社評：左右逢源歲月不再 匯控前景挑戰重重

匯控跌穿「海嘯價」

散戶「無息」欲哭無淚

匯控資產規模位列全球十大，香港和內地業務是匯控收入和利潤最大來源，單是香港便貢獻約三分之一的收入和一半的稅前盈利，至於內地業務亦進帳不少。曾幾何時，匯控在香港股壇舉足輕重，恒指是升是跌，還看匯控股價走勢。基於歷史原因，不少港人對於這間以倫敦為總部的英資大行，仍有一些情意結，覺得匯控與香港緊扣相連、休戚與共，2008 年金融海嘯重挫環球金融業，匯控需要供股集資救亡，香港許多散戶也有積極參與，然而匯控內部積弱之局，海嘯後從未顯著改善。今年初疫情爆發，環球經濟急轉直下，中美關係嚴重惡化，有關匯控的壞消息，更是傳個不停。

疫下匯控業績大幅倒退，上半年稅後利潤大跌近七成，大規模裁員計劃勢在必行。不少散戶長期持貨，一大原因是看上匯控定期派息，未料早前英國政府下令，包括匯控在內的所有英國銀行必須預留充足資本，疫下不得派息，持貨散戶突然失去一筆相對穩定的收益，現在更要看着匯控股價輾轉向下，跌穿30元心理關口，回到海嘯時的水平，散戶當然欲哭無淚。

昨天匯控股價急跌，導火線有二，一是外界有傳匯控可能被國家商務部列入「不可靠實體清單」，二是匯控再度被揭未有嚴打洗黑錢活動，美國財政部外泄文件顯示，匯控明知美國監管機構正在調查一宗龐氏騙局，但仍容許騙徒在全球轉移近億美元款項，未有及早取消相關戶口。環球金融業打擊洗錢不力，為人詬病多年。2012年，匯控被指捲入洗黑錢活動，華府窮追猛打，匯控為免起訴，與華府達成19億美元和解協議，承諾加強內部監管。外泄文件揭露的事件，涉及金額不多，惟始終發生在和解協議之後，匯控會否再有法律麻煩，暫難預料，不少投資者眼下最擔心的，反而是匯控會否成為「不可靠實體」。

匯控內部積弱，固然拖累股價表現，國際形勢遽變牽動外部政治因素，對匯控同樣非常不利。匯控作為跨國金融巨頭，立足香港放眼內地，其獨特角色和位置，本是優勢所在，然而近年中美關係急劇惡化，原本的「優勢位」反而變成了「三煞位」。華府千方百計試圖阻撓中國科技發展，一再出手打擊中國科技公司，繼中興、華為之後，最近又向TikTok及WeChat等埋手。國家商務部日前公布的《不可靠實體清單規定》，意味北京已做好法規方面的準備，隨時可以向美方採取反制行動，任何公司一旦列入「不可靠實體清單」，在內地的投資活動有可能被禁止，又或受到限制。

匯控陷困如履薄冰

一子錯滿盤皆落索

目前北京尚未指明哪些企業列入清單，也不知道何時會公布名單，北京刻意留下懸念，外界揣測紛紜。在美國，一些分析師相信必有美國企業「上榜」，當中以涉及對台軍售的美國企業，諸如洛歇馬丁等最有可能；在內地，有記者則引述匿名消息人士稱，首輪清單「很可能」包括匯控，原因與華為有關。

匯控在華為副董事長孟晚舟案的角色，惹來甚多議論。孟晚舟律師團隊提交的法律文件指出，美方指控孟晚舟的唯一關鍵證據是由匯控提供，內地輿論質疑匯控有份「設局」令孟晚舟被捕，換取美方不再追究洗錢等問題，匯控則矢口否認。內地媒體一年前已流傳匯控會被列為「不可靠實體」，最新消息是否準確無從稽考，然而隨着中美關係愈發緊張，內地對一些英美跨國企業，戒心無疑有所增加。經過孟晚舟事件，匯控不易再獲內地信任；與此同時，匯控作為英國公司，又得面對來自英美的政治壓力，中央推出《港區國安法》，匯控集團亞太區行政總裁王冬勝簽名支持，隨即引來英美政界強烈批評。

中美關係由合作走向尖銳對抗，原本得天獨厚的香港，由東西方橋樑驟變成中美博弈戰場，對於匯控而言，昔日左右逢源的歲月，似乎亦一去不返，如何自處成為一大考驗，若不認清客觀政治現實和局限，隨時碰壁焦頭爛額。匯控的最大困境，在於既想賺香港和內地的錢，然而又無法卸下政治包袱。匯控在一些敏感問題上如履薄冰，須拿揑好分寸，孟晚舟事件將影響與內地關係，就算匯控今次能避免列入「不可靠實體清單」，內地當局看待匯控，或許不再一樣了。

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