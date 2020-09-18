社評：保就業有必要 須着眼新經濟

失業人數增加5800

就業不足17年新高

據統計處數字，6月至8月本港總就業人數增加約3400，至約364萬人，雖然失業率未上升，失業人數還是增加了5800，至約24.8萬人；另外，就業不足率上升了0.3個百分點至3.8%，這是17年前SARS之後新高，人數則增加約1.3萬，至約14.9萬人。從失業人數和就業不足所見，本港就業情况實際上「惡化」。

本港第三波疫情始於7月上旬，政府隨即收緊社交距離措施，各行百業經營再遭重擊，例如與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率較上次微升0.1個百分點至10.9%，是SARS後的高位，多個其他行業就業不足情况惡化，尤其運輸業、保險業及教育業。就業市場數字一般滯後，特別是新冠疫情揮之不去，昨日本港6宗本地確診個案，有3宗不明源頭，正值疫情紓緩放寬社交距離規管之際，說明疫情有反覆隱憂，對就業市場構成的衝擊，不應掉以輕心。

新冠疫情以來，政府先後投入約3000億元，救人救市，這筆巨資相當於本港GDP約11%，其中三輪抗疫基金投入超過1000億元，支援受重創行業，使它們暫時不致結業或裁員，結合其他措施，對穩定就業市場，起到一定效果，否則失業率不會停留在目前水平。不過，第二期保就業計劃與首期比較，約有7000個僱主不再申請工資補貼，是否他們捱不住已經倒閉，抑或避免受規管，準備裁員，下次就業市場數字將會反映出來。

經濟前景與就業景况息息相關，即使年底或明年初新冠疫苗投入使用，全球或許需數年才可以完全擺脫疫情困擾，因此中長期而言，政府在濟民紓困保就業方面，很大可能仍須投入資源。政府原有約1.1萬億元財政儲備，現在剩下約8000億元，考驗着政府如何善用資源發揮最大效益，使香港渡過今次難關，甚或在危機中掌握機會。預期未來數年，本港財政收支也不會充裕，資源有限之下，政府需留意兩方面。

首先，保就業計劃為求快捷簡便，申請門檻很低，容易出現不公平等爭議，政府資助行業對象需要精準，盡力防止濫用，若有僱主取巧走法律罅，應該嚴肅跟進。其次，政府應有前瞻思維，對新經濟領域投入資源，掌握疫後可能出現的經濟景况。

疫情揭示科技重要

新經濟苗頭已顯現

政府先後推出三輪保就業計劃，使企業盡量不倒閉、不裁員，絕對有必要，設若政府不介入，短時間有大量市民失業，衝擊社會穩定，這是失職。不過，這種緊急資助只能達至一個效果，就是阻止失業大軍不會即時急增，保住就業數字不致過度惡化，對於所屬行業和打工仔沒有增值效果。事實上，須注意當新冠疫情受控，經濟活動恢復之後，一些傳統行業、工種是否還會存在，是一個疑問。

同樣地，新冠疫情影響所及，迄今所見科技在實用上一枝獨秀，例如疫下人與人之間減少接觸，遙距開會設施需求湧現，網購等業務急劇增加，類似現象揭示疫情落幕之時，一些工作崗位、行業以至產業將冒起，成為新經濟組成部分。新冠疫情突顯應用科技的重要，若未能把握，競爭力將會落後。審視目前投資市場資金走向，可見端倪。

近年，本港競爭力滯後，與科技領域未能與時俱進有關。以「聰明城市」又或「智能城市」（Smart City）為例，行政長官在2015年施政報告已經提出來，並以九龍東為試點，研究可行性，但是5年過去了，不知道有什麼進展，抑或已經不了了之？新經濟是未來，即使傳統經濟領域，在科技衝擊下，也需要改弦更張，才有望生存。新經濟、應用科技亟需新基建，內地應對疫情，視新基建為投資重點，例如加快全面鋪設5G基站，就是為開展新經濟部署。下月中旬，特首林鄭月娥將提出她的第四份施政報告，如何帶領香港走出疫情，固然重要，如何掌握疫下折射出來的新經濟苗頭，同樣重要。香港必須掌握未來，否則會更加滯後了。

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