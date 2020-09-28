社評：最低工資檢討陷兩難 疫下基層困頓須援手

疫下情况特殊

勞資各有理據

法定最低工資2011年實施，勞方、資方及學者組成的最低工資委員會，每兩年檢討一次，並向政府提交建議。委員會以往4次檢討，談判過程縱有拉鋸，最終均能就上調最低工資達成共識，由最初28元輾轉增至37.5元。今年委員會經歴兩輪會議仍無共識，情况前所未見，勞方促請政府介入，游說僱主接受加薪，資方和學者在內的多數委員則傾向凍結。皮球落到政府場區，倘若當局拍板凍薪，將是最低工資生效以來首次。

目前全港約2萬人領取最低工資，大部分為清潔工人及保安等前線基層員工。疫情打擊經濟，租金及物價卻未見明顯下跌，基層市民生活艱難。以公營機構的清潔工為例，大部分均是領取最低工資，每日工作8至10小時，月薪不足1萬元。疫下不少公司對清潔消毒要求更嚴格，清潔工人工作量增加，部分公司卻未有提供充裕口罩，清潔工上班如想有多些口罩替換，就要額外花錢自備。

多些體恤基層打工仔是老闆和政府的責任。當然，疫下情况特殊，現在應否上調最低工資水平，亦要想清楚利弊。最低工資水平，某程度屬「滯後」數字，現在勞方提倡上調至40元，理由便是追回之前兩年的通脹幅度。可是疫情的出現，卻令考慮變得複雜，除了「往回看」，亦要「向前望」。資方和一些經濟學者主張凍結，主要是擔心經濟前景，以及現在上調最低工資水平可能產生連鎖效應。

最低工資水平兩年一檢，今次一旦凍結，意味「凍薪」維持兩年。設若明年疫情退卻，全球經濟反彈，通脹升溫，基層打工仔確會吃虧，然而疫情曠日持久、明年經濟進一步惡化的可能，同樣不能排除。在美國，部分市場人士對經濟前景樂觀，主要是憧憬疫苗面世，可是專家已再三提醒，疫苗高效非必然，全球疫情沒有一枚即癒的靈丹。現實是美國疫情未見好轉，歐洲爆發第二波疫情，經濟出現雙底衰退危機；西方多國大舉「印鈔」托市和派錢濟民，會否有意想不到的副作用，也要時間觀察。

上調凍結兩難全

照顧基層應優先

全球經濟不明朗，由復蘇到滯脹、通縮到高通脹，各種可能性都存在。本港綜合消費物價指數（CPI）連續兩個月按年下跌，短期存在通縮壓力，中線物價會否上升，則要視乎多項變數。疫下不少企業艱苦經營，從資方角度而言，現在上調最低工資，有可能引起漣漪效應，帶動其他員工工資上升。本港失業率升見近年新高，政府第二期保就業計劃，部分公司未再申請，反映一些僱主看淡短中期經營前景，考慮裁員甚或結業。經濟低迷下增加最低工資，僱主為求控制成本，不排除會裁員，進一步推高失業率。這些潛在問題，確需認真考慮。

本港沒有失業救濟，以現行低稅率制度設計，以及疫下經濟環境，貿然引入失業救濟亦不可行。「疫境」難測，若能特事特辦，當然最好。最低工資水平改為一年一檢，理論上可以保留較大彈性，對勞資雙方都是好事，可是誠如一些學者所言，就算法規真的允許特事特辦，最低工資檢討工作過程複雜，一年一檢有實際操作難度。最低工資上調或凍結，勞方跟資方和學者各有理據，然而現實卻是兩者難並存。政府面對這樣的兩難，應優先照顧基層弱勢。清潔工等基層打工仔，默默為香港抗疫貢獻良多，要他們凍薪兩年，似乎亦難言公道。

倘若政府認為，必須從宏觀經濟和失業狀况着眼，凍結最低工資水平，當局應考慮以其他方法，補貼基層打工仔，減輕受影響基層市民的生活壓力；倘若政府決定疫下須調高，讓最低工資水平追回過去兩年通脹幅度，可以採取其他措施，協助受影響僱主應付「疫境」，避免裁員潮倒閉潮。無論如何，政府需要決定的，不止是上調還是凍結最低工資，還要考慮之後的紓困跟進，為需要犧牲的一方，提供額外支援。

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