往「說走就走」的隨性旅行模式，「無預約不出遊」，提前做核酸檢測，準備好健康碼及個人防護措施，保持社交距離，隨時留意疫情風險提示，成為疫後新式旅遊的標準模式。這種新模式，對業界商家的經營方式也帶來了新挑戰。

旅遊新模式挑戰大

港業界政府需配套

由於本港與內地仍未通關，今個黃金周對飽受打擊的香港80萬旅遊業者來說，仍未能受惠。正如旅發局主席彭耀佳預期的，旅客人數需時逐步恢復，並會先以短途客為主，旅客建立信心後才會恢復中長途旅行。

不過，即使兩地恢復通關，誠如彭耀佳所言，旅客旅行求開心，不希望因旅行影響健康，故會首選衛生程度較好的目的地。在兩岸四地中，香港目前是唯一仍有本地個案的地方，以致澳門特首賀一誠昨天都表示，儘管香港是澳門第二大旅客來源，但澳門要平衡疫情可能帶來的風險，要待香港被國家列為低風險地區後，才考慮恢復兩地人員正常往來。

由此可見，本港旅遊業復蘇的前提條件就是控制住疫情，即使不能做到本地個案完全「清零」，至少不能有源頭不明的個案。特區政府月前還有意與11個國家商討落實「旅遊氣泡」，現在看來，既要讓外地人對香港的疫情防控有信心，又要讓港人安全外遊，不會染疫，更不會將疫情輸入；既要讓港人放心出去，亦要讓別人放心進來，仍需要時日。

此外，旅遊業界也必須正視疫後旅遊新模式與疫前旅遊模式的差異，思考經營方式的轉變，僅僅制訂旅遊衛生標準程序還不夠，有些甚至超出業界的能力，例如，為配合大量遊客的進出，獲認可的核酸檢測能力及口岸檢疫能力，都需要政府提供配套。同時，要與相關地區建立完善的個案通報機制，如何在保障市民個人私隱的前提下，及時追蹤輸入或輸出個案的源頭，對於整個香港，都是新的挑戰。相較於大力宣傳去搶客，這些基本建設才是當務之急。

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