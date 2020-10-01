社評：小學雞鬥嘴認叻 大選辯論變鬧劇

水平低如市井謾罵

兩強着眼鞏固票源

美國總統選舉電視辯論1960年首度登場，多年來一直是美國民眾以至全球了解候選人施政方向及能力的場合，也是民主政治以理服人的一個象徵，民主共和兩黨候選人使出渾身解數，陣前往往花很多時間綵排演練，辯論水平理應非常之高，然而特朗普與拜登首場交鋒，卻淪為一場不堪入目的爛戲，辯論水平之低，跟市井之徒謾罵吵架並無太大分別。

君子之爭，揖讓而升，下而飲。特朗普與拜登的辯論，完全是反面教材。辯論全長約90分鐘，大多數時間，特朗普與拜登都在惡言相向、互相搶白，單是特朗普就超過70次打斷拜登發言，根本無法進行有意義的辯論，兩人「疊聲」頻頻，觀眾要聽清楚發言也不容易。主持人華萊士是霍士新聞主播，富於經驗，可是面對如此混亂場面，也不得不「鬥大聲」要求兩人克制。

拜登出了名是「大嘴巴」，講多錯多，壓力下容易失言。特朗普頻頻搶白，被視為有心挑釁的策略，某程度打亂了拜登的節奏，可是如果特朗普目的是要令拜登犯錯出醜，似乎又談不上成功，拜登雖有動氣，至少未有胡言亂語留下笑柄。辯論之初，拜登原想標榜「總統風範」，惟面對不斷干擾，最終也忍不住叫特朗普「收聲」。整場辯論很快變成人身攻擊真人騷，拜登形容特朗普是「小丑」、「史上最差美國總統」、「普京的小狗」，特朗普則質疑拜登的智商，甚至拿拜登兒子曾經吸毒來做文章，拜登則揶揄，若拿特朗普家人說事，可以講足一晚。

首場大選辯論主題，集中在內政方面，拜登批評特朗普未能收窄美國對華貿易逆差，以及特朗普的一句「中國吃定了你」，是少數觸及中國的發言。今年美國劫難連連，新冠疫情肆虐，失業率大幅上升，種族歧視和警察執法等問題引發連場示威騷亂，可以談的正事很多，可是兩位候選人卻花了大量時間作無謂無聊爭拗，最令人哭笑不得的一幕，是拜登批評特朗普應對疫情不力，除非特朗普「聰明一些快手一些」，美國還要死很多人，特朗普即時反駁，拜登讀書時代成績差，不要跟他談聰明的問題。兩人年齡相加接近150歲，特朗普還要重提半世紀前的讀書成績「爭認叻」，怎麼看也不似是一國之首在辯論，倒是有點似小學生鬥嘴。

辯論後有即時民調顯示，約六成觀眾認為拜登表現較佳，然而4年前特朗普3場辯論表現不及希拉里，一樣入主白宮。曾幾何時，美國總統大選辯論，對選情舉足輕重，一大原因是民眾日常從媒體接收到的資訊相對有限，電視辯論全國直播，對中間游離選民投票意向有很大影響。時移世易，美國社會變了，政治生態也變了，大選辯論重要性亦有所下降。美國政治愈益兩極化，「中間選民」持續萎縮，目前游離票只有一成；社交媒體年代資訊氾濫，同路人圍爐取暖，進一步加劇政治兩極化。今時今日，候選人很難靠大選辯論爭取大量中間游離票，更實際是鞏固基本盤。面對主持提問，特朗普一再迴避譴責白人極右組織，拜登亦迴避呼籲波特蘭或俄勒岡民主黨同僚採取更多措施「止暴制亂」，反映兩人都不想影響基本盤。

辯論表現趕走游離票

十月驚奇看地緣熱點

首場辯論對兩人爭取更多游離票，看不到有太多幫助；反過來看，如果特朗普真正目的，是想令中間選民厭煩而放棄投票，說不定是成功的一着，畢竟美國疫情嚴重經濟受壓，論天時地利，拜登佔有優勢，游離票有較大機會流向拜登一方。當然，兩人這樣子「爛鬥爛」，對美國民主政治肯定不是好事。特朗普一再揚言今次選舉將出現前所未見的嚴重舞弊，將矛頭指向郵寄選票，拒絕表明會接受選舉結果，令人擔心特朗普會輸打贏要，進一步損害美國民主。

現在距離美國大選日僅約一個月，綜合各項民調，拜登領先特朗普約6個百分點，惟多個關鍵州份選情仍很接近，不能低估特朗普逆轉勝的可能。《紐約時報》最近大爆特朗普稅務紀錄，然而早在4年前他已公開表示，聰明商人自然懂得避稅，稅務紀錄風波影響有限，談不上是「十月驚奇」，真正需要關心的是南海、台海以及中東等衝突熱點，未來一個月會否出大事。

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