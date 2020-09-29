社評：克服疫境再上路 香港更需大灣區

廣東舉全省之力

港府未見大作為

粵港澳大灣區列入國家發展策略至今3年有餘，由概念逐步化為行動。中央宣布多項政策拆牆鬆綁，包括擴大專業人士資格互認範圍、香港居民可申領內地居住證、港人大灣區其他城市置業可享當地人相同待遇等。大灣區建設有如鴨子划水，帶動各方面變化，隨着內地放寬置業限購政策，港人北上置業近年顯著增加。後修例時代香港社會撕裂加劇，多了人想移民台灣或其他國家，同樣多了人考慮在大灣區生活工作，雖然疫情窒礙香港與內地人員往來，然而只要兩地人員流動逐步恢復，有關勢頭相信只會更加明顯。

大灣區基礎設施互聯互通，連接廣州、東莞、深圳三市的城際鐵路深圳機場至前海段工程，不久前才舉行開工儀式，區域經濟一體化步伐持續加快。廣東省政府年初提出「灣區通」計劃，旨在促進公共交通、通訊收費、電子支付等領域標準互認、規則銜接、政策互通，便利粵港澳民眾往還，省長馬興瑞上周表示，將舉全省之力，推進大灣區建設，廣州市亦將推出更多措施，便利港澳人士在當地生活和享用醫療服務，支持港澳青年赴穗創業。大灣區醞釀推出跨境理財通，澳門為此亦在積極籌謀。相比之下，香港在大灣區方面未有太大動作，疫情下陷入停滯狀態，看不到政府有多少作為。

疫境前行掣肘多多，摸索前路必須務實行事，不能政治掛帥或意識形態先行。中美鬥爭愈演愈烈，還有疫情對全球產業鏈和經濟的衝擊，俱令香港發展環境出現巨變。以創科發展為例，疫下全球多地封城鎖國，窒礙創科業界交流往來，亦影響部分創科中小企或初創企業的業務擴展。疫下新常態，網上視像會議盛行，可是商務投資合作，始終要實地考察。本港很多初創企業雄心萬丈，放眼世界，然而全球疫情不知何時方休，短期難以親往歐美開拓市場，香港科技園公司董事局主席查毅超形容，勉強為之有如「扔石落水」，倒不如先放眼大灣區。

內地疫情受控，大灣區其他城市近在咫尺，不論是創科還是做生意都運作到，一待港康碼落實就可進軍。香港科技園現正準備方案，協助港企到大灣區發展，查毅超亦認為疫下因時制宜，拓展業界最重要的是地理上出入方便，倘若初創企業未能親赴歐美，便應暫緩進軍，等待環境許可才再考慮。

疫下創科捨遠圖近

打通關節要靠政府

疫情客觀現實不為個人主觀意志所轉移，國際形勢同樣影響着本港發展前景。美國竭力遏阻中國高科技發展，對港政策亦由經貿先行變成制華優先，除了打擊「香港製造」，又收緊限制高科技輸港。內地為免核心技術被美方「卡脖子」，銳意加快科技發展，廣東省長馬興瑞談及大灣區發展，提出未來應集中力量解決「卡脖子」問題，包括攜手港澳，加快建設國際科技創新中心，同時前瞻部署戰略產業建設，積極發展數碼經濟等新興產業等，凡此種種，皆為本港創科產業提供機遇。以往本港廠商太依賴美國市場，現在華府對港不再友善，內地提出國際國內雙循環發展概念，港商可以着眼拓展內地的內銷市場，大灣區正是一個跳板。

疫下大灣區對香港的重要性，比疫前更大。本港旅遊及零售業過去吸納大量勞動力，經歷反修例風暴和疫情衝擊，可見將來難復舊觀，開發大灣區，可以是協助吸納本港勞動力的一個方法，香港總商會總裁梁兆基認為，按照目前國際形勢，大灣區最有機會成為香港出路所在，然而港府在這方面的工作，明顯不及粵澳當局積極。港府雖設有大灣區辦公室，惟實際職權有限，若要加快步伐「追落後」，必須靠司局長牽頭大力推動；未有健康碼、政治阻力多，統統不能成為藉口。

香港克服疫境再上路要靠大灣區，加快具體推進則要靠政府。本港大企業有能力進軍內地市場，中小企卻遇到很多實際操作問題，例如商業登記、跨境資金調動、商業糾紛、信貸資料等，大灣區各城市做法不盡相同，簡單如跨境繳交水電費，都是中小企很關心的問題，很多具體安排都要靠區內政府協商打通。大灣區發展，香港明顯落後， 港人在內地工作和居住的稅務、福利、保險、勞工等問題仍待解決，港府必須加快與其他大灣區城市磋商處理，同時更應制訂短中長期具體目標，不能空談概念續歎慢板。

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