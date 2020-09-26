社評：青島新增本地感染 防不勝防還需嚴防

北京新發地批發市場和大連海鮮市場，都曾經發生工人處理進口冷凍海鮮包裝後感染病毒而導致社區爆發，整個城市因而被牽連要列為更高風險等級地區，影響民眾進出，經濟活動也受到一定程度的打擊。

進口冷凍食品連番惹禍

源頭檢測措施不能鬆懈

進口冷凍食品包裝帶病毒，大都是海產，但也有冷凍雞翼的包裝，而且來自不同的國家，有挪威、厄瓜多爾、印尼、俄羅斯和巴西等。這次青島從進口冷凍食品的1440個樣本中，檢測出51個樣本呈陽性反應。新冠病毒還是防不勝防，所幸的是，這些帶病毒食品包裝都在海關或者批發市場檢測查出，一旦這一關失守，冷凍食品包流入社區，後果不堪設想。

感染病毒的兩名青島碼頭裝卸工人，病情應該不是很嚴重，兩人本月19日處理過帶病毒的食品包裝後，24日被檢測證實陽性，但沒有病徵，而且也沒有傳染家人。當地政府對敏感行業工人做定期檢測，這兩名工人在本月8日也參加過檢測。今次經驗說明對有潛在風險的群組做大規模的定期檢測是有用的。

自從內地疫情大體受到控制以後，還出現過因為境外輸入病例而導致社區爆發的例子，也有零星的本地感染個案，但始終沒有導致全國疫情反彈，原因是內地積累了經驗與教訓，得出一套比較完備的預案和處理規程，一旦出現情况，相關部門就會各就各位，按照既定程序實施必要的措施，在比較短時間內可以控制疫情，北京新發地批發市場疫情擴散社區，也得以在56天清零，風險回復原來的級別。

這次青島檢測出兩個本地感染個案後，立即啟動有關機制，對密切接觸的人員，和感染者曾經去過的地區實施排查和隔離觀察，有望可以再次在短時間內控制好疫情。

國慶假期6億遊客游走

人群聚集隱患不無擔憂

從進口冷凍食品的「案發現場」嚴加檢查，以及對敏感行業的工作人員定期檢測，似乎都得到明顯效果，但只能說明這些措施應該嚴格執行，不能鬆懈。現在令人擔憂的是，國慶中秋黃金周馬上到來，估計將會有6億人次的人員從四方八面乘坐不同的交通工具往不同的方向旅遊，社區傳播的隱患絕對是存在的。

內地放寬跨省旅遊兩個月，經過暑假大規模的全國旅遊活動，加上全國幾百萬大學生從不同的省份到不同的城市報到入學，也沒有出現感染的報告，機場、碼頭、車站出入口的體溫檢測，以及健康碼的申報制度，似乎說明這一整套的預防措施是有效的。然而，不幸的事情往往發生在信心百倍後出現的驕傲自滿情緒。

從目前全國各地情况看來，民眾在公共場所戴口罩和勤洗手的習慣已經養成，監督的制度也嚴格執行，而且根據流行病學專家的建議，在空氣流通和空曠地方，也確實沒有必要全天候戴口罩。雖然如此，緊張氣氛所帶來的防備意識出現鬆懈以後，難得養成的防疫習慣也會棄之腦後，一旦病毒來襲，不設防的民眾就會中招。

內地現時每天輸入的病例基本上維持在雙位數，疫情受控下，當局剛剛宣布允許外國人可以申請簽證來華工作或家庭團聚，入境者都要集中隔離。當然，入境的人和進口的貨不能相提並論，但嚴防病毒入境的措施和意識，則一定要堅持。

放寬經濟活動的限制，與放寬防疫措施的要求，既有矛盾互相排斥的一面，也有互為因果的關係，不放寬防疫要求不可能活躍經濟活動，過度放寬經濟活動的限制又會隨時摧毁防疫成果，這個「度」如何拿揑穩當，要依靠政府嚴格把關，也需要民眾本身緊守防疫意識，政府不能因為現有措施得宜而忽略警戒，民眾更加不能因為政府宣布放寬措施而對病毒不設防。

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