社評：國民黨杯葛論壇 兩岸交流大門未關

【明報社評】一年一度的台海兩岸交流平台海峽論壇今日將在福建廈門開幕，今年的海峽論壇卻因台灣最大的參與團體國民黨杯葛而有所影響。國民黨杯葛的表面理由是中央電視台女主播在播報該黨元老王金平將出席論壇的新聞時，用了「求和」的字眼，要求道歉而未果，認為有失尊嚴。但據報道，國民黨內對出席論壇本就有諸多疑慮。事件反映，經過台灣今年選舉以及國際風雲變幻，海峽兩岸、國共兩黨互信已削弱，雙方變得更加敏感、小心翼翼，稍有不慎就引發軒然大波。不過，從事後國共兩黨的反應看，雙方仍留有餘地，兩岸交流大門並未關上。
敗選歸咎與大陸關係
國民黨對論壇疑慮多
海峽論壇是由國台辦、福建省政府及台灣民間團體舉辦的交流平台，自2009年起每年於福建省舉行，是目前兩岸規模最大、參與層面最廣泛的民間交流活動。大陸方面通常由全國政協主席出席致辭，台灣方面則由國民黨高層領銜出席。據報道，今年受疫情影響，台方與會人數由往年的數千人銳減至不足千人。
10日，北京央視節目「海峽兩岸」主持人李紅以〈兩岸兵凶戰危，這人要來大陸求和〉為題，報道國民黨擬派前立法院長王金平率團出席第12屆海峽論壇，引發爭議。翌日，國民黨譴責央視並向國台辦抗議，李紅解釋道，節目中的用詞「純屬個人表述，不代表大陸官方」，稱「『求』就是『尋求』，『和』就是『和平』」，但國民黨主席江啟臣仍要她公開道歉。到14日，國民黨終於決定，不以政黨組團參加論壇，王金平亦不以個人名義出席。
大陸方面則將李紅的言論定性為個人表態，《環球時報》總編輯胡錫進在微博貼文稱，李紅言論的重要性「顯然是誇大了」；國台辦發言人馬曉光則表示，「不要把一個主持人的個人言論無限放大，上綱上線」。
國民黨看似小題大作地杯葛海峽論壇，在兩岸關係已陷低潮的情况下，放棄了與北京溝通交流的重要機會。但深究事件始末，「求和說」只不過是給了國民黨一個拒絕赴會的藉口，更深層的原因，則國民黨一怕被民進黨「抹紅」，二是王金平在宣布率團前與總統蔡英文會面，引發黨內疑慮。
自從今年總統和立委大選慘敗後，國民黨內就有聲音認為，與大陸關係是敗選的主因，黨主席江啟臣對兩岸議題生疏，對處理兩岸議題如履薄冰，生怕被貼上「親中賣台」的標籤。在本月6日召開的全代會上，國民黨「新兩岸論述」就強調，堅持「基於中華民國憲法」的「九二共識」，又把「反對台灣獨立與一國兩制」並列，還提出「大陸應放棄對台用武，推動兩岸交往和台美合作同步並行」等。
往年的海峽論壇，國民黨都由副主席率團出席，現在未有副主席，本來派團的意願就不高，提請王金平擔任團長，因他屬黨內本土派代表人物，一向有「藍皮綠骨」之稱，被「抹紅」的機會較低。私下溝通後，王本人也願意前往。
不料就在國民黨宣布王金平率團前，卻傳出王已與蔡英文會面、告知對方會出席海峽論壇的消息，也出現王赴大陸將替蔡英文傳話，盼北京勿中斷《海峽兩岸經濟合作框架協議》( ECFA）的傳言，令國民黨內再現反彈聲浪，擔心王替蔡傳話後，兩岸關係若有成果會被民進黨和王金平冒領，若稍有差池，捱罵的又會是國民黨。恰在此時，央視出現「求和說」，加上民進黨和綠媒的鼓譟，給了國民黨拒絕出席的最佳口實。
對藍營杯葛未出惡言
北京或維持ECFA現狀
近年經民進黨的修法和炒作，島內恐中抗中氣氛濃烈，但國民黨認為敗選是受大陸拖累，顯然有失公允。國民黨在總結敗選教訓時，將與北京關係視作負資產，甚至有聲音要拋棄「九二共識」，有滑向「民進黨B隊」之嫌。出席海峽論壇，本應是展現其「新兩岸論述」成效之機，卻功虧一簣，殊為可惜。國民黨認為對北京嚴詞厲色，就可贏得島內民意，迴避「抹紅」，似乎過於天真了。
不過，兩岸交流的大門並未因國民黨的舉動而關上。江啟臣日前在國民黨中常會上稱，希望這次波折，不影響後續兩岸互動默契，期待雙方繼續尋求恰當時機，在對等、尊嚴、互惠的原則下，深化交流。國台辦發言人馬曉光也在記者會上淡化國民黨杯葛的嚴重性，強調海峽論壇的「民間性、草根性、廣泛性」定位，稱「只要兩岸同胞共同參與，交流合作的勢頭就會持續下去」。對國民黨未出惡言，保留了雙方未來溝通的空間。
在華府加大打「台灣牌」力度的情况下，一般相信，北京對台交流的大門不會貿然關上，否則正中美國和台獨勢力的下懷。大陸對國民黨、甚至民進黨溫和派仍會留有餘地，這一點，在ECFA屆滿10周年之際，北京並未宣布中止協議可見一斑。雖然這一協議被視為主要是大陸向台灣「讓利」，但馬曉光日前的表態是，「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行」，似疑中留情，ECFA維持現狀機會頗高。