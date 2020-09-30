社評：議會戰線硬碰硬 唯盼民生可前行

泛民留任大局未改

激進路線牽扯力大

特區政府因應疫情，引用《緊急法》押後立法會選舉一年，為解決「真空期」問題，全國人大常委會通過決定，讓全體議員延任至下屆選舉為止，包括之前被「DQ」（取消參選資格）的公民黨議員。民主派初選，抗爭派大捷，「上位」在望，現屆泛民議員應否延任，在民主派內部產生了巨大張力，有人主張「留守議會」寸土必爭，有人不滿押後選舉，呼籲「總辭」，有抗爭派甚至提出，若然現屆議員選擇留任，也要承諾聽從勝出初選的「影子議員」，並要捐出薪金，云云。

傳統泛民和抗爭派各有取態，以民意為依歸，既是一個嘗試折服對方的方法，同時亦是將下決定的責任轉交支持者，未料去留民調結果，未如想像般有一個清晰取態，倡留比促去僅多兩個百分點，兩者均不過半數，10多名傳統泛民議員仍要自行作出政治判斷，宣布留下，至於朱凱廸和陳志全則放棄延任。

過去一年多，民主派一直強調「兄弟爬山」、「和勇不分」。立法會延任問題，令民主派出現反修例風暴以來最大的內部分歧。從結果而論，民主派並未因為今次事件決裂，惟最終未能「齊上齊落」也是事實，事件對傳統泛民和抗爭派長遠有何影響，目前難以斷言。留任泛民議員強調未來一定會連結議會外的民間力量，惟拒絕抗爭派人士提出的「影子議員」做法，日後雙方如何溝通合作，亦要拭目以待。

立法會全體有70席，考慮到部分議席將懸空，新年度立法會，留任的非建制派議員共計有21人，建制派方面，連同立法會主席梁君彥，合共有41名議員。一般法案只需在席議員過半數贊成，無論延任前還是延任後，建制派本來就有足夠票數；至於一些重大議案，諸如政改方案或修改《基本法》附件等，需要全體議員三分之二贊成，建制派總動員也不夠票。換言之，立法會原本的政治版圖，並未因為延任問題出現大變，民主派在議會仍握有關鍵否決權。

新形勢下最大懸念，是一些需要在席議員三分之二通過的議案，例如譴責議員議案。以熱血公民議員鄭松泰羞辱國旗事件為例，如果建制派決意推動譴責，非建制派要保住他的議席，形勢便很凶險。民主派與建制派勢成水火，雙方相信都不會放過任何窮追猛打的機會；民主派與政府對抗激烈，新年度立法會能否有效運作，叫人相當懷疑。反修例風暴徹底改變香港，政治兩極化、激進化變本加厲。立法會延任一年，抗爭派支持者普遍不贊成留任，然而去留民調結果顯示，傳統泛民支持者中，也有超過四成贊成杯葛，即使泛民議員選擇留下，也要設法回應這些支持者的意見，以行動證明並無「出賣」他們。

經濟民生問題須處理

立會不能無了期空轉

今年初，有泛民政黨提出要在立法會選舉奪取過半議席，癱瘓政府施政。隨着《港區國安法》訂明，嚴重干擾阻撓或破壞特區政權機關依法履行職能，亦屬觸及顛覆國家政權罪，以及立法會選舉因疫情押後，有關主張未再有人公開談論，可是未來一年「議會戰線」相信仍會極為激烈。民主派留守議會，有泛民議員提及有3項重要工作，一是跟進12名港人在內地被拘事件，將會向政府施加「最大壓力」，二是阻擋建制派以特權條例「清算反修例運動」，三是要求重啟選舉，同時要全力阻止政府提出在大灣區投票的措施。一言蔽之，留守議會的任務就是政治鬥爭。

自去年初夏以來，立法會長期處於半癱瘓狀態，倘若新年度仍然如此，意味立法會將空轉超過兩年。香港社會深層次矛盾急需處理，疫下還有一大堆經濟民生問題，繼續蹉跎歲月，任由問題惡化，情况不堪設想。誠然，現今很多經濟民生議題，一旦涉及內地，很容易變得政治化，然而像開發棕地農地、協助本地創科產業、紓緩疫下失業問題、取消強積金對冲，以至垃圾徵費等，全都是可以加快推進的工作。香港政治死結綁得緊緊，各方寸步不讓，看不到立法會能夠忽然走出政治泥沼，然而各方至少應設法在經濟民生事務方面，找出一些「最大公因數」，讓香港可以前行，避免原地踏步。

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