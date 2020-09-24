社評：司法不應被政治化 法官秉公不容偏頗

妥善執行司法工作

對於法治至關重要

法庭工作是根據法律和事實，公平公正裁決案件。當然，法庭裁判並非不可批評，外界有權表達意見，然而一切必須講法講理，任何人純粹出於政見或個人好惡，對法院作出無憑無據的抨擊，都是不能接受；與此同時，法官亦有責任展示他們是公正審案，沒有將法律以外的其他因素，包括個人感情和政治立場，帶入裁判之中。司法獨立的核心，在於法院行使司法權力不受任何干預，好讓法官可以不偏不倚裁決，至於法官亦必須恪守專業，公正不阿，否則同樣會影響公眾對司法的信心。

反修例風暴以來，香港社會撕裂變本加厲，政治兩極化愈益嚴重，很多人都以個人政治立場，作為衡量司法「公正」的準繩，部分人連判辭內容或理據都未搞清楚，就將法官分黃分藍分紅，肆意批評裁決「不公」。近期社會對法院的決定，由是否定罪、量刑輕重，以至被告是否獲准保釋等，有很多意見和批評，當中有些值得進一步討論，亦有很多是無理取鬧。昨天馬道立罕有發表長達10多頁聲明，主旨是向公眾重申香港司法工作的一些基本指導原則，希望社會人士先有正確觀念，才去評論法院決定。

聲明內容大都是一些法律ABC，反映馬道立關注當下有些人對法律和法治有誤解，有必要向公眾講解以正視聽，以免大量無理攻擊影響一般人對司法的信心；與此同時，聲明前言亦強調，「妥善執行司法工作對法治而言至關重要」，對於各級法官來說，這句說話既是共勉，亦是提醒。

外界不應隨意給法官冠上政治顏色，法官亦不應讓政治顏色影響職責履行，近期一連串事件，都令外界覺得司法機構內部存在一些「張力」。早前，區域法院法官郭偉健在一宗反修例傷人案中，形容被告有「高尚情操」，引起很大迴響，司法機構決定，暫時不安排該法官處理涉及政治背景的案件；最近上訴庭就一宗汽油彈案，裁定律政司刑期覆核得直，改判被告入勞教中心，同樣惹來很多議論。

上訴庭判辭指出，被告雖未成年，但縱火罪屬嚴重罪行，必須處以阻嚇刑罰，判處拘留式刑罰是唯一合適選項，原審裁判官水佳麗只判少年接受感化，本質仍是非拘留式刑罰，反映原審判刑只着重更生而忽略懲罰，原則犯錯兼量刑過輕。上訴庭還指出，被告守法意識薄弱，中三成績不佳而留級，以往操行亦有問題，原審裁判官形容被告是「優秀」兒童，有過譽之嫌。被告一旦定罪，法庭要做的，就是對被告處以相稱的刑罰，誠如上訴庭所言，過分輕判表面上似乎對被告有利，但其實對當事人並無好處。有關說法，可以視為對各級法官的重要提醒。

法官判辭發人深省

司法公正不看顏色

這宗刑期覆核案帶出的一個重要信息，是本港有健全司法制度，倘若裁決有問題，可以透過上訴機制糾正。今年7月，區域法院法官郭啟安裁定3名被告參與暴動罪名不成立，律政司要求上訴庭釐清案中「伙同犯罪」的法律問題。有關申請不會影響裁決結果，可是卻有可能影響往後同類案件裁決，近日有被告就引用相關案例辯護，惟主審裁判官拒絕接納，認為當日被告身穿黑衣並非巧合，與在場其他人屬團伙，法庭會就衣服打扮作出推論。對於郭官認為集結者不屬某一團伙、「沒有指定樣式制服和裝備」，主審裁判官強調無意批評，惟同時形容有關判辭「發人深省」。司法機構各級法院分際分明，裁判官如此談論區域法院的判辭，不僅罕有，也真的「發人深省」。

《法官行為指引》規定，法官處理案件，不得有任何實質偏頗，又或表現出存有偏頗的觀感。有關實質偏頗的問題，可按上訴機制辦事，相對容易處理，至於觀感偏頗問題則較為複雜。法官判案以法律和事實為依歸，過程中必然要有很多判斷和觀察，例如被告是否「有悔意」、是否「熱愛社會」、品格是否「高尚」，等等，外界不能斷章取義，僅僅因為法官對某人說一兩句話，就咬定法官「偏頗」，必須細看前文後理，判斷相關形容和觀察是否有足夠事實基礎；不過話說回來，如果有法官在庭上不必要地表達個人立場，「政治抽水」話中有話，又或以偏概全濫用某些形容詞，一般人還是會感受得到，倘若個別法官一再出現類似情况，就很難不惹人非議，如果有人以為打擦邊球沒問題，實際是忽略觀感偏頗對司法公正所帶來的傷害。妥善執行司法工作對法治至關重要，亦是公眾對各級法官的期許，法官分黃分藍，將是香港法治的末日。

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