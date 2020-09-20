社評：美國禁華社交媒體 破壞自由市場原則

保護國家安全為由

手法顯得理屈詞窮

特朗普以保護國家安全為由，用行政命令的方式，禁止微信和TikTok在美國營運。禁令跟特朗普抑制中國科技企業的做法一脈相承，2018年先是制裁中興通訊，禁止美國企業售賣敏感產品予中興，並罰款10億美元，後在繳交4億美元保證金和接受美國政府派駐監察人員後解除禁令。接着是對華為通訊的全面封禁，這些都被理解為中國通訊科技特別是5G技術威脅到美國的經濟利益，按照美國要全面對抗中國的政策與邏輯，這是特朗普認為「令美國再次強大起來」的做法。

微信和TikTok是社交媒體，並不涉及高科技，更多的是瞄準市場需求和設計市場營銷策略，執行管理好一個創意而已，按道理不在美國限制中國科技發展之列。特朗普以中國社交媒體可以收集用戶的個人信息、而且可能與中國軍方合作，從而危害美國用戶的個人私隱和國家安全，提出禁令。

美國政府要保護國家安全無可厚非，但按照自由市場的原則，應該提出合規的具體要求，只要是一視同仁的規定，任何企業，無論是本國的還是外來資本的企業，都有責任與義務遵守。然而，特朗普對微信和TikTok的禁令，多次提到「威脅」但從來沒有實質證據，而禁令是禁止下載微信和TikTok的應用程式和更新軟件，但不禁止用戶使用；禁止任何個人和機構，在美國用微信進行轉帳交易，但不禁止美國公司在美國以外使用微信的支付功能；更令人摸不着頭腦的是，TikTok還可以有另外53天的寬限期，完成令白宮滿意的「賣盤」協議。

特朗普曾經揚言，不會容忍TikTok的母公司繼續成為在美國營運的大股東，意思是逼TikTok出讓控股權予美國買家，並且可以從股權轉讓中得到一筆巨款進貢美國國庫。雖然美國政府赤字纍纍，相信美國總統不會以這種方式為美國政府賺錢，但賣盤與否，行政命令沒有明言，是否合法也成疑，同時跟保護國家安全沒有必然的關係。據傳出的消息稱，TikTok與甲骨文所達成的協議，美國用戶的所有資料，都由甲骨文提供的儲存庫處理，而且接受第三方審計，按道理應該滿足了白宮對保護國家安全的要求，而甲骨文只佔合作公司的小量股權，同時引入沃爾瑪超市公司作為股東。協議的具體條款未見透露，但特朗普對於字節跳動仍然是TikTok大股東始終不能釋懷，這是否成為白宮既下禁令又保留寬限期的原因，耐人尋味。

TikTok年輕用戶逾億人

影響選情封禁有寬限期

白宮現時的寬限期，是延長到11月12日，特朗普曾斬釘截鐵的說，9月15日的最後限期不會延長，而這次又使出「彈弓手」。TikTok在短時間內成為下載量最大的社交媒體，估計有活躍用戶1億人，而且在年輕人中間深受歡迎，這些年輕人的投票意向容易搖擺，一旦無法繼續使用平時得心應手的社交媒體，遷怒於特朗普，11月3日投票日的選情可能因此而受到影響，這是特朗普無法承受之痛，所以從今開始禁止新用戶下載，但不限制現有用戶繼續使用，目的是為了保住選票。這是合理推斷。

微信與TikTok分別在2014年和2017年開始在美國營運，如果真的如白宮的指控，危害美國國家安全，早就應該在嚴密監控下無所遁形。美國一直以來開放市場，任何國家的資本都可以按市場規律參與競爭，白宮此時突然對這兩間社交媒體公司提出嚴重的指控，雷厲風行加以禁制，無疑會嚴重打擊自由經濟體的形象，在中國投資的美國公司亦有可能遭到報復。

受到不公平對待的中國企業，固然應該循法律途徑爭取自身利益，特別是社交媒體牽涉到美國視為圭臬的言論自由受到憲法保護，能否打贏官司端賴法庭的判決，但訴訟往往曠日持久，在激烈競爭的市場，停擺一天都嫌太長。只是，微信與TikTok並不是個別例子，美國政府千方百計壓制中國的政策不會停息，已經在美國經營以及有意到美國投資的中國企業，隨時都會成為下一個目標。

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