社評：中國碳排放中和目標 世界歡迎承諾也疑惑

中國目前的碳排放量佔全球28%，主要原因是六成的發電量來自燃煤，在經濟急速發展的年代，電力需求龐大，燃煤發電是逼出來的措施，但也為此付出了極大的代價，大城市煙霧瀰漫，北京霧霾滿天，已經到了天怒人怨的地步，全國平均氣溫從1951年的攝氏8.2度，到2019年的10.34度，近70年上升了2.14度，比全球氣溫平均升幅要高。

減少耗能大產品出口

降低碳排放轉嫁中國

2015年底通過《巴黎氣候協定》，訂定目標為全球氣溫比工業革命前上升不超過攝氏2度，爭取控制在1.5度。中國承諾在2020年前，碳排放比2005年減少40%至45%，這個目標在2018年底已經做到，而且還減少了45.8%。中國碳排放增幅有所放緩，但仍然高踞全球首位，高出佔比第二的美國13個百分點。這裏必須澄清一個概念，中國的碳排放量隨着經濟發展與日俱增，有一個很重要的因素，就是中國過去大量出口能源消耗大的產品，進口這些產品的國家可以將碳排放轉嫁到中國。中國現時重點發展高科技和服務業，同時減少依賴出口，是做到減排承諾的有利因素。

習近平主動宣布在2030年達到碳排放量峰值，2060年達到碳中和，由於另外兩個大國美國和俄羅斯都沒有任何承諾，中國自然得到掌聲，但仍然有國家表示不滿，歐盟以及其他一些國家將碳中和的目標年份定在2050年，所以理直氣壯地要求中國更加進取，希望中國在2025年達到峰值。

中國去年在可再生能源發電方面有較大的投入，水電、核能的增幅分別是1.1%、9.1%，風電和太陽能更達到14%和17.1%，惟火力發電仍然有4.1%的增幅。更加令人疑慮的是，風電和太陽能的補貼政策將會取消，電動汽車的補貼只延長一年，今年也繼續批准興建燃煤發電廠，令外界懷疑中國的承諾是否可以如期完成。

好消息是雖然新建燃煤發電廠，但近年發電廠的脫硫裝置技術已經提高，也嚴格落實執行，可以減低污染。在農村，過去家家戶戶燃煤取暖，近年逐漸改成集中管道供暖，取代燃燒效率低且污染大的小爐子，也大大改善了空氣污染。另外，全國第四大水電站、金沙江烏東德水電站今年建成，開始發電，將成為達到碳排放承諾的強心針。

同時對碳中和有莫大關係的是森林覆蓋率，中國的森林面積，過去10年是全球增加最多的國家。建水電站和增加森林覆蓋率，牽涉到退耕還林、退牧還草，還要遷移大量移民，這些都需要投入大量的資金，對於發展中的中國來說，是有一定財政壓力的。

本國國際受惠能源科技

帶動廣泛利用清潔能源

能源政策的改善需要能源科技的支持，中國的太陽能光伏板技術全球領先，風力發電機在國際市場上也有一定的競爭力，電動巴士在內地很多大城市已大行其道，技術成熟，這些科技革新不但對內地應用可再生能源帶來經濟效益，還可以較低廉的價格出口，帶動全球廣泛使用。然而，中國仍然有令人詬病的地方，就是對發展中國家大量出口燃煤發電裝置，在出口收益與全球環保承擔兩方面如何取捨和平衡，就考驗內地智慧了。

中國對氣候變化做出的承擔諾言，全球的監察組織都會用放大鏡細看中國的每一項政策，近的將會審視即將公布的第14個五年計劃，內裏的經濟規劃是否有利於低碳能源政策，長遠的會盯緊經濟增長模式，是否會與碳中和目標背道而馳。然而，政策畢竟會因為國際與國內的環境變化而有所調整，關鍵是要依法施政。

今年4月提交全國人大審議的《能源法》草稿，對能源開發利用和監督管理各個環節，政府、企業和個人所遵循的細節，都有法律條文加以規範，如果審議通過，政府依法施政，企業和個人有法可依，才是長治久安之計。中國領導人對國際社會做出莊嚴的承諾，作為泱泱大國，不能失信於人，能夠對全球氣候變化帶來積極影響，反過來也會造福本國人民。

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