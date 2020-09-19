社評：國民黨杯葛論壇 兩岸交流大門未關

敗選歸咎與大陸關係

國民黨對論壇疑慮多

海峽論壇是由國台辦、福建省政府及台灣民間團體舉辦的交流平台，自2009年起每年於福建省舉行，是目前兩岸規模最大、參與層面最廣泛的民間交流活動。大陸方面通常由全國政協主席出席致辭，台灣方面則由國民黨高層領銜出席。據報道，今年受疫情影響，台方與會人數由往年的數千人銳減至不足千人。

10日，北京央視節目「海峽兩岸」主持人李紅以〈兩岸兵凶戰危，這人要來大陸求和〉為題，報道國民黨擬派前立法院長王金平率團出席第12屆海峽論壇，引發爭議。翌日，國民黨譴責央視並向國台辦抗議，李紅解釋道，節目中的用詞「純屬個人表述，不代表大陸官方」，稱「『求』就是『尋求』，『和』就是『和平』」，但國民黨主席江啟臣仍要她公開道歉。到14日，國民黨終於決定，不以政黨組團參加論壇，王金平亦不以個人名義出席。

大陸方面則將李紅的言論定性為個人表態，《環球時報》總編輯胡錫進在微博貼文稱，李紅言論的重要性「顯然是誇大了」；國台辦發言人馬曉光則表示，「不要把一個主持人的個人言論無限放大，上綱上線」。

國民黨看似小題大作地杯葛海峽論壇，在兩岸關係已陷低潮的情况下，放棄了與北京溝通交流的重要機會。但深究事件始末，「求和說」只不過是給了國民黨一個拒絕赴會的藉口，更深層的原因，則國民黨一怕被民進黨「抹紅」，二是王金平在宣布率團前與總統蔡英文會面，引發黨內疑慮。

自從今年總統和立委大選慘敗後，國民黨內就有聲音認為，與大陸關係是敗選的主因，黨主席江啟臣對兩岸議題生疏，對處理兩岸議題如履薄冰，生怕被貼上「親中賣台」的標籤。在本月6日召開的全代會上，國民黨「新兩岸論述」就強調，堅持「基於中華民國憲法」的「九二共識」，又把「反對台灣獨立與一國兩制」並列，還提出「大陸應放棄對台用武，推動兩岸交往和台美合作同步並行」等。

往年的海峽論壇，國民黨都由副主席率團出席，現在未有副主席，本來派團的意願就不高，提請王金平擔任團長，因他屬黨內本土派代表人物，一向有「藍皮綠骨」之稱，被「抹紅」的機會較低。私下溝通後，王本人也願意前往。

不料就在國民黨宣布王金平率團前，卻傳出王已與蔡英文會面、告知對方會出席海峽論壇的消息，也出現王赴大陸將替蔡英文傳話，盼北京勿中斷《海峽兩岸經濟合作框架協議》( ECFA）的傳言，令國民黨內再現反彈聲浪，擔心王替蔡傳話後，兩岸關係若有成果會被民進黨和王金平冒領，若稍有差池，捱罵的又會是國民黨。恰在此時，央視出現「求和說」，加上民進黨和綠媒的鼓譟，給了國民黨拒絕出席的最佳口實。

對藍營杯葛未出惡言

北京或維持ECFA現狀

近年經民進黨的修法和炒作，島內恐中抗中氣氛濃烈，但國民黨認為敗選是受大陸拖累，顯然有失公允。國民黨在總結敗選教訓時，將與北京關係視作負資產，甚至有聲音要拋棄「九二共識」，有滑向「民進黨B隊」之嫌。出席海峽論壇，本應是展現其「新兩岸論述」成效之機，卻功虧一簣，殊為可惜。國民黨認為對北京嚴詞厲色，就可贏得島內民意，迴避「抹紅」，似乎過於天真了。

不過，兩岸交流的大門並未因國民黨的舉動而關上。江啟臣日前在國民黨中常會上稱，希望這次波折，不影響後續兩岸互動默契，期待雙方繼續尋求恰當時機，在對等、尊嚴、互惠的原則下，深化交流。國台辦發言人馬曉光也在記者會上淡化國民黨杯葛的嚴重性，強調海峽論壇的「民間性、草根性、廣泛性」定位，稱「只要兩岸同胞共同參與，交流合作的勢頭就會持續下去」。對國民黨未出惡言，保留了雙方未來溝通的空間。

在華府加大打「台灣牌」力度的情况下，一般相信，北京對台交流的大門不會貿然關上，否則正中美國和台獨勢力的下懷。大陸對國民黨、甚至民進黨溫和派仍會留有餘地，這一點，在ECFA屆滿10周年之際，北京並未宣布中止協議可見一斑。雖然這一協議被視為主要是大陸向台灣「讓利」，但馬曉光日前的表態是，「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行」，似疑中留情，ECFA維持現狀機會頗高。

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