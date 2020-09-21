社評：應對疫情研發綠債 檢視開支長治久安

財政儲備水平急速下降

早作綢繆可免信心危機

其實政府不是從來沒有發債，除了近年為了幫助市民在零息環境下抗通脹而發行的通脹掛鈎債券（iBond）及銀色債券之外，在2004年，亦即是香港剛步出SARS經濟低谷不久時，亦曾透過打包隧道及青馬大橋收益發行60億元的「五隧一橋」債券。iBond或銀債僅是替市民提供抗通脹保障，但「五隧一橋」的發行就有幫補政府財政的意義。《基本法》107條寫明特區財政預算要「以量入為出原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長相適應」。所以除了「五隧一橋」債，政府一直拒絕發債，一方面是因財政儲備充裕，沒需要發債，另一方面，不發債可以確保政府真正做到量入為出，審慎理財。

但過去大半年疫情衝擊，令香港的財政儲備水平急速下降，財政司長預測2020/21年度政府的財赤高達3000億元，這些都是已出之物。儲備跌至12至13個月的政府開支水平，已差不多是SARS時的低位。一旦第四波來襲，香港各經濟環節要像7至8月那樣大幅度停擺，政府隨時又要動用逾千億元來支援企業，避免出現結業及裁員潮。倘這情况發生，儲備水平再跌，難保不會出現信心危機。

其實早在2018年初，財政司長公布2018/19年度財政預算案時，已提及一項發債計劃，這是綠色債券。該份預算案中提到政府會推出「借款上限為一千億港元的綠色債券發行計劃，集資所得將撥入基本工程儲備基金，為政府的綠色工務項目提供資金」。當然，兩年多前公布這項發債大計，不是為了補充庫房，而是推動香港發展綠色債券市場。到去年5月政府完成首次綠色債券發行，為5年期，集資10億美元（約78億港元）。而今年2月公布的2020/21年財政預算案，亦有預計本年度從發行綠色債券中取得196億元收入，同時亦提到「未來五年發行合共約660億元綠色債券」。即是港府早有計劃會發行大量綠色債券，問題是何時發債。

雖然今年先後有穆迪及惠譽以政府管治被削弱及與中國大陸更融合為理由，降低香港的信貸評級，但香港企業發債成本，及金管局所發行的外匯基金票據息率沒有因此而顯著上升。相反，因為美國聯儲局在疫情下將息率減至零，在聯匯制度下港元息率亦大幅下跌，特區政府今年若再發行綠色債券集資，息率應較去年更低。而且若要完善香港綠色債券市場，必須增發3年、10年、15年的綠色債券，始能令到企業發綠色債時有所參考。在本年度內大幅增加綠色債券的額度，一來可籌集更多資金以備不時之需，同時亦可加快形成香港的綠色債券利率曲線。要留意綠色債券籌集所得資金未必適合直接用在支援企業，如果不適宜全部以綠色債券方式為抗疫所需集資，政府亦可考慮發普通債券來填補庫房所需。最重要是認清疫情相當反覆，第四波會否在秋冬季來襲未可逆料，政府不宜等到明年初公布預算案時才下決定，應該現在便認真考慮加大發債規模。

當然，如果一個地方的政府永遠都維持財赤狀態，舉債應急只是將問題拖延，債務甚至有可能愈滾愈大。所以政府發債，必須同時認真控制經常開支。財政司長在年初的預算案中預期，未來5年政府都會有財赤，情况實在不理想。《基本法》107條提到財政預算要與「本地生產總值的增長相適應」，其實近年政府理財態度已有所偏離。在2018/19及2019/20年度，政府的經常開支分別增長11%及9%。若經常開支要與GDP增長相適應，就應該參考當年的名義GDP增幅。2018及2019兩年，香港的實質GDP增長分別是3%及負增長1.2%，基本通脹率則為2.6%及3%。即這兩年的名義GDP增幅約為5.7%及1.7%。按此來看，2018/19及2019/20兩年度的經常開支增幅，肯定高出名義GDP增幅甚遠。

收窄開支與增長裂口

香港長治久安所必須

今年政府估計實質GDP負增長6％至8%，而財政司長本年初預計2020/21年度經常開支卻再增加10%，意味財政預算會更加偏離「與本地生產總值的增長相適應」這要求。政府發債固然是突破舊有思維尋找新「水源」，重新檢視哪些開支已不合時，將經常開支與GDP增長的裂口收窄，更是長治久安所必須。

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