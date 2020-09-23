社評：新常態下覓機遇 疫境前行看長線

抗疫能力已改善

港府應放遠目光

本港疫情趨向穩定，過去一周新增60多宗病例，約三分之一屬本地感染，源頭不明個案只有單位數，可是社區仍有隱形傳播鏈，乃是不爭事實，社會經濟活動重開，步伐必須審慎。政府放寬限聚個多星期，「報復式消費」氛圍突出，商場人流和食肆顧客顯著增加，隨着中小學今天起逐步恢復面授課堂，市面人流進一步增加，病毒傳播風險無可避免亦告上升，有人關注食肆有否嚴格遵守防疫規定，專家則擔心市民防疫意識鬆懈，中秋節後疫情可能出現反彈。

中秋節長假期將至，各式社交聚會難免增多，現在並非進一步放寬防疫措施的時候。第三波疫情回穩殊不容易，當局當前首務一定是嚴防疫情反彈，與此同時，當局亦要放遠目光，包括推動香港早日適應「疫下新常態」實現可持續復常，以及思考更長遠的疫下及疫後發展方向。

COVID-19大流行超過半年，未見放緩迹象，印度美國疫情持續嚴重，歐洲疫情反彈之急同樣令人憂心。迄今仍有很多地方缺乏重要防疫物資，在美國，當地醫護目前仍要面對N95口罩不足的問題，熱心抗疫的微軟創辦人蓋茨，最近更怒轟病毒檢測太慢。相比之下，香港抗疫縱有失誤和跌跌撞撞，然而由早期民情恐慌搶購口罩物資，到現在各式防疫物資皆有餘裕，香港絕對可以在外防輸入、內防擴散方面做得更好，為疫下社會可持續復常創造條件。以外防輸入為例，以往港府檢測能力不足，亦無足夠隔離設施，然而相關瓶頸現已打破，當局針對高風險地區返港人士的檢疫工作，可以做得更到位。英國和歐陸疫情反彈，最近本港輸入個案顯著增加，當局有必要適時更新、擴大高風險地區名單，加強入境檢疫把關。

人無遠慮，必有近憂。社會可持續復常，着眼的某程度仍是被動適應疫下新常態、減少疫情對社會經濟基本運作的影響，這跟主動掌握疫下變局，探索長遠發展新路向，層次截然不同，中央提出「國內國際雙循環」概念，某程度就是因應疫情衝擊全球化、助長「反全球化」逆流而制定的宏觀大戰略。既然現在香港疫情趨穩，控疫能力亦見明顯提升，政府是時候思考香港長遠如何「疫境前行」，因應疫下變局，調整發展策略，尋找新的機遇，化被動為主動。

疫下新時代谷創科

大灣區合作注動力

疫下新時代，改善公共衛生基建，提升疾病防控能力，乃是大勢所趨，港府應在「十年醫院發展計劃」之上，進一步加強醫療軟硬件，包括增建傳染病醫院，以及擴充醫護人手。財經事務及庫務局前局長陳家強，以及香港總商會總裁梁兆基接受本報訪問，談論「疫境前行」，不約而同提到本港旅遊業不易回復舊觀，很難靠旅遊業帶動經濟反彈。全球疫情一日未完，國際旅遊業很難全面復蘇，目前香港民情對內地自由行有牴觸，反修例風暴後，很多內地旅客亦未想來港。旅遊和相關的產業，以往是香港四大經濟支柱之一，吸納大量勞動力，旅遊業難復舊觀，當局必須盡快尋找新的增長點支持經濟、創造更多就業機會，避免失業率長期在偏高水平徘徊。

疫下新常態，由防疫、個人衛生到日常生活，科技應用變得愈來愈重要，帶動了不少科網公司發展，即使步入後疫情時代，有關勢頭相信仍將持續，當局應加快本地創科發展，追回過去一年因為社會動盪、暴力破壞而拖慢的智慧城市建設步伐。貿發局主席林建岳提到，東南亞多國對本港的醫療、衛生科技產品大感興趣，香港可以參考外國經驗，舉辦國際衛生投資論壇，連繫國際科研專家和投資者，協助本港醫療科技業「走出去」。

催谷創新科技，可以在疫下新時代為本港注入新的經濟動力，彌補旅遊業萎縮的影響，然而發展創科產業能夠吸納的勞動力始終有限，梁兆基和林建岳均提到可以借助大灣區。現時香港部分人對內地高度抗拒，即使內地疫情緩和，仍有人高談「封關」、反對推出「港康碼」通關，然而疫下新時代已有很多局限，出於政治原因繼續給香港發展綁手綁腳，對社會並無好處。倘若香港自身發展動力不足，就應積極借助外力，港府應與其他大灣區城市磋商，加快不同領域的合作。

■歡迎回應editorial@mingpao.com